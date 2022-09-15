Rengjøring av hagemøbler: Tips og triks for å ta vare på hagemøblene
En terrasse eller veranda ser ikke hjemmekoselig ut med mindre den har noe som pryder den: hagemøbler! For å sørge for at stoler og bord ser fine ut, må de vaskes fra tid til annen. Men når det gjelder rengjøring av hagemøbler, kan det hende at det blir som når du lager nyttårsforsetter. Først er du veldig motivert, så begynner entusiasmen din å avta. For å få mest mulig ut av hagemøblene så lenge som mulig, bør de imidlertid rengjøres og vedlikeholdes med jevne mellomrom.
Hva bør du huske på når du rengjør hagemøbler?
Før vi snakker om hvilke redskaper og pleieprodukter som trengs for å rengjøre hagemøbler og hvordan ulike materialer skal tas vare på, la oss først gå over den grunnleggende informasjonen.
Rengjøring av hagemøbler handler ikke bare om å få dem til å se nye ut igjen, det handler også om å forhindre avsetninger som mose eller sopp fra å angripe materialet og forkorte levetiden.
Følgende produkter kan brukes til å rengjøre hagemøbler:
- En vaskebørste og/eller svamp samt lunkent vann og oppvaskmiddel
- Håndbørste, kost og bøtte
- En slange med munnstykke eller strålerør
- En høytrykksspyler, f.eks. kombinert med børster og rengjøringsprodukter
- En mobil spyler eller mellomtrykksspyler (batteridrevet slik at den kan transporteres)
Når skal du rengjøre hagemøblene?
Hagemøbler bør rengjøres minst to ganger i året – helst i starten av hagesesongen om våren og deretter igjen om høsten, når det er på tide å gjøre hagen klar før vinteren. For øvrig bør hagemøblene alltid rengjøres i tørt vær. Dette gjør at hvert møbel kan tørke helt og at eventuell olje eller lakk du bruker (f.eks. til å impregnere tremøbler) får tid til å virke.
Det er ikke noe i veien for å rengjøre hagemøblene enda oftere hvis du ønsker det. Dette kan imidlertid avhenge av hvilke materialer møblene er laget av, hvor mye de er utsatt for vær og hvor viktig det er for deg at benkene, stolene, bordene osv. ser presentable ut. Hvis møblene står ute hele året, vil de bli utsatt for ulike værforhold, noe som betyr at de kan bli skitne raskere og derfor trenger rengjøring oftere. I høst- og vintermånedene er det verdt å sette hagemøblene et tørt sted, for eksempel i en bod eller i kjelleren.
Rengjøring av hagemøbler: Tips for tre, plast og andre materialer
Det er også unntak fra regelen når det gjelder pleie av hagemøbler. Ulike rengjøringsmidler anbefales avhengig av materialet:
Plast
Plastmøbler blir gule og grå over tid hvis de blir stående ute. Denne gulningen og falmingen kan fjernes med et spesielt plastrengjøringsmiddel. I motsetning til konvensjonelle universalvaskemidler inneholder denne typen vaskemiddel aktiv smussfjerner som rengjør hagemøbler i plast veldig effektivt.
Tre
I motsetning til motstandsdyktige tretyper som teak, eukalyptus eller robinia, som er naturlig værbestandige på grunn av eteriske oljer, krever lakkerte hagemøbler laget av myke treslag (f.eks. bøk eller gran) vanligvis mer pleie. Du bør alltid jobbe med lengderetningen på treverket og unngå aggressive rengjøringsprodukter eller stålbørster. Enten du bestemmer deg for å rengjøre med såpe du har blandet selv, eller du velger et trerengjøringsmiddel, bør de oppløste skittrestene skylles grundig av og deretter skal møblene poleres med en tørr klut og behandles med olje.
Rotting
Det sammenvevde, ujevne naturlige materialet gjør at det ikke er så enkelt å rengjøre med fille eller klut. Det vil sannsynligvis også danne seg splinter når det oppstår sprekker. I tillegg kan skitt samle seg i hullene mellom det vevde materialet. Dette kan rengjøres raskt og effektivt med en mobil spyler, en mellomtrykksspyler eller en høytrykksspyler. Hvis du bruker sistnevnte, må du sørge for at du bruker en innstilling med lavt trykk og holde avstand til møblene, slik at du ikke skader det sensitive materialet. Bruk passende klær for beskyttelse. Siden rotting ikke er spesielt værbestandig, skjørt, utsatt for sprekker, og ofte får grå flekker, er det bedre å sette hagemøbler laget av rotting i boden i høst- og vintermånedene.
Tips
For å holde rottingmøbler fleksible, kan de spyles med vann fra tid til annen. Men vær forsiktig fordi for mye vann kan gjøre rottingen sprø. Derfor bør møblene alltid tørkes av etter rengjøring.
