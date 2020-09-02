RENHOLD BETYR SIKKERHET: VERKSTEDRENGJØRING

Verkstedet er ikke bare mekanikernes arbeidsplass, men også et område der kundene får et inntrykk av bedriften. Det er derfor viktig å holde også dette området rent og ryddig. Ettersom smusset som samler seg i verkstedet er spesielt gjenstridig og fett, tilbyr Kärcher ekstremt kraftfulle rengjøringsløsninger som er enkle å bruke og som fjerner alt smuss. Alle rengjøringsmaskiner og rengjøringsmidler er designet for alltid å kunne garantere arbeids- og prosessikkerhet på ditt verksted. For bare et rent verksted er et trygt verksted.