Park- og hagemaskiner
Få mer ut av maskinene – hele året. Med 26 til 84 hk gir Kärchers park- og hagemaskiner fremragende ytelse for ethvert bruksområde. De oppnår perfekte rengjøringsresultater samtidig som de er robuste, og har nesten ubegrensede bruksområder. Spesialredskap er tilgjengelig så du kan få utnyttet det fulle potensialet i disse redskapsbærerne. Optimale løsninger for en rekke bruksområder. Spesielt utviklet for Kärcher redskapsbærere i samarbeid med anerkjente redskapsprodusenter. Kombinasjonen av ledende ekspertise innenfor teknologi og anvendelse gir en overlegen effektivitet ved hjelp av en optimal utnyttelse av maskinene.
Perfekt til alle overflater
Kärchers feiemaskiner for park- og hageanlegg gir eksepsjonell ytelse overalt, på store områder, vanskelige overflater, veier, gangveier, parkeringsplasser, gresskledde områder og på vinterstid. Sammen med forskjellige redskaper danner hver av disse robuste maskinene en løsning som er optimert for det påtenkte bruksområdet når det gjelder kraft, brukervennlighet og effektivitet. Og er med det en investering som bevarer effektiviteten og verdien gjennom årene.
Fei bedre med en tredje børste
Med den tredje sidebørsten blir den faktiske feiebredden utvidet fra 1400 til 2000 mm. Det blir mye enklere å feie under hindringer som parkbenker eller langs fortauskanter.
Manuelt håndterbar sugekraft
Den 4,5 meter lange manuelle sugeslangen (Ø 100 mm) gjør det lettere å støvsuge lett avfall, og den er svært fleksibel i bruk.
Unikt sugesystem
Dette unike systemet består av en rett sugeslange med en diameter på 150 mm kombinert med et vannsirkulasjonssystem og en beholder på 500 liter. Sugeåpningen er beskyttet i hjulkonturen. Sugeslangen kan fjernes raskt i tilfelle av blokkeringer.
Alt opp og ut
Med den hydrauliske tankheisen over 145 cm kan innholdet i tanken (500 l) tømmes raskt og fullstendig, rett i en tank eller på et kompostområde.
Rent på bred front
Frontvalsebørsten har en arbeidsbredde på 1600 mm slik at den kan feie opp sand og smuss, men den kan også fjerne snø som er opptil 10 cm dyp. Den kan svinges hydraulisk til venstre og høyre.
Ugressbørste med inntak
For fjerning av ugress i veikanten kombinert med støvsuging, med to forskjellige harde buster.
Ugressbørste
En konsekvent løsning mot særlig gjenstridig ugress. Kan dreies til begge sider, og børstearmen kan beveges på skinnen ved behov.
Enda større feiebredde
Optimal valsebørste foran med en arbeidsbredde på 2000 mm, kan svinges hydraulisk til begge sider. Kan også brukes på snø som er opptil 10 cm dyp.
Arbeid med væsker
Kärcher har spesialisert seg på området våtrengjøring. Her kommer all vår erfaring som markedsleder til sin rett, og det gjør også det nære samarbeidet med profesjonelle leverandører. Resultatet er et komplett utvalg av redskaper til bruk med vann, både for rengjøring av områder som idrettsplasser og veier, for punktrengjøring med høytrykk og vanning av trær og grøntområder.
Kompakt rengjøringssystem
Konstruert for rengjøring av idrettsplasser og små parker. Kan eventuelt også brukes til å sprøyte saltlake om vinteren.
Middels stort rengjøringssystem
Spylingen kan justeres opp til 2,20 m, og er konstruert for rengjøring av veier og større områder.
Høytrykksvasker og feiemaskin
En nyskapende maskinkombinasjon for rengjøringsmaskiner og feiebeholdere samt for punktrengjøring av hjørner og små områder.
Høy effekt, maksimalt volum
Den ultimate løsningen for vask av veier og store flater.
Vanningssystem med manuell lanse
Manuell lanse for individuell vanning av blomsterbed og kanter på steder som er vanskelig tilgjengelige.
Høytrykksvasker med slange
Ideell til punktrengjøring, for eksempel av bussholdeplasser, søppelkasser osv. Særlig effektiv i kombinasjon med vaske- eller vanningssystemet.
MIC 34 C med hydraulisk vanningsarm
Et perfekt system for grønne lunger i byområder. Spraylansen kan fås med forskjellige redskaper: spreder og punktdyse.
