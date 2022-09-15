Hvordan vaske en treterrasse raskt og enkelt
En uteplass har mange fordeler, spesielt om sommeren. Den kan brukes som et sted der man kan slappe av og nyte solen, eller sitte sammen og kose seg i selskap med venner og familie. Treterrasser er spesielt populære, da de utstråler en varm naturlighet og gjør uteområdet til et koselig utendørs boareal. Ulempen med tre, i motsetning til betong eller stein, er følsomheten, avhengig av tresorten som brukes. For at du skal ha glede av terrassen din i lang tid fremover, er det derfor viktig å rengjøre og vedlikeholde terrassebordene med jevne mellomrom. Her er noen tips for vask av treterrasse.
Når skal treterrassen vaskes?
Enten det er tre-, stein- eller betongterrasser, er ethvert uteområde utsatt for skiftende værforhold. Vind, regn og sollys kan være ganske skadelig for en treterrasse. Spesielt den vedvarende fuktigheten i høst- og vintermånedene kan angripe treet og gjøre det porøst. I tillegg er det tegn på slitasje når folk spiser, fester og oppholder seg mye på terrassen om sommeren. Dette kan føre til riper, sprekker, flekker og misfarging på treet.
Men når er den beste tiden å vaske en treterrasse? Det anbefales å foreta en ordentlig rengjøring to ganger i året. Vi anbefaler vasking av treterrassen ved starten av hagesesongen om våren og om høsten når hagen gjøres klar for vinteren. Vasking og vedlikehold av terrassebordene bør alltid utføres i tørt vær, slik at treet kan tørke godt etter rengjøring.
Hvorfor bør du vaske terrassebordene regelmessig?
Det er flere grunner til at du bør vaske terrassen regelmessig:
- Gråning reduseres eller unngås helt
- Treterrassen beholder utseendet sitt
- Grønne avsetninger som mose fjernes
- Det blir ingen glatte flekker på treet
- Det blir ingen vannansamlinger eller fuktige flekker på grunn av skitt som ligger rundt
- Skadelig sopp kan ikke formere seg
Forberedelser før vasking av treterrasse
Før du setter i gang, bør alle hagemøbler og plantekasser fjernes for å gi uhindret tilgang til alle hjørner av terrassen. Nå kan hele uteområdet rengjøres med en kost. For å fjerne blader raskt og effektivt, kan en batteridrevet løvblåser og løvsuger brukes. Sett hagemøblene tilbake på terrassen når du er sikker på at gulvet er helt tørt. Tørketiden kan brukes til å rengjøre hagemøblene.
Hva er den beste måten å vaske treterrassen på?
Graden av skitt vil bestemme hvordan du vasker treterrassen. Hvis det bare er blader og litt grønske på terrassen, kan det vanligvis vaskes bort raskt og enkelt for hånd. Dette krever ingen spesielle rengjøringsmidler. I stedet er en kost med stive børstehår, en håndbørste eller en vanlig svamp, litt varmt vann og såpe vanligvis mer enn nok til effektivt å fjerne skitt fra terrassegulvet - for eksempel pollenstøv som samler seg i løpet av sesongen.
For mer hardtsittende skitt og flekker som mye grønske, er det imidlertid nødvendig med litt ekstra hjelp. En terrassevasker fungerer bra. Den rengjør skånsomt og kraftig samtidig, ved hjelp av en minimal mengde vann. De to valsebørstene løsner skitten uten mye anstrengelse, og vanndysene som er montert over dem forsterker denne effekten og skyller bort skitten samtidig. Vannforsyningen kan reguleres manuelt via en ventil avhengig av graden av skitt. Siden den kraftige motoren er festet sentralt og børstene kan nå hjørner og kanter, kan skitt langs husvegger også fjernes enkelt. Takket være utskiftbare børster kan både tre og glatte steinflater rengjøres.
Tips
For å redusere mengden kraft som trengs når du arbeider med terrassevaskeren, kan du holde apparatet i en liten vinkel, så nær bakken som mulig.
Bruke en høytrykksspyler til å vaske treterrassen
Du kan også bruke høytrykksspyleren når du skal vedlikeholde treterrassen, men sørg for at du bare bruker den med riktig innstilling eller tilbehør. Tre er et mykt materiale og kan være ganske følsomt, avhengig av tresorten og hvordan det har blitt behandlet. Derfor bør metoden og tilbehøret for rengjøring av treterrassen være gjennomtenkt. Test den valgte metoden på et lite synlig sted før du fortsetter. Ved innstilling av høytrykksspyleren bør faktorer som utførelse, behandling og tilstanden til treet tas med i betraktningen. Jo mer følsomt materialet er, jo lavere skal trykket være.
