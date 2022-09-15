Det er veldig enkelt å rengjøre garasjen og garasjeporten
Det er normalt at det samler seg skitt i garasjer over tid, spesielt hvis de også brukes som verksted. Garasjeporten blir også en magnet for støv og skitt, da den ofte ikke er beskyttet ordentlig mot været. Ved hjelp av disse tipsene vil du imidlertid enkelt kunne fjerne skitt i garasjen og verkstedet, enten du bruker en grovstøvsuger, høytrykksspyler eller dampvasker.
Hvor ofte bør garasjeporten rengjøres?
Garasjeporten skal rengjøres minst en gang i året. Hvis du bor i et område med skiftende vær, er det lurt å rengjøre garasjeporten annenhver til hver tredje måned. Hvor ofte du rengjør den, avhenger helt av hvor beskyttet garasjen er og hvor ekstremt klimaet er der du bor. Etter svært kalde og harde vintre, flom, hagl eller sterk vind, vil mye skitt samle seg på garasjeporten, så den bør rengjøres oftere. Dette er ikke bare av estetiske grunner, men det er også viktig for funksjonaliteten, da den kan slutte å fungere hvis deler av den blir tilstoppet, for eksempel på grunn av pollen og støv, eller gjenstridig skitt som legger seg permanent på overflaten.
Hvordan starte med rengjøring av garasjeporten?
Garasjeporten kan rengjøres for hånd på den klassiske måten ved hjelp av litt varmt vann og oppvaskmiddel. Dette kan imidlertid ta ganske mye tid og energi. For å få en svært skitten garasjeport til å se ut som ny igjen, anbefaler vi å rengjøre den med en høytrykksspyler. Dette apparatet fjerner selv den mest gjenstridige sitten takket være det høye vanntrykket. På selve pistolen kan du velge mellom tre trykknivåer, avhengig av hva du skal bruke maskinen til. For mer sensitive overflater er det et «SOFT» trykknivå, som kan angis på pistolen uten å måtte sette apparatet ned. For robust materiale kan et høyere trykknivå velges. Bruker du en overflate-/terrassevasker unngår du sprut.
Rengjøring av garasjeporten: Tenk på hvilke materialer garasjeporten består av
Når du rengjør garasjeporten, bør du tenke på hvilke materialer den består av:
- For malte metalldører, er det lurt å bruke en spesiell malingsrens først for å glatte ut overflaten og fjerne fine riper. Etterpå kan en polering brukes for å øke glansen.
- Etter rengjøring av en garasjeport i tre, kan du behandle den med voks eller lakk for å forbedre effekten.
- Etter rengjøring av en garasjeport i plast, kan overflaten beskyttes mot forvitring og miljøpåvirkninger med spesielle plastrensere.
Slik rengjør du garasjevinduer
Mange garasjer har små vinduer som til tross ikke bør overses når du gir garasjen en grundig vask. Garasjeporter har ofte ruter laget av plast, som ofte blir skadet av været. For å rengjøre dette glasset grundig, kan en høytrykksspyler brukes. Sørg for å sette trykknivået til «SOFT», slik at vinduene ikke utsettes for for mye trykk under rengjøringen.
En alternativ måte å rengjøre glassruter på er å bruke en dampvasker, som ikke bruker kjemikalier og sørger for at vinduene dine blir rene med bare vann. Bruk hånddysen med mikrofiberklut og gni samtidig som du damper vinduet. Deretter skal dampvannet fjernes med en nal eller en tørr mikrofiberklut. Plastruter, derimot, bør ikke rengjøres med damprenseren, fordi dampen kan oppnå en temperatur på over 100 °C og kan skade plasten.
En trådløs vindusvasker er også et godt alternativ når det gjelder rengjøring av garasjen. Den gir rene og stripefrie vinduer. For å gjøre dette, blander du bare vann med vindusrenskonsentrat, sprayer det på vinduet med en sprøyteflaske, løsner skitt ved hjelp av en mikrofiberklut, og støvsuger bort fuktigheten med apparatet.
Rengjøring av oppkjørselen foran garasjen
Oppkjørselen foran garasjen er ofte et sted hvor grovt skitt liker å samle seg. For å fjerne løs skitt som blader, jord og støv, er en feiemaskin ideell. Det er ikke nødvendig å bøye seg i det hele tatt takket være det høydejusterbare, ergonomiske skyvehåndtaket, og det krever ikke mye arbeid å rengjøre området grundig. Selv grus som ligger igjen etter vinteren kan fjernes med feiemaskinen. Hvis innkjørselen er veldig skitten, kan høytrykksspyleren brukes igjen:
- Før høytrykksspyleren brukes, bør eventuelt løs skitt på bakken fjernes med en feiemaskin.
- Deretter gjør høytrykksspyleren i kombinasjon med en skrubbekost eller terrassevasker det enkelt og raskt å rengjøre oppkjørselen.
Enkel rengjøring av garasjen og verkstedet innvendig
Mange mennesker har ikke et eget verksted, så de bruker ofte garasjen til gjør det selv-prosjekter. Dette kan føre til at garasjen blir støvete og skitten, spesielt når noen apparater og redskaper ikke brukes ofte, slik at det legger seg skitt på dem. Derfor er det første trinnet å finne ut hvordan du skal organisere garasjen eller verkstedet. Hyller og organiseringssystemer gjør det mye enklere å rengjøre verkstedet. Før du begynner å rengjøre garasjen eller verkstedet, anbefales det å fjerne alt som ikke lenger trengs. Det kan hende at naboer, venner eller slektninger kan ha bruk for ubrukte blomsterpotter eller verktøykasser. Når rommet er grundig ryddet, kan rengjøringen begynne.
Rengjøring av garasjen og verkstedet – slik gjør du
De fleste garasjer og verksteder har betonggulv fordi de er ganske robuste og enkle å rengjøre. For å rengjøre et betonggarasjegulv, anbefales det først å gå over det med en feiemaskin. Dette forhindrer at løs rusk som støv eller blader blir tatt med inn i huset. Alternativt kan en grovstøvsuger brukes, da den kan suge opp både tørr og våt skitt. Når du rengjør verkstedet, er det verdt å se på premiumproduktene som tilbys. Disse er mer robuste og er derfor i stand til å håndtere spisse eller harde materialer som skruer eller spiker. Støvsugeren er det riktige valget spesielt for verksteder, hvor små metallobjekter ofte havner på gulvet. Dette gjør den ideell for rengjøring av verkstedgulvet. Alle våt- og tørrstøvsugere er også utstyrt med en bred og fleksibel sugeslange, som garanterer at du kan støvsuge uten å bekymre deg for at slangen tetter seg. Hvis garasjen er veldig skitten, er en høytrykksspyler ideell for rengjøring av et betonggarasjegulv. Hvis garasjen rengjøres med vann, er det imidlertid viktig å sikre på forhånd at det skitne vannet lett kan renne bort. Et annet alternativ er å feste en skrubbekost til høytrykksspyleren for å rengjøre garasjegulvet. Den integrerte nalen på skrubberen gjør at vannet enkelt kan skyves ut av garasjen. Alternativt kan grovstøvsugeren brukes til å suge opp gjenværende vann.
Se opp, oljeflekker!
Det er veldig viktig at oljedammer i garasjen suges opp med et bindemiddel og deretter avhendes på riktig og miljøvennlig måte.
Fra Miljødirektoratets sider: "Små mengder spillolje fra husholdninger, for eksempel ved oljeskift på bilen, skal samles opp og leveres til det kommunalt mottak for farlig avfall der du bor. Det er viktig at spilloljen ikke blir blandet med annet avfall, men blir levert i tette beholdere som er merket med hva de inneholder."
Flekken som er igjen kan deretter behandles med en blanding av gallesåpe og varmt vann. Hell først blandingen av varmt vann og gallesåpe på oljeflekken og vent litt til løsningen reagerer, og skrubb deretter flekken grundig med varmt vann.