Fjerne løv: Fem tips for hver sesong

Tips 1: Når og hvor bør du fjerne løv?

Hvorfor må du fjerne løvet i det hele tatt? I enkelte områder er det en plikt for tomteier å fjerne løv rundt hus/bygninger, i likhet med rydding av snø og is. Du bør fjerne løvet ofte nok til å sikre at forbipasserende ikke kan skli. Det er derfor lurt å fjerne løv fra oppkjørsler om høsten av samme årsak, slik at bremselengden ikke påvirkes.

Derimot trenger du ikke nødvendigvis å fjerne løv i hagen under trær og hekker. Her kan du vente til våren for å gi beskyttelse til mindre dyr som pinnsvin og insekter. Du kan også la avblomstrede planter stå over vinteren som insektshjem. I tillegg kan løvet fungere som frostbeskyttelse og naturlig gjødsel for hageplanter. Løvet bør imidlertid ikke legges så tykt at det ikke kommer luft ned til bakken. Alle som frykter at høststormer vil blåse bort løvet, kan dekke det med grener, for eksempel fra nåletrær. På våren kan du deretter fjerne grenene og løvet fra mars/april.

Unntakene i en hage er plenområder. Alle som verdsetter en godt vedlikeholdt plen, bør fjerne løvet, fordi det kan oppstå gule flekker på plenen der den ikke får nok sollys. Teoretisk sett kan du gjøre dette med en gressklipper – avhengig av tykkelsen på bladlaget. Men å fjerne løv med en gressklipper er ikke spesielt dyrevennlig. En rake er mer egnet, eller, hvis du vil spare energi, en løvblåser eller løvsuger.