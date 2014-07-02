De to kontraroterende valsebørstene og praktiske sidebørster gjør den stående teppebørstesugeren, CV 60/2 RS, perfekt til rengjøring av tekstilbelagte gulv og alle typer harde overflater. Maskinen leveres med uttrekkbar sugeslange med sugerør og et gulvmunnstykke samt små munnstykker for støvsuging av mindre områder. Lader og batterier følger med.