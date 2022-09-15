Fjern mose
I ledd og sprekker, på husvegger, hagemøbler, plenen og til og med på taket: mosen trives overalt – og følgelig også der hage- og huseiere ikke vil ha den. På et tidspunkt oppstår spørsmålet: Hvordan fjerner du mose enkelt? Her er en oversikt over de beste tipsene og triksene.
Fjerning av mose: Dette er de tilgjengelige alternativene
Mose kan være en vakker prydplante som du med vilje planter for å forskjønne hagen din. Imidlertid liker de rotløse plantene å spre seg raskt og snart koloniserer de hvert hjørne av hagen, uansett hvor lite. Hvis mosen ikke fjernes, kan det gjøre hagemøbler ubrukelige, øke risikoen for å skli på gangveier, og fordi den holder på vann, kan den bidra til uønsket fuktighet i vegger og på tak. Mose kan også spre seg over plenen, og sakte ta over gresset.
Gitt alle disse mulige stedene og overflatene der mose kan vokse, er det ikke overraskende at det er mange forskjellige måter å fjerne mose på.
- Husholdningsprodukter som cola og annen kullsyreholdig drikke er miljøvennlig, og er ofte noe du allerede har hjemme. Disse metodene krever vanligvis litt tid og er derfor hovedsakelig egnet for små områder overgrodd med mose. Når du bruker disse midlene, gjør du imidlertid først en test på et lite synlig sted for å sikre at det kan brukes.
- Du kan også fjerne mose med ulike redskap som små, sløve kniver. Dette er spesielt effektivt for å fjerne mose som har lagt seg i fuger. Skrubbebørster løsner mose fra større områder. En høytrykksspyler er også et flott verktøy, spesielt når du rengjør store områder. Alternativt finnes det elektriske ugressfjernere som bruker roterende bevegelser for å løsne mose fra de forskjellige overflatene.
- Kjemiske mosefjernere kan brukes til å fjerne mose fra plenen. Men siden de kan være giftige, bør de bare brukes når alle andre metoder og fremgangsmåter har vist seg ineffektivt.
Du velger hvilken metode du vil bruke. Hvis du vil fjerne mose uten å bruke en enhet som høytrykksspyler eller ugressfjerner, er det best å sette av litt ekstra tid. Dette gjelder imidlertid bare glatte overflater som gulv og møbler. For å fjerne mose fra plenen må det maskinelt utstyr til.
Fjern mose permanent fra plenen
En plen med mye mose krever innsats for å bli kvitt den gjenstridige sporeveksten. Hvis det allerede vokser mye mose på plenen, kan gresset være påvirket av det. Den beste måten å begynne å bli kvitt mose på, er å lufte plenen om våren. Dette gjøres ved å klippe plenen kort og deretter rake den i et rutemønster. En fuktig, svært komprimert plen bør også luftes. Etter det kan du toppdresse plenen, noe som er spesielt nyttig for skyggefulle, fuktige områder. Selv om denne prosessen fjerner mosen, er det faktisk stressende for plenen, og derfor bør du styrke gresset ved å bruke gjødsel etterpå.
Skulle mosen komme tilbake etter kort tid, er det verdt å analysere jorda. Med tester fra hagesenteret kan du finne ut for eksempel om jorda under gresset er altfor sur. En ideell pH-verdi for jorda er 6 til 7. Hvis verdien er under 5,5, bør du kalke jorda. Hvis det ikke er jorda, men det faktum at plenen vokser på et skyggefullt sted som er problemet, kan det hjelpe å så plen som er spesielt utviklet for skygge eller gå for annet dekke. Hvis ingenting hjelper og mosen ikke forsvinner, bruker noen gartnere også jerngjødsel. Denne kjemiske mosefjerneren er effektiv, men også giftig og bør brukes med forsiktighet. Imidlertid er det mange mosefjernere som er basert på eddik og som er et godt alternativ.
