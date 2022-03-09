Fjerne løv: Fem tips for hver sesong
På høsten feller de fleste trær og busker sine fargerike blader. Når er det nødvendig å fjerne løv på fortau, oppkjørsler, plener og i hagen? Fjerning av løv med rake og kost er ofte ganske arbeidskrevende når det dreier seg om større områder. Med disse tipsene kan hageeiere fjerne løv i ulike områder raskt og effektivt.
Tips 1: Når og hvor bør du fjerne løv?
Hvorfor må du fjerne løvet i det hele tatt? I enkelte områder er det en plikt for tomteier å fjerne løv rundt hus/bygninger, i likhet med rydding av snø og is. Du bør fjerne løvet ofte nok til å sikre at forbipasserende ikke kan skli. Det er derfor lurt å fjerne løv fra oppkjørsler om høsten av samme årsak, slik at bremselengden ikke påvirkes.
Derimot trenger du ikke nødvendigvis å fjerne løv i hagen under trær og hekker. Her kan du vente til våren for å gi beskyttelse til mindre dyr som pinnsvin og insekter. Du kan også la avblomstrede planter stå over vinteren som insektshjem. I tillegg kan løvet fungere som frostbeskyttelse og naturlig gjødsel for hageplanter. Løvet bør imidlertid ikke legges så tykt at det ikke kommer luft ned til bakken. Alle som frykter at høststormer vil blåse bort løvet, kan dekke det med grener, for eksempel fra nåletrær. På våren kan du deretter fjerne grenene og løvet fra mars/april.
Unntakene i en hage er plenområder. Alle som verdsetter en godt vedlikeholdt plen, bør fjerne løvet, fordi det kan oppstå gule flekker på plenen der den ikke får nok sollys. Teoretisk sett kan du gjøre dette med en gressklipper – avhengig av tykkelsen på bladlaget. Men å fjerne løv med en gressklipper er ikke spesielt dyrevennlig. En rake er mer egnet, eller, hvis du vil spare energi, en løvblåser eller løvsuger.
Tips 2: Fjerne løv med løvblåseren
Det tar tid og krefter å rake eller koste bort løv. Alle som ønsker å fjerne løv fra fortau, oppkjørsler og på plenen raskere og enklere, bør gå over til en løvblåser. Den sterke luftstrømmen fra enheten klarer å feie løvet nesten av seg selv, og bidrar også til å fjerne løv på vanskelige steder og i blomsterbed eller på dekkbark.
Med Kärchers batteridrevne løvblåsere, kan løv blåses målrettet til en haug. En ekstra skrapekant løsner også vått løv eller komprimert skitt. LBL 4 løvblåser har to hastighetsnivåer. Løvene kan dermed fjernes forsiktig fra grus, og du kan sette i gang på fortauet og plenen med større kraft. Takket være det avtakbare blåserøret kan Kärcher løvblåsere oppbevares på en plassbesparende måte.
Smart kombinasjon: Løvblåsere og løvsugere
Alle som ønsker å fjerne løv fra større områder og ellers verdsetter et aktivt hjelpemiddel for å rydde opp på gårdsplassen og i hagen, bør utstyre seg med en batteridrevet løvblåser og løvsuger. Med sugefunksjonen og stor oppsamler kan BLV 36-240 batteridrevet løvblåser og løvsuger også suge opp løvet. Ved behov sørger avtakbare tilbehørsdeler for redusert vekt. Hastigheten i blåse- og sugemodus kan reguleres kontinuerlig, for eksempel for å forsiktig fjerne løv fra grus eller fra en steinhage. Avtagbare ledehjul er nyttig på større områder, og du kan kutte løvet med et hakkehjul om nødvendig.
Mer enn å blåse bort løv: Løvblåser og løvsuger i ett
Selv om løvfjerningen er ferdig om høsten, trenger du ikke sette bort løvblåseren og løvsugeren. De kan brukes hele året på taket av huset, på gårdsplassen og i hagen. Noen få eksempler:
- Blåse sammen og suge opp avkapp fra busker og hekker
- Ved luking, samle opp ugresset
- Suge opp gresset ettergressklippen
- Blåse sammen og suge opp skitt på terrasser og i garasjer
- Fjerne visne blader og blomster fra blomsterbed
Viktig informasjon
- For ikke å irritere naboene, bør du lese deg opp på eventuelle regionale støyforskrifter før du bruker løvblåsere.
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Oppsuging av grove kvister, jord fra blomsterbed eller våte blader kan blokkere eller til og med skade enheten.
Tips 3: Feie opp løv i større områder med feiemaskinen
Feiing av løv med kost og rake betyr også at løvet må samles opp senere - men i mellomtiden tar høstvinden tak i haugene med løvet og sprer det igjen. Ideelt sett bør du derfor gjøre begge deler i én operasjon, det vil si feie og samle løv med en enhet, en feiemaskin.
