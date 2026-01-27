Flekkfjerner universal RM 769, 500ml

Universal flekkfjerner for fjerning av gjenstridig, ikke-vannløselig smuss fra alle løsemiddelbestandige overflater, både tekstiler og andre materialer.

Vår allsidige og ufarlige Universal flekkfjerner RM 769 er egnet for flekkfjerning på alle tekstilgulv og møbeltrekk, samt for vedlikeholds- og dyprengjøring på løsemiddelbestandige harde overflater, som dører, skrivebord og andre inventar. Den løsemiddelbaserte flekkfjerneren er kraftig og svært hurtigvirkende, og gjør det enkelt å fjerne gjenstridig, ikke-vannløselige flekker som olje, tjære, skopolish, lim eller blekk. Den gir imponerende rengjøringsresultater og høy brukersikkerhet.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Flekkfjerner universal RM 769, 500ml
Flekkfjerner universal RM 769, 500ml
Flekkfjerner universal RM 769, 500ml

Videoer

Bruksområder
  • Forbehandling av bil
  • Tekstil- og overflate rengjøring