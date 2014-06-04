RENHOLD ER HALVE VIRKSOMHETEN

Salg av biler krever teknisk ekspertise, kundeinnsikt og karisma. Disse kvalitetene er imidlertid bare en del av hva som skal til for å oppnå suksess. Hvis du vil skape en hyggelig atmosfære der du tar imot kundene, er renholdt et absolutt must. Det gjelder også i verkstedet, der renhold er en forutsetning for en trygg arbeidsplass. Det er derfor Kärcher tilbyr deg rengjøringskonsepter som er tilpasset de særskilte kravene som gjelder bilforhandlere og verksteder. På de følgende sidene kan du selv se vårt omfattende utvalg av rengjøringsutstyr og kundevennlige serviceløsninger.