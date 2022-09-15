Fjern mose permanent fra plenen

En plen med mye mose krever innsats for å bli kvitt den gjenstridige sporeveksten. Hvis det allerede vokser mye mose på plenen, kan gresset være påvirket av det. Den beste måten å begynne å bli kvitt mose på, er å lufte plenen om våren. Dette gjøres ved å klippe plenen kort og deretter rake den i et rutemønster. En fuktig, svært komprimert plen bør også luftes. Etter det kan du toppdresse plenen, noe som er spesielt nyttig for skyggefulle, fuktige områder. Selv om denne prosessen fjerner mosen, er det faktisk stressende for plenen, og derfor bør du styrke gresset ved å bruke gjødsel etterpå.

Skulle mosen komme tilbake etter kort tid, er det verdt å analysere jorda. Med tester fra hagesenteret kan du finne ut for eksempel om jorda under gresset er altfor sur. En ideell pH-verdi for jorda er 6 til 7. Hvis verdien er under 5,5, bør du kalke jorda. Hvis det ikke er jorda, men det faktum at plenen vokser på et skyggefullt sted som er problemet, kan det hjelpe å så plen som er spesielt utviklet for skygge eller gå for annet dekke. Hvis ingenting hjelper og mosen ikke forsvinner, bruker noen gartnere også jerngjødsel. Denne kjemiske mosefjerneren er effektiv, men også giftig og bør brukes med forsiktighet. Imidlertid er det mange mosefjernere som er basert på eddik og som er et godt alternativ.