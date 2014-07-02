Tepperenser BRC 45/45 C
Kompakt tepperenser for dyptgående rengjøring og grunnrengjøring av middels store arealer fra 350 opptil 1000 m². Fremover og bakover rengjøringsretning med to kontraroterende valsebørster for rengjøring dypt ned i fibrene.
Med BRC 45/45 C Ep er det mulig å både velge rask, grunnrengjøring av tepper med I-Capsolation-metoden og dyptgående rengjøring av tepper med spray-ex-metoden. BRC 45/45 C Ep kan også brukes lokalt til fjerning av flekker. Den fjerner pålitelig skitt og gir teppet nytt liv. Etter grunnrengjøring er teppet allerede tørt og kan gås på etter 20 minutter. Takket være den kompakte designen til maskinen kan den også brukes på offentlige steder. Maskinen har en arealkapasitet på opptil 800 m² for grunnrengjøring og opptil 350 m² for dyptgående rengjøring. BRC 45/45 C Ep er derfor perfekt til større områder.
Egenskaper og fordeler
Flytende børstehode med kontraroterende valsebørster
- To valsebørster gir svært godt rengjøringsresultat.
- Renser dypt ned i teppefibrene fra begge sider samtidig.
- Sikrer jevn kontakt med gulvet, selv på ujevne underlag.
Arbeidsretning, forover og bakover
- Arbeidsretning justerbart til teppe.
- Rengjøringsretning kan velges ved å flytte på skyvehåndtaket.
- Ergonomisk arbeidsstilling for rengjøring av tepper - både forover og bakover.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Teoretisk kapasitet (Dyprengjøring / midlertidig rengjøringsprosess "iCapsol") (m²/t)
|350 / 1000
|Luftmengde (l/s)
|45
|Støvsuger (mBar/hPa)
|300 / 30
|Trykk, midlertidig rengjøring (bar)
|3,5
|Trykk, dyprengjøring (bar)
|7
|Sprøytemengde, midlertidig rengjøring (l/min)
|0,7
|Sprøytemengde, dyprengjøring (l/min)
|3,2
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|450
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|45 / 38
|Effekt, vifte (W)
|1100
|Effekt, børste (W)
|600
|Vekt uten tilbehør (kg)
|75
|Mål (L x B x H) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Scope of supply
- Antall valsebørster: 2 Stk
Utstyr
- Direction of operation: forover og bakover
- iCapsol-modus