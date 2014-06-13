Renhold i offentlig sektor
Gode utsikter til å lykkes. Utdanning er den viktigste råvaren for fremtiden. Kvaliteten på utdanning og opplæring bestemmer i stadig større grad konkurranseevnen og den generelle velstanden i landene og for den enkelte. Derfor investeres det også betydelige summer i utdanningsinstitusjoner og driften av dem. For å sikre disse investeringene og oppnå et positivt læringsmiljø trenger disse anleggene kontinuerlig vedlikehold med profesjonell rengjøringsteknologi. Kärchers system gir overbevisende løsninger for enhver rengjøringsoppgave i offentlige utdanningsinstitusjoner: maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler som passer perfekt sammen. De er kraftige, effektive og kostnadseffektive takket være nyskapende teknologi, lavt forbruk og lang levetid.
Mye kan oppnås med lite
Det ligger i menneskets natur å ville oppnå så mye som mulig med minst mulig anstrengelse. Det er simpelthen et spørsmål om å strebe etter stadig større effektivitet. Kärchers profesjonelle maskiner i antrasitt viser hvor effektiv dagens rengjøringsteknologi kan være. Den attraktive fargen på maskinene er et symbol på en generasjon av rengjøringsmaskiner med spesielle egenskaper. For rengjøring av fellesområder, korridorer og rom i bare én omgang. For enkel transport – selv i trapper. Og for overflater som kan brukes umiddelbart etter rengjøring.
Rask rengjøring av tepper
Når det ikke er tid nok til tørking eller dyprengjøring av tepper, har du en perfekt løsning. Kärchers system, som består av tepperenseren BRC 45/45 C og tepperensmiddelet iCapsol RM 768, gir skånsom dyprens med kort tørketid.
Ideell til inngangspartier
Effektiv mot veismuss, enkel håndtering, kort tørketid, redusert vannforbruk. Kärchers B 60 W-serie med systemet Intelligent Key og det avanserte betjeningskonseptet EASY Operation gir enestående grad av sikkerhet og beskyttelse for operatør, maskin og arbeidsområde. For optimal bruk av energi er det fem enkle innstillinger for børstehodets kontakttrykk slik at det passer til de aktuelle forholdene.
Det er smart å være stille
Med bare 59 dB(A) er T 15/1 den mest stillegående støvsugeren i sin klasse og derfor helt perfekt til områder der det bør være mest mulig stille. T 15/1 er også svært effektiv og renser grundig og dypt.
Produkter for fellesområder
Plass til klare tanker
Et positivt læringsmiljø er viktig for både elever og lærere, for nye ideer vokser nemlig ikke på støv eller veismuss. Det er lettere for talenter å utvikle seg i en behagelig atmosfære, så for å sikre at klasserom, kontorer, forelesningssaler og andre rom som blir mye brukt, alltid er rene og godt vedlikeholdt, velger profesjonelle renholdsarbeidere rengjøringsløsninger fra markedslederen Kärcher. Enten det gjelder en liten maskin eller en skreddersydd systemløsning får du alt fra én kilde, med ekspertråd, opplæring og service.
Ledningsløs, fleksibel og hurtig
Den kraftige støvsugeren BV 5/1 er konstruert for å bæres på ryggen, med skulderstropp og korsryggstøtte. Den er batteridrevet og trenger ikke strømledning, noe som gjør den lettere å bruke i trange rom.
Kraftig, varig og allsidig
BD 50/40 RS har høy områdedekning og gir et ensartet rengjøringsresultat på kort tid. Én batterilading er tilstrekkelig for et areal på inntil 2500 m² ved normale mengder smuss. Den slanke BD 50/40 RS er bare 705 mm på det bredeste, og kommer gjennom selv trange passasjer.
De raske maskinene for sporadisk bruk
Den kabelfrie EB 30/1 Li-Ion er en særlig stillegående elektrisk feiekost for rask mellomvask. Med Li-Ion-teknologi og ekstra lang batteridriftstid, 60 minutter på tepper og opptil 80 minutter på harde overflater. Hurtigladeren BC 1/1.8 og ekstrabatteri følger med for uavbrutt bruk.
Sentral og optimal
Singeldiskmaskinen BDS 43/180 C Adv med tank (ekstrautstyr) montert over motorkassen har mange nyttige egenskaper: Tyngdepunktet ligger nært sentrum av maskinen, noe som gir økt kontakttrykk og lettere styring. Tanken har et lett tilgjengelig måleglass, og kan fjernes på noen øyeblikk med håndtaket og fylles fra vannkranen. To robuste, ovale aluminiumssbøyler og det brede, ergonomiske håndtaket sikrer optimal bruk av kraft, perfekt balanse og enkel betjening.
Produkter for kontorer, auditorier og klasserom
Effektiv bedring av hygiene
Hygiene er noe du har, ikke bare noe du snakker om. Slike anlegg som idrettshaller, garderober og svømmebassenger har en lang rekke kritiske områder med mer eller mindre strenge hygienekrav. Våtrom, sprekker og store flater. Hver oppgave krever imponerende rengjøringsløsninger: med raske arbeidsprosesser, gode rengjøringsresultater og lavt forbruk. Takket være profesjonelle tankvolum og økonomisk bruk av vann og rengjøringsmidler kan maskinene brukes i lengre tid før de må etterfylles.
Avanserte skumsystemer
Kärcher har utviklet spesielle skumanlegg for økonomisk rengjøring og desinfeksjon. Enkelt skumsett har standardløsningen for skumdannelse, og kan brukes med alle Kärchers HD- og HDS-maskiner. Dobbelt skumsett har dobbelt dyserør med skumdyse og skifte til høyt trykk for å produsere svært klebrig rengjørings- og desinfeksjonsskum.
