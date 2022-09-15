Ryddig og pusling: Praktiske tips for gjør det selv-entusiaster
Det er ingenting som gir deg den følelsen av tilfredshet som å skape noe med egne hender! Våren er den perfekte tiden for gjør det selv-prosjekter når solen begynner å komme tilbake og kveldene blir lysere. Hvis du bestemmer deg for å ta steget og starte et hus- eller hageprosjekt, vet du at disse prosjektene fører til mye skitt og støv. Med disse tipsene vil verkstedet ditt se godt som nytt ut når du er ferdig med oppgaven din.
Forberedelse er nøkkelen
Det er et velkjent faktum at du ikke kan lage en omelett uten å knuse egg. Så du kan ikke forvente å utføre gjør det selv-prosjekter uten å møte på mye skitt og støv. Ikke bli overrasket over at det gjenstår mye rengjøring og rydding når du er ferdig med prosjektet ditt. Dette er spesielt viktig for allergikere. Mange bruker vanlige støvsugere når de skal rydde på verkstedet. På grunn av den grove skitten og den enorme mengden støv, når disse apparatene fort grensen sin. For å effektivt fjerne fint og grovt støv eller for å unngå at støv skapes i utgangspunktet, er en grovstøvsuger et bedre valg.
Gjør det selv i hagen: Rydding utendørs
Når temperaturen begynner å stige om våren, våkner naturen fra vinterdvalen, noe som signaliserer at det er på tide å pynte opp i hagen og det er tid for gjør det selv-prosjekter! Terrassen, blomster- og grønnsaksbedene og hagemøbler setter pris på litt omsorg etter å ha blitt oversett over vinteren. Hagestell ligger i kortene.
Etter at stier rundt huset er ryddet for blader og skitt, terrassen har blitt rengjort og plenen er klippet, har du nå tid til å konsentrere deg om gjør det selv-prosjekter. Det er utallige tips og instruksjoner om hvordan du oppgraderer hagen din etter din smak. Dette innebærer ofte å utvide uteområdet til huset med elementer du bygger selv. En trend som har blitt mer populær de siste årene er selvbygde blomsterbed laget av stein eller tre. Hevede bed og blomsterkasser er ikke bare praktiske og fine, men de gjør at du kan dyrke planter selv der jordforholdene ikke er optimale. Hjemmelagde utemøbler er et av de mest populære gjør det selv-prosjektene.
Tips
Etter å ha brukt en manuell eller elektrisk sag til å skjære tre eller stein, vil mange oppdage at en grovstøvsuger er effektiv når de skal fjerne det resulterende støvet. Og hvis du sølte litt da du pottet om eller plantet i plantekasser, kan du bare støvsuge opp vannet så vel som våt jord med denne type støvsuger. Disse støvsugerne er tilgjengelige som kabel- eller batteridrevne modeller. Trådløse enheter med oppladbart batteri krever ikke strømuttak og gir brukerne mer frihet og fleksibilitet. For større områder er en feiemaskin et godt valg for å fjerne kronblad, sand, jord eller blader raskt og enkelt.
Arbeide i hjemmet: Måter å unngå støv på
Gjør det selv-prosjekter er imidlertid ikke begrenset til hagen, men kan også utføres i hjemmet. Etter noen år er det ikke uvanlig at sprutbeskyttelsen på kjøkkenet eller et skap på badet må oppgraderes. Uansett hva slags gjør det selv-prosjekt du påtar deg, innebærer det ofte maling og boring.
Hvis huset ditt blir ombygd eller omfattende renoveringsarbeid utføres, er det vanlig at det produseres mye byggeavfall – for eksempel når du river gamle vegger eller borer inn i dem. For å få boarealet levelig igjen, bør de større bitene først fjernes fra rommet for hånd eller ved hjelp av et feiebrett. En grovstøvsuger kan deretter brukes til å fjerne det finere støvet effektivt og raskt. Dette gjør det spesielt enkelt å støvsuge opp bygge- og oppussingsrester som gips, sement eller murstein. Med støvsugeren er det også enkelt å fjerne fuktig skitt, som kan oppstå når du fjerner tapet.
