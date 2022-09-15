EN PRAKTISK GUIDE TIL RENGJØRING AV BELEGNINGSSTEIN
Det kreves litt jobb for å sikre at hagen din forblir drømmeoasen din. Ikke bare når du gjør hagen klar til våren, men også i hagesesongen. Det er ikke til å unngå at terrassen, gangveien og oppkjørselen skitnes til med kvister og blader. Endringer i været kan også ha en negativ effekt på belegningsstein. Det kan begynne å vokse mose, ugress eller lav på steinene. Følg disse tipsene for å rengjøre steinene.
Hva bør du vurdere når du rengjør belegningsstein?
Det er helt normalt at en steinlagt oppkjørsel eller uteplass blir slitt over tid på grunn av været eller bruk. I noen tilfeller kan steinene til og med bli misfarget, for eksempel etter beskjæring av frukttrær eller etter en hagefest. Det finnes nyttige verktøy for rengjøring av belegningsstein, for eksempel fugeskrapere, feiemaskiner og høytrykksspylere. Belegningsstein kan også rengjøres med en liten hakke, kost og hageslange. Vaskemiddel for stein kan brukes i tillegg til husholdningsprodukter som brus, eddik og oppvaskmiddel til å rengjøre.
Men hva fungerer egentlig? Og hva bør du unngå når du rengjør belegningsstein? Akkurat som at det mange veier som fører til Roma, er det flere måter å rengjøre belegningstein eller bli kvitt ugress mellom hellene på. Først og fremst krever det ulike redskaper og rengjøringsprodukter. Den beste måten å rengjøre belegningsstein på avhenger av hvilke materialer gangveier og oppkjørsler er laget av; naturstein, betong eller leire. Været belegningssteinen utsettes for spiller også en rolle.
Slik rengjør du belegningsstein: Fjern grov skitt først
Før rengjøring mellom steinene fjerner du først grov skitt fra overflaten. Dette forhindrer at skitten sprer seg og lager flekker på uteplassen eller husveggene.
Bruk en vanlig kost eller hagerake for å fjerne løv og kvister. Det er imidlertid best å bruke en rake i plast, ikke metall, for å unngå ripe opp overflaten på steinene. Hvis det er store områder som skal rengjøres, er det lettere å bruke en feiemaskin - Du trenger ikke å bøye deg ned, og du sparer mye tid, fordi blader og lignende samles opp med en gang. Alt du trenger å gjøre er å tømme tanken i kompostbingen.
Generelt bør grov skitt fjernes regelmessig fra belegningsstein. Dette bidrar til å forhindre dannelse av mose, ugress og gjenstridig lav, da disse særlig vokser på skyggefulle og fuktige steder.
Tips:
Regelmessig rengjøring av belegningssteinen er viktig, spesielt hvis det har blitt sølt saus eller vin på dem under en hagefest. Hvis det har kommet fett og olje på steinene, kan det oppstå stygge og gjenstridige flekker. Universlagrengjøring kan brukes mot dette og kan påføres den skitne overflaten enten med en høytrykksspyler eller en sprayflaske. Hvis du ikke har et spesialrengjøringsmiddel tilgjengelig, kan oljeflekker også fjernes med et absorberende materiale som kattesand eller sagflis, som deretter bare kan feies bort.
Fjern ugress mellom hellene
Når den grove skitten er fjernet, er det på tide å konsentrere seg om å rengjøre fugene mellom steinene. Du må aldri hoppe over dette trinnet, ettersom det ofte vokser ugress i mellom belegningssteinen og du vil komme til å spre dem over alle hellene når du skyller dem etterpå.
For å fjerne uønsket ugress mellom steinene brukes en spesiell fugeskrape. Alternativt kan du bruke en vanlig hagehakke eller en hagespade. Denne metoden er billig og miljøvennlig, men krever mye tid og tålmodighet.