Fjern mose fra glatte overflater som vegger, terrasser og hagemøbler
For lett mosevekst på små områder kan du prøve å bruke cola for å fjerne den gjenstridige veksten. Den mørke kullsyreholdige drikken inneholder fosforsyre, som angriper mosens cellestruktur og til og med forhindrer at ny mose raskt tar tak på samme sted. I tillegg er cola giftfritt og billig. Fremgangsmåten er veldig enkel: spray cola på områdene med mose, la den virke litt, tørk eller kost over og skyll deretter med rent vann. Siden cola ikke trenger å fortynnes, er denne metoden egnet hvis du vil fjerne mose fra små områder som individuelle steiner. Det er imidlertid ikke egnet for større områder, for eksempel hvis du vil fjerne mose fra asfalt. I tillegg bør du ikke bruke cola på syrefølsomme gulv som marmor eller betong.
Hvis du vil fjerne mose effektivt fra store områder, er en blanding av 10 liter kokende vann og 15 til 20 gram brus den perfekte løsningen. Før du bruker løsningen, bør du grovfjerne mosen fra, for eksempel belegningsstein du vil rengjøre på en tørr dag og deretter spre brusvannet over området med en kost. Ideelt sett bør løsningen virke i noen dager, men hvis du har dårlig tid, holder det med minst fem timer. Etterpå kan moserester enkelt fjernes med en skrubbebørste. For sensitive gulv laget av marmor, naturstein og kalkstein, er en blanding bestående av 15 gram kaliumpermanganat og 10 liter kokende vann egnet. Den brukes på samme måte som den drikkeblandingen, men bør først prøves ut på et lite synlig område. Det anbefales å bare bruke den på impregnert gulv, ettersom saltet ikke bare gjør vannet, men også gulvet, brunlilla. Det er viktig å bruke hansker når du arbeider.
Mose kan fjernes grundig og raskt fra små og store overflater med en høytrykksspyler. Trapper og belegningsstein, for eksempel, rengjøres raskt og trygt. En høytrykksspyler med en turbodyse er best, da den ikke bare fjerner mosen på overflaten, men også de knapt synlige avsetningene i porene på underlaget. Rengjøringen foretas i tre enkle trinn:
1. Avhengig av modell, fest turbodysen til høytrykksspyleren eller sett dysen på strålerøret til rotasjon.
2. Hold vannstrålen i en liten vinkel over bakken og før den sakte over områdene med mose mens du holder en avstand på 15–20 cm.
3. Fei deretter opp mosen og kast den.
For områder som blir mosegrodde raskt, er en høytrykksspyler ideell og enkel å bruke. Den er egnet for både robuste og sensitive overflater. For mer sensitive overflater, bruk den flate strålen i stedet for turbodysen og reduser trykket på sprøytepistolen for en mer skånsom rengjøring. Annen skitt fjernes også fra overflatene og trenger ikke å behandles etterpå.
For overfladisk mosefjerning på gangstier, terrasser og asfalterte innkjørsler, er en trådløs ugressfjerner et godt alternativ. Spesielle nylonbørster og høy børstehastighet fjerner enkelt tørr mose og ugress fra overflaten, slik at de bare kan feies opp og kastes etterpå. Som med høytrykksspyleren, lar denne metoden brukeren jobbe i oppreist stilling, noe som er bedre for ryggen.
Mosefjerner for tak?
Det er forskjellige meninger om det er fornuftig å fjerne mose fra taket. Noen sier at mosen kan skade taket, mens andre ser på det som en fordel ettersom mose holder på fuktighet. Dette kan unngå å overbelaste avløpene under kraftig regnfall. Selvfølgelig kan du også velge å la mosen forbli på taket, eller fjerne den av estetiske grunner.
Så det er en individuell beslutning, men hvis du bestemmer deg for å fjerne mosen og dermed få frem taket, må du huske på sikkerheten din. Det er lett å skli på mosen, spesielt på en skrånende overflate, og du bør derfor alltid sikre deg med en sele. Hvis du ikke føler det er trygt, er det best å ansette profesjonelle til å gjøre jobben for deg. Men hvis sikkerheten er god, kan du fjerne mosen på taket på samme måte som du fjerner mose fra terrassen og belegningsstein, det vil si ved hjelp av børster og en høytrykksspyler.