En grovstøvsuger er til og med nyttig for mindre oppussingsprosjekter, slik at du kan unngå kostbar rundvask når oppussingen er ferdig. Støv kan forhindres takket være maskinens utvalg av tilbehør. For noen prosjekter, som å legge ny belysning i taket, bruker du ofte mer tid på å faktisk dekke til møbler og rengjøring etterpå enn det faktiske prosjektet. En borestøvsamler kan hjelpe! Tilbehøret kobles ganske enkelt til sugeslangen. For å samle opp borestøvet plasseres tilbehøret i ønsket posisjon på veggen eller taket, og støvsugeren slås på. Borestøvsamleren forblir godt festet der den er plassert. Nå kan du bore uten å måtte bekymre deg for støv eller rester fordi borestøvet umiddelbart suges inn av støvsugeren.
Ren garasje, verksted og bod etter at prosjektet er fullført
Et egnet verksted er avgjørende for gjør det selv-entusiaster. Ikke bare kan alle verktøy, utstyr eller byggematerialer lagres trygt der, men det kan også brukes til å høvle tre og jobbe i fred. Ikke rart at mange huseiere har laget et eget rom hjemme til dette formålet. For dem som har litt mindre plass, eller bare utfører slike prosjekter av og til, er garasjen vanligvis det perfekte tilfluktsstedet. Ved å parkere bilen utenfor har brukerne nok plass, ro og strømtilkoblinger til å takle prosjektene sine. Men hva kan gjøres for å hindre at det dannes støv? Og hvordan kan garasjen rengjøres etterpå?
Grovstøvsugeren er den ideelle støvsugeren for verkstedet ditt. Hvis du sager tre eller stein i garasjen og vil unngå støv, bør du bruke støvsugeren mens du arbeider. Noen modeller leveres med en integrert kontakt til elektroverktøy som kappsager eller sirkelsager, høvler og slipemaskiner for ekstra fleksibilitet. Støvsugeren slås automatisk på eller av via verktøyet, og skitt som produseres under høvling, saging eller sliping trekkes ut med en gang. Samtidig er støvsugeren ideell for fjerning av trestøv. For å sikre at grovstøvsugeren effektivt støvsuger opp fint støv, må du bare sette inn en filterpose.
Tips
Hvis du allerede rengjør i garasjen din, kan du like godt støvsuge bilen . Et sett for bilrengjøring kan festes til grovstøvsugeren for å rengjøre oppbevaringsplasser, mellom bilsetene o.l.
Rengjør redskapsboden
I stedet for å arbeide i garasjen, har mange ambisiøse gjør det selv-entusiaster et lite verksted til disposisjon i hageboden. En arbeidsbenk kan vanligvis installeres uten problemer, slik at mindre og større prosjekter kan utføres i huset og i hagen. Hvis du har en bod som dette, vet du nok at rydding ofte ikke blir prioritert. Hvis det er apparater og verktøy i boden som ikke brukes ofte, kan skitt, støv eller til og med skadedyr som biller, maur eller edderkopper samle seg på og mellom redskapene. Derfor anbefales det å rengjøre boden regelmessig – spesielt etter å ha fullført svært omfattende gjør det selv-prosjekter i verkstedet.
Det første trinnet er å tenke på å organisere boden. Hyller og braketter på veggene holder ikke bare ting ryddig, men gjør også rengjøring av verkstedet mye enklere. Det er derfor best å rydde ut av boden før den rengjøres. Mindre områder i verkstedet kan rengjøres med en grovstøvsuger. Alt du trenger å gjøre er å feste et vanlig sugerør, slå på apparatet og støvsuge mellom braketter, hyller og verktøy.
Ikke bekymre deg hvis du kommer over skruer eller spiker som gjemmer seg i sprekkene. Grovstøvsugeren kan også suge opp grove og skarpe materialer raskt og enkelt uten å bli skadet takket være de spesielle sugerørene som kommer i forskjellige størrelser. Litt større områder mellom sirkelsager eller arbeidsbenker støvsuges også enkelt med støvsugeren. Dette er fordi de fleste modeller har en blåsefunksjon og derfor ikke bare suger opp skitt, men også effektivt fjerner trestøv og lignende selv fra de minste hullene ved å blåse på dem med en sterk luftstrøm.