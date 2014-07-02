ULTRAHØYTRYKKSVASKERE

Ultrahøytrykksvaskere er svært robuste høytrykksvaskere med ultrahøytrykk for de tøffeste og mest krevende jobbene. Kärcher ultrahøytrykksvaskere er løsningen når ytelsen til normale høytrykksvaskere ikke lenger er tilstrekkelig. Med varmt eller kaldt vann og trykk på 600 - 2500 bar, vil selv den mest gjenstridige skitt og belegg fjernes uten behov for rengjøringsmidler. Ideelle for krevende jobber innen industri, bygg - og anleggsbransjen. Se vårt utvalg av høytrykksvaskere med ultrahøytrykk her.