Park- og hagemaskiner

Få mer ut av maskinene – hele året. Med 26 til 84 hk gir Kärchers park- og hagemaskiner fremragende ytelse for ethvert bruksområde. De oppnår perfekte rengjøringsresultater samtidig som de er robuste, og har nesten ubegrensede bruksområder. Spesialredskap er tilgjengelig så du kan få utnyttet det fulle potensialet i disse redskapsbærerne. Optimale løsninger for en rekke bruksområder. Spesielt utviklet for Kärcher redskapsbærere i samarbeid med anerkjente redskapsprodusenter. Kombinasjonen av ledende ekspertise innenfor teknologi og anvendelse gir en overlegen effektivitet ved hjelp av en optimal utnyttelse av maskinene.