Feiemaskiner er spesielt egnet for asfalterte områder som fortau, oppkjørsler eller gater, og fjerner løv og smuss uten at du trenger å bøye deg takket være det høydejusterbare skyvehåndtaket og ganske enkelt ved å dytte på enheten. Det er mye plass i oppsamleren og den kan tømmes på bare noen få trinn. Avhengig av modell kan en eller to sidebørster installeres uten behov for verktøy. Dette gjør at kanter, sprekker og hjørner også kan rengjøres. Med S 4 Twin manuell feiemaskin er selv våte blader greit å feie opp. Sidebørstene er utstyrt med hardere børster og feier derfor uten problemer selv i fuktige områder.
Feiemaskiner brukes hele året – til feiling av løv, fjerning av sand etter vinteren og til å feie sammen pollen og blomster. Og etter at arbeidet er gjort? Bare skyv det sammenleggbare skyvehåndtaket forover og sett feieren oppreist i en bod, garasje eller kjeller for å spare plass.
Tips 4: Fjerne løv fra takrenner og rør
Alle som har trær i nærheten av huset vet at blader, små kvister og skitt samles i takrenner og nedløp, spesielt om høsten. Også her bør du regelmessig fjerne skitt og løv, slik at regnvannet renner ut på ønsket måte og slik at vannskader kan unngås. Hvis skitten allerede har satt seg, er det en tidkrevende og arbeidskrevende oppgave å fjerne den. I mange tilfeller gjøres arbeidet på en stige som ofte må flyttes for å nå over hele takrennen. Takrenner og nedløp kan enkelt rengjøres med et rør- og takrennerengjøringssett, som passer til Kärcher høytrykksspylere.
Rengjøringsdysen for takrenner flyttes på en slede gjennom takrennen nesten av seg selv, takket være høyt trykk fra høytrykksspyleren. To høytrykksdyser er festet til undersiden av rengjøringssleden slik at vannet strømmer bakover. Rekyleffekten driver sleden fremover, fjerner skitten og skyller den bakover. Med en slangelengde på 20 meter kan du komme langt uten å måtte stå på stige. Etter en liten modifikasjon kan dette tilbehøret også brukes i nedløpsrør og spillvannsrør. Høytrykksslangen brukes uten sleden her. En spesiell rørrengjøringsdyse brukes i stedet, og den bruker rekylen fra vannstrømmen rettet bakover for å trenge inn i blokkeringen av løv og annen skitt, og skyller nedløpsrøret rent igjen. Tips: Slangen på rørrengjøringssettet har et rødt sikkerhetsmerke. Slangen skal alltid ledes inn i røret minst opp til dette merket, og rengjøringsprosessen stoppes så snart merket kan ses igjen når du trekker slangen ut. På denne måten er du beskyttet mot vannsprøyt bakover, så vel som fra potensielle farer på grunn av en høytrykksslange som snurrer rundt.
Tips: Rengjøring av avløpsrister og dreneringsrenner
Over tid samler det seg løv og løs skitt i avløpsrister og dreneringsrenner rundt huset, og disse bør også rengjøres med jevne mellomrom. Både våt og tørr skitt kan raskt og enkelt suges inn med en grovstøvsuger. Mange av disse har også en blåsefunksjon, som er spesielt praktisk spesielt på steder som er vanskelige å nå.
Tips 5: Hvor skal bladene kastes? Eksemplarisk avhending
Takket være løvblåsere, løvsugere og feiemaskiner er det lett å feie og plukke opp blader. Men hvor skal du kaste dem hvis du ikke har din egen komposthaug? Du kan kaste mindre mengder blader og hageavfall i matavfallet, men det fylles opp raskt om høsten på tomter med mange trær. I noen områder tilbyr kommunene spesielle sekker eller kurver som plasseres langs veien når de er fulle og deretter avhendes. Ellers må du ta turen til nærmeste avfallsplass.
Brenne løv på høstbålet? Brenning av løv og hageavfall er forbudt i mange kommuner eller sterkt begrenset på visse tider av året. Med rette, da selv visne blader fortsatt inneholder nok vann til at røyk og uønsket lukt kan utvikle seg når de brennes. Fint støv kan også frigis. Så skal løvet i husholdningsavfallet? Bare ikke i søppelkasser og resirkuleringsbeholdere – disse tømmes kanskje ikke hvis de har blitt fylt feil. Det som gjelder er en løvpose, avfallsplass eller kompost. Alle som har nok plass i hagen sin, kan også lage en haug med blader som vinterdvale for pinnsvin osv.