Teppebørstesuger CV 60/2 RS Bp
Allsidig stående teppebørstesuger som du kan stå på. Ideell for bruk på tekstilbelagte gulv og harde overflater. Lader og batterier følger med.
De to kontraroterende valsebørstene og praktiske sidebørster gjør den stående teppebørstesugeren, CV 60/2 RS, perfekt til rengjøring av tekstilbelagte gulv og alle typer harde overflater. Maskinen leveres med uttrekkbar sugeslange med sugerør og et gulvmunnstykke samt små munnstykker for støvsuging av mindre områder. Lader og batterier følger med.
Egenskaper og fordeler
Kontraroterende valsebørste-systemFor rengjøring av både harde gulv og tekstilunderlag, uten bytte av børste. Valsebørstene tilpasses automatisk til alle typer underlag.
Sugerør med ekstra lang slangeSugerøret sørger for praktisk rengjøring av trapper og hjørner, selv på steder det er vanskelig å nå. Slangen kan også forlenges om ønskelig.
Maskinen kan åpnes heltBatteri og filterpose byttes raskt og enkelt. Meget servicevennlig.
Smal design
- Meget enkel å manøvrere.
- Passer i alle typer heiser - ideell for rengjøring i bygninger med flere etasjer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|36
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Arbeidsbredde (cm)
|61
|Støvsuger (mBar/hPa)
|117 / 11,7
|Luftmengde (l/s)
|34
|Beholderkapasitet (l)
|17
|Standard nominell bredde ( )
|DN 32
|Lydnivå (dB)
|68
|Effekt, børste (W)
|373
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|219
|Mål (L x B x H) (mm)
|1120 x 640 x 1290
Scope of supply
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Avtakbar sugeslange
- Korrugert sugeslange
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Papir
- Standard børstevalse: 2 Stk
Utstyr
- Tilstandsindikator for filter
- Beskyttelsesklasse: II
Videoer
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.