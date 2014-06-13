Offentlig drift og vedlikehold
For utdanning, sport og administrasjon. Rengjøringsmaskiner som gir en effektiv drift av park- og hageanlegg med fremragende renslighet.
Renhold i offentlig sektor
Kärchers rengjøringsmaskiner for profesjonelt renhold demonstrerer effektiv og moderne rengjøringsteknologi.
Park- og hagemaskiner
Kärcher har park- og hagemaskiner velegnet til alle slags oppgaver innen offentlig drift og vedlikeholdstjenster. Våre robuste, fleksible og kompakte maskiner sørger for effektivt vedlikehold med plettfrie resultater.