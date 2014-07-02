Teppebørstesuger CV 60/2 RS Bp

Allsidig stående teppebørstesuger som du kan stå på. Ideell for bruk på tekstilbelagte gulv og harde overflater. Lader og batterier følger med.

De to kontraroterende valsebørstene og praktiske sidebørster gjør den stående teppebørstesugeren, CV 60/2 RS, perfekt til rengjøring av tekstilbelagte gulv og alle typer harde overflater. Maskinen leveres med uttrekkbar sugeslange med sugerør og et gulvmunnstykke samt små munnstykker for støvsuging av mindre områder. Lader og batterier følger med.

Egenskaper og fordeler
Teppebørstesuger CV 60/2 RS Bp: Kontraroterende valsebørste-system
Kontraroterende valsebørste-system
For rengjøring av både harde gulv og tekstilunderlag, uten bytte av børste. Valsebørstene tilpasses automatisk til alle typer underlag.
Teppebørstesuger CV 60/2 RS Bp: Sugerør med ekstra lang slange
Sugerør med ekstra lang slange
Sugerøret sørger for praktisk rengjøring av trapper og hjørner, selv på steder det er vanskelig å nå. Slangen kan også forlenges om ønskelig.
Teppebørstesuger CV 60/2 RS Bp: Maskinen kan åpnes helt
Maskinen kan åpnes helt
Batteri og filterpose byttes raskt og enkelt. Meget servicevennlig.
Smal design
  • Meget enkel å manøvrere.
  • Passer i alle typer heiser - ideell for rengjøring i bygninger med flere etasjer.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 36
Frekvens (Hz) 50 / 60
Arbeidsbredde (cm) 61
Støvsuger (mBar/hPa) 117 / 11,7
Luftmengde (l/s) 34
Beholderkapasitet (l) 17
Standard nominell bredde ( ) DN 32
Lydnivå (dB) 68
Effekt, børste (W) 373
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 219
Mål (L x B x H) (mm) 1120 x 640 x 1290

Scope of supply

  • Fugemunnstykke
  • Møbelmunnstykke
  • Avtakbar sugeslange
  • Korrugert sugeslange
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Papir
  • Standard børstevalse: 2 Stk

Utstyr

  • Tilstandsindikator for filter
  • Beskyttelsesklasse: II

Tilbehør
