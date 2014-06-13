Renhold i offentlig sektor

Gode resultater på alle områder

Utearealer skal ikke bare gi et godt inntrykk. Det er også svært viktig at infrastrukturen vedlikeholdes året rundt for at de daglige rutinene kan kunne utføres trygt og uten problemer. Veier og stier, parkeringshus i flere plan og grøntarealer – det er her de kraftige og allsidige feiemaskinene fra Kärcher kommer til sin rett, uansett om det gjelder tørr- eller våtfeiing. Klipp gress, samle løv og bruk en fullstendig vinterservice. For utallige andre rengjøringsoppgaver kan du utføre andre uvurderlige tjenester med Kärchers høytrykksvaskere, fra bilpleie til gulvrengjøring og fjerning av graffiti.