Med BRC 45/45 C Ep er det mulig å både velge rask, grunnrengjøring av tepper med I-Capsolation-metoden og dyptgående rengjøring av tepper med spray-ex-metoden. BRC 45/45 C Ep kan også brukes lokalt til fjerning av flekker. Den fjerner pålitelig skitt og gir teppet nytt liv. Etter grunnrengjøring er teppet allerede tørt og kan gås på etter 20 minutter. Takket være den kompakte designen til maskinen kan den også brukes på offentlige steder. Maskinen har en arealkapasitet på opptil 800 m² for grunnrengjøring og opptil 350 m² for dyptgående rengjøring. BRC 45/45 C Ep er derfor perfekt til større områder.