EN PRAKTISK GUIDE TIL RENGJØRING AV BELEGNINGSSTEIN

Hvordan rengjøre belegningsstein, med en hageslange eller en høytrykksspyler?

Når du har feid bort skitt og fjernet alt ugresset fra fugene, er det på tide å begynne å rengjøre overflaten på belegningssteinen. Hvis du vil rengjøre dem grundig, kan du bruke en høytrykksspyler. Alternativt kan en håndholdt spyler brukes til dette formålet. Teoretisk sett kan du også bruke en vanlig hageslange og vanningsspistol til å skylle av steinene. Dette rengjør steinene ganske bra, men med høytrykksspyleren kan du fjerne skitt mer grundig fra både fuger og overflater.

Høytrykksspyleren i kombinasjon med en rotojet-dyse er et utmerket alternativ. Dette fjerner ikke bare skitt men også ugress og mose fra overflaten. Når denne typen rengjøring foretas ofte, blir det vanskeligere for ugresset å vokse. Det bidrar også til at overflaten på steinene blir seende flott ut.

Rengjøring av belegningsstein med en høytrykksspyler og rotojet-dyse gjøres i tre enkle trinn:

Fest rotojet-dysen til høytrykksspyleren eller juster den roterende dysen på høytrykkspistolen, avhengig av modell.



Hold den roterende vannstrålen nesten vertikalt over bakken og beveg den sakte over overflaten, med en avstand på 15 cm. Hvis du spyler i fugene, må du være klar over at eventuelt materiale som er brukt i fugene, også forsvinner. Så du må kanskje fylle på med sand etterpå.



Når du er ferdig, feier du opp løsnet ugress og fjerner det.



Det er viktig å alltid jobbe med helningen, slik at det skitne vannet kan renne av og ikke spre seg over den allerede rengjorte overflaten. Kort sagt, høytrykksspylere er en effektiv måte å rengjøre steinlagte gangveier og steinterrasser på. Spesielt på flate overflater fungerer også bruk av terrassevasker med skyllefunksjon utmerket. Den kan brukes til å fjerne grønske og skitt selv i vanskelig tilgjengelige hjørner og på kanter. Takket være skylledysen skylles det skitne vannet samtidig bort. Andre fordeler: Du er beskyttet mot sprut mens du arbeider, og rengjøringen er raskere enn med kun én rengjøringsdyse.