Feiing, klipping og rydding året rundt
Kärchers park- og hagemaskiner er profesjonelle og svært allsidige. Disse redskapsbærerne til helårsbruk er utviklet i nært samarbeid med førere. Dette er mye av forklaringen på den ekstraordinære kraften og effektiviteten som disse maskinene har under forskjellige feieforhold, fra feiing til pleie av grøntanlegg og vinterservice.
Gressklipper med beholder – et unikt system
Bytt fra feiing til klipping på et øyeblikk. Det er bare å skifte feiesystem for klipperen. Gressavfallet suges inn gjennom sugeåpningen og transporteres til feiebeholderen. Feiebeholderen brukes som gressbeholder.
Gressklipper med stor beholder
Enda større klippebredde gir raskere arbeid på store områder.
Gressklipper med mellomstor beholder
For store områder, som parker, også med sideutkast.
Gressklipper med roterende kniv og bioklipp
Roterende gressklipper med tre kniver, utkast bak og hydraulisk justering av klippehøyde.
Stor slagklipper
Høy effekt takket være en hydraulisk aksialstempelmotor. Som standard med konusformede blad for særlig ren klipping. Også for høyt gress og ukontrollert vekst.
Hekksakser
Forskjellige redskaper kan monteres på forlengelsesarm, blant annet hekksakser, slagklippere og beskjæringssakser.
Forlenget slagklipper
Når vegetasjon skal fjernes fra veikanten, kan den forlengede slagklipperen brukes på begge sider opp til 3,5 m.
Kompakt slagklipper
Høy effekt takket være en hydraulisk aksialstempelmotor. Også for høyt gress og ukontrollert vekst.
Bekjemper snø og is
Alle våre redskapsbærere for park- og hageredskaper har firehjulstrekk. MIC 45 og MIC 84 med automatisk antispinn er spesielt beregnet på vinterbruk og har bedre grep på snø og is. Dette gjør det trygt å utnytte dem ved full kraft. Sammen med Kärchers koordinerte redskapssett er dette en uslåelig kombinasjon.
Snøfreser – i kombinasjon med en bakspreder
Snøfreseren har en bredde på 100 cm, en hydraulisk dreibar utkaster og hydraulisk regulerbar kasteavstand.
Påfylling fra silo
Semimontert spreder med mulighet for påfylling fra en sandsilo. Dette gir enda raskere drift.
Semimontert spreder
Spreder med kapasitet på 600 liter. Mengde og spredningsbredde som tilpasses til banen, samt start/stopp-funksjon. Beholder i rustfritt stål. Et system med to kamre, for for eksempel salt og grus, kan blandes og kobles sammen etter behov.
Snøfreser – tung versjon
Snøfreser med en arbeidsbredde på 1600 mm for dyp og hard snø. Effekten kan justeres fra 0 til 120 l/min. Utkasterrøret kan dreies til begge sider. Kasteavstand på opptil 25 meter.
Spredningssystemer
MIC 34 C kan brukes med en skive- eller en valsespreder. Grusen kan lastes på den hydrauliske lasteplattformen og tippes inn i valsesprederen.
- Skivespreder for større områder
- Valsespreder for gangveier
Chassismonterte og tilhengermonterte spredere
Forskjellige spredere, fra enkle, tilhengermonterte spredere til chassismonterte spredere som justeres i henhold til veibredden, kompletterer utvalget av tilbehør for vinterforhold.
Kjettinger for optimalt grep
Kjettinger gir bedre grep for smale dekk. Her på en MIC 34 C med Vario-skjold (1,35 m), hydraulisk vippbar lasterampe og en valsespreder med hydraulisk drift og spredningsbredde på 1 m.
Snøplog
Uansett om du skal rydde en gangvei eller fjerne snø fra en parkeringsplass – med snøplogen Vario kan føreren reagere fleksibelt på snømengdene og stedet.
Løsninger for enhver oppgave
Spesielle oppgaver krever spesialutstyr. Sammen med spesialistpartnere kan Kärcher levere riktig tilbehør for nesten alle bruksområder. Og hvis vi ikke finner en passende løsning i det store utvalget av standardmaskiner, kan vi lage spesialløsninger når som helst.
Pallegaffel – MIC 84
En skuffe kan festes til frontlasteren i stedet for en pallegaffel (lastekapasitet på maks. 1000 kg). Opptil 1000 kg per skuffelast.
Tilhengerfeste
Et tilhengerfeste gjør MIC 45 til en allsidig trekkvogn.
Ugressbørste
Svært robust børste for intens bruk i kampen mot ugress i veikanten.
Frontlaster med skuffe
Transportskuffen er ideell når du skal flytte materialer som stein, sand, oppmalt bark osv. Det er lett å feste den på bærekjøretøyet eller ta den av på mindre enn 10 minutter. Skuffen kan løfte opptil 650 kg.