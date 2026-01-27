Flekkfjerner universal RM 769, 500ml
Universal flekkfjerner for fjerning av gjenstridig, ikke-vannløselig smuss fra alle løsemiddelbestandige overflater, både tekstiler og andre materialer.
Vår allsidige og ufarlige Universal flekkfjerner RM 769 er egnet for flekkfjerning på alle tekstilgulv og møbeltrekk, samt for vedlikeholds- og dyprengjøring på løsemiddelbestandige harde overflater, som dører, skrivebord og andre inventar. Den løsemiddelbaserte flekkfjerneren er kraftig og svært hurtigvirkende, og gjør det enkelt å fjerne gjenstridig, ikke-vannløselige flekker som olje, tjære, skopolish, lim eller blekk. Den gir imponerende rengjøringsresultater og høy brukersikkerhet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (ml)
|500
|Forpakning (Stk)
|8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
Videoer
Bruksområder
- Forbehandling av bil
- Tekstil- og overflate rengjøring