Metall
Hagemøbler laget av metall bør se skinnende flotte ut. Rengjøring er enkel fordi materialet er så motstandsdyktig. Den raskeste måten å få metallstoler og -benker rene på, er med en høytrykksspyler. Skitt kan fjernes effektivt ved hjelp av en ekstra vaskebørste, som festes til høytrykksspyleren. Det er også mulig å bruke en vanlig svamp til rengjøring av metallmøbler. Hvis du ser at det har dannet seg stygge rustflekker på møblene, er høytrykksrengjøring den enkleste måten å fjerne dem på. Du bør deretter behandle med rustbeskyttende spray for at rusten ikke skal komme tilbake.
Tekstiler
For at hagemøblene skal bli helt rene, bør puter og møbeltrekk også vaskes. Pollen eller blader kan fjernes raskt og enkelt med en håndbørste. Men hva om du søler noe mens du er på grillfest? Fettflekker som disse fjernes mest effektivt i vaskemaskinen. De fleste trekk har glidelås på siden og kan derfor fjernes. Hvis trekket ikke er avtagbart, kan børster, svamper eller filler brukes. Bare tilsett litt oppvaskmiddel eller vaskemiddel i litt lunkent vann og skrubb flekken grundig, men ikke for hardt, ved hjelp av sirkulære bevegelser. For spesielt vanskelige flekker vil en universell flekkfjerner hjelpe. Du kan også rengjøre møbeltrekket på en mer hygienisk måte ved hjelp av en tekstilrenser. Det beste du kan gjøre er å fjerne putene og lagre dem et sted etter hver bruk.
Fjerning av grov skitt og flekker
Før du begynner rengjøringsprosessen, bør alle hagemøbler tas ned fra terrassen. Dette forhindrer at smussrester skitner til møblene igjen rett etter at de er rengjort. Dette kan skje hvis du bruker en høytrykksspyler.
Før du rengjør hagemøbler med vann, fjerner du alt støv og løs skitt med en håndbørste først. Hvis du deretter bestemmer deg for å rengjøre hagemøblene uten høytrykksspyler, kan du rengjøre hagebordet, stolene og benkene samtidig ved å skylle dem med hageslangen. Spesielt tilbehør som en vanningspistol med trykk eller vanlige munnstykker kan forsterke og konsentrere vannstrålen. Disse metodene sørger for å fjerne pollen, flekker, fugleskitt og insektrester på en effektiv måte.
Ta nå en svamp eller vaskebørsten og skrubb overflatene grundig med myk såpe oppløst i lunkent vann eller spesialrengjøringsmidler. Skyll deretter av den løsnede skitten, poler overflatene tørre med en klut eller la dem tørke i solen. Når det gjelder tremøbler, kan det hende du ser litt grå misfarging. Hvis dette er tilfelle, bruk en trefornyer på de berørte områdene og la den virke i noen timer. Skyll deretter med rent vann.
Rengjøring av hagemøbler med høytrykksspyler
Hvis du vil spare tid og krefter når du rengjør hagemøbler, kan du rengjøre og ta vare på hagebordet, stolene og benkene med en høytrykksspyler. For svært hardtsittende skitt er det mye tilbehør du kan feste til maskinen, for eksempel en vaskebørste. I motsetning til det mange tror, at dette sløser med vann, er det faktisk motsatt - med en høytrykkspyler sparer du ca. 3000 L vann i timen (sammenlignet med kun hageslange). Du kan i tillegg jobbe mer målrettet mot områder som har spesielt vanskelige flekker med en høytrykksspyler, og dermed redusere vasketiden med opptil 50%.
Men vær forsiktig! Ikke alle materialer tåler å bli rengjort med høyt trykk og rengjøringsmidler. Tre er et naturlig materiale og reagerer på fuktighet eller rengjøringsmidler, avhengig av type og hvordan det ble produsert. Hagemøbler laget av hardved, som robinia, eik, teak eller bambus, kan lett rengjøres med en høytrykksspyler. Vær mer forsiktig med tremøbler laget av gran eller bøk, da overflaten raskt kan bli skadet av for høyt vanntrykk eller apparater.
Hvordan rengjøre hagemøbler med en høytrykksspyler og egnet vaskemiddel:
- Fjern først grov skitt fra hagemøblene. For å gjøre dette kan du bruke innstillingene «SOFT» eller «HARD» på apparatet for å øke eller redusere trykket. Her kan du også bruke en vanlig vanningspistol og hageslangen.
- Legg sugeslangen til høytrykksspyleren inn i flasken eller hell vaskemiddelet i tanken og sett strålerøret på «MIX»-innstillingen. Dette sikrer at vaskemiddelet blandes inn i vannstrålen under bruk.
- Spray rengjøringsmiddelet på hagemøblene med lavt trykk, la det virke i ca. 30 sekunder og skyll deretter av den løsnede skitten ved hjelp av høytrykksinnstillingen. Dette kan ta litt tid, spesielt hvis skitten er fastgrodd. Deretter bør hagemøblene tørke godt.