Rengjøring av hagemøbler: Tips og triks for å ta vare på hagemøblene

Hva bør du huske på når du rengjør hagemøbler?

Før vi snakker om hvilke redskaper og pleieprodukter som trengs for å rengjøre hagemøbler og hvordan ulike materialer skal tas vare på, la oss først gå over den grunnleggende informasjonen.

Rengjøring av hagemøbler handler ikke bare om å få dem til å se nye ut igjen, det handler også om å forhindre avsetninger som mose eller sopp fra å angripe materialet og forkorte levetiden.

Følgende produkter kan brukes til å rengjøre hagemøbler: