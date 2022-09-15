Det er veldig enkelt å rengjøre garasjen og garasjeporten

Slik rengjør du garasjevinduer

Mange garasjer har små vinduer som til tross ikke bør overses når du gir garasjen en grundig vask. Garasjeporter har ofte ruter laget av plast, som ofte blir skadet av været. For å rengjøre dette glasset grundig, kan en høytrykksspyler brukes. Sørg for å sette trykknivået til «SOFT», slik at vinduene ikke utsettes for for mye trykk under rengjøringen.

En alternativ måte å rengjøre glassruter på er å bruke en dampvasker, som ikke bruker kjemikalier og sørger for at vinduene dine blir rene med bare vann. Bruk hånddysen med mikrofiberklut og gni samtidig som du damper vinduet. Deretter skal dampvannet fjernes med en nal eller en tørr mikrofiberklut. Plastruter, derimot, bør ikke rengjøres med damprenseren, fordi dampen kan oppnå en temperatur på over 100 °C og kan skade plasten.

En trådløs vindusvasker er også et godt alternativ når det gjelder rengjøring av garasjen. Den gir rene og stripefrie vinduer. For å gjøre dette, blander du bare vann med vindusrenskonsentrat, sprayer det på vinduet med en sprøyteflaske, løsner skitt ved hjelp av en mikrofiberklut, og støvsuger bort fuktigheten med apparatet.