Offentlig drift og vedlikehold

For utdanning, sport og administrasjon. Rengjøringsmaskiner som gir en effektiv drift av park- og hageanlegg med fremragende renslighet.

Offentlig drift og vedlikehold

Renhold i offentlig sektor

Kärchers rengjøringsmaskiner for profesjonelt renhold demonstrerer effektiv og moderne rengjøringsteknologi.

Park- og hagemaskiner

Kärcher har park- og hagemaskiner velegnet til alle slags oppgaver innen offentlig drift og vedlikeholdstjenster. Våre robuste, fleksible og kompakte maskiner sørger for effektivt vedlikehold med plettfrie resultater.

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