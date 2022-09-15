Hvordan vaske en treterrasse raskt og enkelt

Når skal treterrassen vaskes?

Enten det er tre-, stein- eller betongterrasser, er ethvert uteområde utsatt for skiftende værforhold. Vind, regn og sollys kan være ganske skadelig for en treterrasse. Spesielt den vedvarende fuktigheten i høst- og vintermånedene kan angripe treet og gjøre det porøst. I tillegg er det tegn på slitasje når folk spiser, fester og oppholder seg mye på terrassen om sommeren. Dette kan føre til riper, sprekker, flekker og misfarging på treet.

Men når er den beste tiden å vaske en treterrasse? Det anbefales å foreta en ordentlig rengjøring to ganger i året. Vi anbefaler vasking av treterrassen ved starten av hagesesongen om våren og om høsten når hagen gjøres klar for vinteren. Vasking og vedlikehold av terrassebordene bør alltid utføres i tørt vær, slik at treet kan tørke godt etter rengjøring.