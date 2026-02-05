Løvblåser/suger BLV 36-240 Battery
Den kraftige løvblåseren-/sugeren BLV 36-240 Battery blåser, suger og kutter opp hageavfall, også vått grøntavfall, med en hastighet på opptil 240 km/t. Suge- og blåserørene kan tas av separat.
Vått løv, gress og hekkavkapp fester seg som tapet til underlaget. Våte planterester er vanskelige å få ut, særlig fra hjørner. Det kreves en hel ryddegjeng for å fjerne slike rester raskt. Eller den batteridrevne BLV 36-240 Battery, som kan klare det på egen hånd. Med høy effekt fjerner den kraftige løvblåseren/-sugeren også vått hageavfall. Energien som kreves kan justeres trinnløst via hastigheten, slik at du kan velge mellom maksimal batteritid eller effekt. Med en annen velgerhendel kan du veksle mellom blåse- og sugeinnstillingene, som også kan brukes sammen. Under suging benyttes den store løvposen, der alt grøntavfall er kuttet opp i små biter. For at brukeren ikke skal bli sliten ved langvarig bruk av enheten, ble brukskomforten vektlagt i form av et tohåndsgrep for optimal vektfordeling og avtakbare styrehjul. Dette gjør at arbeidet kan utføres lett og effektivt. Suge- og blåserørene kan også tas av separat. Batteri inngår ikke i settet.
Egenskaper og fordeler
Suge- og blåserør kan fjernes enkeltvis
HastighetsreguleringGjør det mulig å kontinuerlig tilpasse hastigheten avhengig av oppgaven.
Spak for innstilling av funksjoneneKontinuerlig justering mellom støvsuging og blåsing, også med muligheten for en kombinert funksjon.
Tohåndsgrep
- Sikrer en ideell vektfordeling og enkel håndtering.
45 l sekk
- Garanterer uavbrutt arbeid i lengre perioder.
Børsteløs motor
- For lengre kjøretid og forbedret levetid for enheten.
Avtakbart flatt munnstykke
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Drift
|Børsteløs motor
|Fartsregulering
|ja
|catch bag volume (l)
|45
|Spenning (V)
|36
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 20 (5,0 Ah)
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1290 x 230 x 380
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Avtakbart flatt munnstykke
- Skulderstropp
Videoer
Bruksområder
- Fjerner løv
- Fjerner avkapp etter trimming av busker og hekker
- Ganger rundt huset
- Områder rundt hjem og hage