Når hodet bestemmer
BDP 51/180 C Adv med bruk av spray er en tidsbesparende løsning for fjerning av merker og filmer. Den svært ergonomiske og brukervennlige maskinen med to skaft gir mindre slitsom drift, særlig på store flater.
Sett på dampen
Tid er penger – særlig når vi snakker kommersiell rengjøring. SG 4/4 har et genialt fyllesystem og er enkel å betjene, noe som gjør den særlig effektiv. SG 4/4 fjerner kalk og smussfilmer spesielt raskt og effektivt.
Flislagte gulv
Jevnlig og grundig rengjøring er en forutsetning for hygiene. Gulvvaskemaskinene B 40 C/W, B 60 W og B 80 W har roterende valser og oppnår derfor ønsket dyprengjøring på flislagte gulv.
Produkter for idrettshaller og svømmehaller
Toppkarakter for hygiene
Med unntak av helsesektoren er det ikke noe annet sted hvor profesjonell hygiene er viktigere enn i næringsmiddelindustrien. Når man skal gjennomføre effektive HACCP-konsepter for storkjøkken og kantiner, stiller det store krav til rengjøringen. Dette gjelder også for nærliggende rom, som laboratorier, verksteder og opplæringsverksteder, for å hindre spredning av bakterier. Kärchers system tilbyr pålitelige og effektive løsninger for alle behov. Mange av Kärchers rengjøringsmaskiner kan utstyres med hygienefilter eller løpehjul som er godkjent til bruk med mat.
Teppehygiene
Tørrstøvsugeren CV 60/2 er svært allsidig og får plass i enhver heis. Den perfekte løsningen for rask og grundig støvsuging i bygninger med flere etasjer.
Matspesialisten
HD 7/10 CXF er en uoppvarmet høytrykksvasker som er spesialutviklet for generell kommersiell bruk i sanitær- og næringsmiddelområder. Dette er en av de beste kompakte maskinene som kan brukes med næringsmidler. Den har kontinuerlig regulering av trykk og vannmengde – et perfekt utgangspunkt for å oppfylle strenge hygienekrav.
En rask og effektiv universalmaskin
BRS 40/1000 C er en universalskrubber for enkel rengjøring og vedlikeholdsrengjøring av harde overflater samt for stripping, krystallisering, sjamponering og polering. Takket være de kontraroterende valsene kjører maskinen rett uten å vandre, og er lett å manøvrere. BRS 40/1000 C har en fri høyde på bare 13,5 cm, og er dermed den flateste maskinen i sin klasse.
Konstant sugeeffekt
NT 55/2 Tact² Me I er stadig like populært som et spesialistsystem og en universalmaskin, takket være den høye mobiliteten og kraften, den solide konstruksjonen og det store utvalget av praktisk utstyr. Den vippbare rammen gjør det enkelt å fjerne væsker og grovt smuss.
Produkter for storkjøkken, kantiner, verksteder og laboratorier
Gode resultater på alle områder
Utearealer skal ikke bare gi et godt inntrykk. Det er også svært viktig at infrastrukturen vedlikeholdes året rundt for at de daglige rutinene kan kunne utføres trygt og uten problemer. Veier og stier, parkeringshus i flere plan og grøntarealer – det er her de kraftige og allsidige feiemaskinene fra Kärcher kommer til sin rett, uansett om det gjelder tørr- eller våtfeiing. Klipp gress, samle løv og bruk en fullstendig vinterservice. For utallige andre rengjøringsoppgaver kan du utføre andre uvurderlige tjenester med Kärchers høytrykksvaskere, fra bilpleie til gulvrengjøring og fjerning av graffiti.
På riktig spor
Parkeringshus med flere plan stiller ofte høye krav til gulvvaskemaskinene: store områder, grovt og gjenstridig smuss og bratte ramper. Kärcher B 250 R er riktig maskin for denne jobben, med en robust stålramme for hardt arbeid på områder med stigninger på opptil 15 prosent. Med stor vanntank og et kraftig batteri for lange arbeidsøkter.
Kan det bli enklere?
Den kompakte og ekstremt manøvrerbare KM 75/40 W rengjør små og mellomstore områder lettvint og grundig. Trekkdriften erstatter fysisk styrke, mens kraftig støvsuging sikrer rensligheten uten å virvle opp støv. Støvsugerne kan fås med en kraftig bensinmotor eller en nesten lydløs batteridrevet motor til innendørs bruk – med et antistatisk feiesett for tepper som ekstrautstyr.
Nyskapende overflaterengjøring
Overflatevaskeren FRV 30 har høy områdedekning og rengjør flater raskt uten sprut mens den automatisk suger opp det skitne vannet. Dermed trenger du ikke å skylle overflatene etter rengjøringen.
Ytelse over hele spekteret
MIC 34 C har en 34 hk Kubota-dieselmotor, en feiebredde på minst 1400 mm og en beholder med kapasitet på 500 liter. Den er derfor klar for de store oppgavene. Som ekstrautstyr kan man få en tredje sidebørste som utvider feiebredden til 2000 mm. En uslåelig kombinasjon for feiing i hjørner og langs kanter.
For helårsbruk
MIC 34 C er den minste av Kärchers redskapsbærere for park- og hageutstyr Det raske skiftesystemet gjør det mulig å skifte redskap raskt uten bruk av verktøy. Turbodieselmotoren på 34 hk har kraft så det holder.