Slik vasker du treterrassen med en høytrykksspyler, rengjøringsmiddel og skrubbekost eller terrassevasker:
Trinn 1: Påfør rengjøringsmiddel
Grov skitt på terrassen fjernes enklere når et trerengjøringsmiddel påføres overflaten, for eksempel gjennom Plug'n' Clean Systemet eller en skumdyse på høytrykksspyleren. Trerengjøringsmiddel renser ikke bare grundig, men gir også UV-beskyttelse samt en naturlig vokskomponent som pleier treverket og beskytter det mot skitt og fuktighet. Fukt overflaten jevnt med skum og la rensen virke i to til fem minutter.
Trinn 2: Skrubb treterrassen
For å rengjøre treterrassen grundig, må du først feste skubbebørsten til høytrykksspyleren. Bruk av børsten anbefales spesielt på treterrasser, fordi de fine børstehårene når inn i sporene på overflaten. Det er også tre høytrykksdyser i børsten, noe som øker børstens rengjøringskraft. Beveg børsten jevnt frem og tilbake, samtidig som du tilsetter vann. Skrubb alltid i treets lengderetning.
Trinn 3: Påfør rengjøringsmiddel igjen
For langvarig beskyttelse kan trerensen påføres på nytt. For å gjøre dette, fester du strålerøret til høytrykksspyleren igjen, påfører deretter rengjøringsmiddelet jevnt på treoverflaten med flat stråle og la det virke (se trinn 1).
Trinn 4: Skyll av terrassen
Til slutt skyller du av terrassen med flat stråle i treets lengderetning. Ved rengjøring av treterrasse må du bare bruke denne type stråle, da punktspyling eller rotojet-dyser kan skade den. Når du skyller terrassen, hold en avstand på 30 cm fra overflaten for å oppnå det ideelle resultatet. La terrassen tørke.
Treterrasser kan også rengjøres forsiktig og med lavt vanntrykk ved hjelp av en terrassevasker med skyllefunksjon i front.
Fjern grov skitt og grå misfarging fra treterrassen
Flekker på grunn av forvitring og daglig bruk av uteplassen er (nesten) umulig å forhindre. Over tid blir treet grått på grunn av fuktighet og sollys, eller det dannes avleiringer og flekker. For å fjerne disse, bør treterrassen først fuktes lett med vann. Eventuell gjenværende skitt fjernes deretter med en kost eller håndbørste. For å bekjempe gråfargen på treet, finnes det spesielle rengjøringsmidler på markedet. Middelet påføres treet og bør virke i flere timer før det skylles av med rent vann.
Hvordan få bort grønske på treverk?
Fuktig grønske gjør treterrassen glatt. Treet blir stadig glattere på grunn av fuktigheten som setter seg i grønsken og annen vegetasjon. For å forhindre ulykker, bør grønsken fjernes fra treterrassen umiddelbart. Husholdningsprodukter som litt varmt vann, maisstivelse og natron er utmerket for dette formålet. Denne løsningen kan brukes til å lage en rengjøringspasta for å fjerne grønske og mose. Tilsett tre spiseskjeer maisstivelse i ca. 500 ml varmt vann og rør godt slik at stivelsen oppløses. Når du blander pastaen, må du passe på at det ikke dannes klumper. Legg deretter den litt kremete blandingen i en gryte med 100 g natron og hell i 5 liter vann. Ta blandingen til kokepunktet på komfyren.
Påfør nå rengjøringspastaen på treverket og arbeid den inn med en skrubb eller håndbørste. Etter noen timer med bløtlegging skal blandingen skylles grundig av med en hageslange.
Vask av treterrasse og heller med oppvaskmiddel
I tillegg til blandingen av stivelse og natron, finnes det andre husholdningsprodukter som brukes til å vedlikeholde terrassen. For eksempel hjelper fortynnet oppvaskmiddel mot enkle flekker. Noen dråper oppvaskmiddel oppløst i vann er tilstrekkelig. Bare spre blandingen sjenerøst over terrassebordene og skrubb dem godt med en børste eller kost. Skyll til slutt terrassen med rent vann. Flytende såpe virker også. Påfør ufortynnet såpe på terrassen, skrubb med en børste og skyll deretter grundig med rent vann.
Vedlikehold treterrassen med olje
For å forsegle treet og beskytte det mot å bli skittent igjen, kan en spesiell treolje påføres etter rengjøring. Oljen hjelper ikke bare treet med å beholde fargen, men forsegler også sprekker og uregelmessigheter i materialet. Den beskytter også mot fuktighet. Noen trerengjøringsprodukter beskytter treet, så det er ikke behov for etterfølgende behandling med olje.