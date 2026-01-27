Vår allsidige og ufarlige Universal flekkfjerner RM 769 er egnet for flekkfjerning på alle tekstilgulv og møbeltrekk, samt for vedlikeholds- og dyprengjøring på løsemiddelbestandige harde overflater, som dører, skrivebord og andre inventar. Den løsemiddelbaserte flekkfjerneren er kraftig og svært hurtigvirkende, og gjør det enkelt å fjerne gjenstridig, ikke-vannløselige flekker som olje, tjære, skopolish, lim eller blekk. Den gir imponerende rengjøringsresultater og høy brukersikkerhet.