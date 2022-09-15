Ryddig og pusling: Praktiske tips for gjør det selv-entusiaster

Arbeide i hjemmet: Måter å unngå støv på

Gjør det selv-prosjekter er imidlertid ikke begrenset til hagen, men kan også utføres i hjemmet. Etter noen år er det ikke uvanlig at sprutbeskyttelsen på kjøkkenet eller et skap på badet må oppgraderes. Uansett hva slags gjør det selv-prosjekt du påtar deg, innebærer det ofte maling og boring.

Hvis huset ditt blir ombygd eller omfattende renoveringsarbeid utføres, er det vanlig at det produseres mye byggeavfall – for eksempel når du river gamle vegger eller borer inn i dem. For å få boarealet levelig igjen, bør de større bitene først fjernes fra rommet for hånd eller ved hjelp av et feiebrett. En grovstøvsuger kan deretter brukes til å fjerne det finere støvet effektivt og raskt. Dette gjør det spesielt enkelt å støvsuge opp bygge- og oppussingsrester som gips, sement eller murstein. Med støvsugeren er det også enkelt å fjerne fuktig skitt, som kan oppstå når du fjerner tapet.

En grovstøvsuger er til og med nyttig for mindre oppussingsprosjekter, slik at du kan unngå kostbar rundvask når oppussingen er ferdig. Støv kan forhindres takket være maskinens utvalg av tilbehør. For noen prosjekter, som å legge ny belysning i taket, bruker du ofte mer tid på å faktisk dekke til møbler og rengjøring etterpå enn det faktiske prosjektet. En borestøvsamler kan hjelpe! Tilbehøret kobles ganske enkelt til sugeslangen. For å samle opp borestøvet plasseres tilbehøret i ønsket posisjon på veggen eller taket, og støvsugeren slås på. Borestøvsamleren forblir godt festet der den er plassert. Nå kan du bore uten å måtte bekymre deg for støv eller rester fordi borestøvet umiddelbart suges inn av støvsugeren.