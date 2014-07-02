Våt- og tørrstøvsuger NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap er en kraftig våt- og tørrstøvsuger med to motorer for profesjonell bruk. Sugeeffekten er nærmest konstant takket være den effektive rengjøringen av det flate foldefiltert med luftblåsing.
NT 65/2 Ap er en kraftig våt- og tørrstøvsuger med ApClean-system, som sikrer konstant høy sugekraft og lange arbeidsintervaller. Maskinen har et kompakt turbinhus med integrert filterdeksel for enkel fjerning av det store flate, foldefilteret. Det rengjøres på en effektiv måte ved hjelp av det halvautomatiske ApClean-filterrensesystemet. Dette sørger for konstant høy sugeeffekt, lange arbeidsintervaller og lang driftstid for filteret. NT 65/2 Ap har elektrisk overvåkning av fyllnivået ved våtstøvsuging. Dette hindrer at det maksimale fyllnivået overskrides. Den medfølgende oljebestandige tappeslangen sørger for problemfri tømming av den oppsugde væsken. Tilbehør kan raskt og enkelt festes til maskinen med et klipssystem. Enheten har egen oppbevaring for slangen, tilbehørsholder og et stort brett for oppbevaring av f.eks. verktøy. Den nødvendige mobiliteten til maskinen ivaretas av to store, faste hjul og to styretrinser.
Egenskaper og fordeler
Oppbevaringsplass på maskinen
- Stor, praktisk oppbevaringsplass på kabinettoppen.
- Verktøy og tilbehør er alltid lett tilgjengelig.
Integrert tappeslange (oljebestandig)
- Avløpsslangen er lett og raskt tilgjengelig.
- Væsker kan avhendes enkelt og hygienisk.
Semiautomatisk filterrens
- Optimal filterrengjøringseffektivitet ved å trykke på en knapp.
- Gir konsekvent høy filterytelse og sugekraft.
- Tidsbesparende design og lengre filterlevetid.
Feste for slange og rørbend
- Alltid sikkert festet under transport.
- Praktisk og ryddig oppbevaring av maskinen.
Ergonomisk skyvehåndtak
- Praktisk og enkel transport av støvsugeren.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|2 x 74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|65
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2760
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|20
|Mål (L x B x H) (mm)
|600 x 480 x 920
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Papir
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Tappeslange (oljebestandig)
- Flatfilter: Materiale av cellulosefiber
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Filterrensing: Semiautomatisk filterrengjøring AP
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
- For oppsuging av væsker, grovt smuss og støv på alle harde overflater, samt for rengjøring av bilinteriør.