Få vekk ugress med en elektrisk ugressfjerner
I tillegg kan den stadige foroverbøyingen føre til rygg- og knesmerter. Løvetann så vel som annet ugress kan fjernes effektivt og uten å fremkalle ryggsmerter ved hjelp av en trådløs ugressfjerner. Enten det er steinplassen i bakgården eller den steinlagte oppkjørselen, gjør dette rengjøring av belegningsstein trygt og uanstrengt. Ved bruk må du alltid bruke verneklær, dette inkluderer solid fottøy, hansker, vernebriller og hørselsvern, ved behov.
- Først justerer du lengden på teleskophåndtaket, børsten settes deretter inn og det roterende hodet justeres.
- Deretter skyves batteriet inn i holderen til det hørbart klikker på plass.
- Ugressfjerneren slås på ved å trykke på både utløserknappen og enhetsbryteren samtidig. Enheten kan nå styres med langsomme bevegelser litt vippet over overflaten. Dette sikrer at den roterende børsten på hodet fjerner alt ugress på overflaten av belegningssteinen. Gjenta dette trinnet hvis ugresset er veldig gjenstridig.
- Fei så opp ugresset eller bruk en løvblåser og kvitt deg med det.
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Hvordan rengjøre belegningsstein, med en hageslange eller en høytrykksspyler?
Når du har feid bort skitt og fjernet alt ugresset fra fugene, er det på tide å begynne å rengjøre overflaten på belegningssteinen. Hvis du vil rengjøre dem grundig, kan du bruke en høytrykksspyler. Alternativt kan en håndholdt spyler brukes til dette formålet. Teoretisk sett kan du også bruke en vanlig hageslange og vanningsspistol til å skylle av steinene. Dette rengjør steinene ganske bra, men med høytrykksspyleren kan du fjerne skitt mer grundig fra både fuger og overflater.
Høytrykksspyleren i kombinasjon med en rotojet-dyse er et utmerket alternativ. Dette fjerner ikke bare skitt men også ugress og mose fra overflaten. Når denne typen rengjøring foretas ofte, blir det vanskeligere for ugresset å vokse. Det bidrar også til at overflaten på steinene blir seende flott ut.
Rengjøring av belegningsstein med en høytrykksspyler og rotojet-dyse gjøres i tre enkle trinn:
- Fest rotojet-dysen til høytrykksspyleren eller juster den roterende dysen på høytrykkspistolen, avhengig av modell.
- Hold den roterende vannstrålen nesten vertikalt over bakken og beveg den sakte over overflaten, med en avstand på 15 cm. Hvis du spyler i fugene, må du være klar over at eventuelt materiale som er brukt i fugene, også forsvinner. Så du må kanskje fylle på med sand etterpå.
- Når du er ferdig, feier du opp løsnet ugress og fjerner det.
Det er viktig å alltid jobbe med helningen, slik at det skitne vannet kan renne av og ikke spre seg over den allerede rengjorte overflaten. Kort sagt, høytrykksspylere er en effektiv måte å rengjøre steinlagte gangveier og steinterrasser på. Spesielt på flate overflater fungerer også bruk av terrassevasker med skyllefunksjon utmerket. Den kan brukes til å fjerne grønske og skitt selv i vanskelig tilgjengelige hjørner og på kanter. Takket være skylledysen skylles det skitne vannet samtidig bort. Andre fordeler: Du er beskyttet mot sprut mens du arbeider, og rengjøringen er raskere enn med kun én rengjøringsdyse.
Kan alle typer belegningsstein rengjøres med en høytrykksspyler?
Gangstier laget av naturstein som granitt eller basalt er solide og robuste nok til å rengjøres med en høytrykksspyler. Det samme gjelder ikke for belegningsstein laget av betong eller terrakotta. Vannstrålen kan raskt skade overflaten. På samme måte, hvis belegningssteinene har svært brede fuger, må du ikke utsette dem for vannstrålen for lenge, ettersom steinen kan løsne. Det er best å spørre på et hage- eller steinsenter hvilken type stein som er egnet til å rengjøres med en høytrykksspyler.
De som allerede vet at en høytrykksspyler er uaktuell for steinterrassen deres, men fortsatt ønsker å rengjøre den effektivt og spare tid, kan velge ulike tilbehør som overflatevaskere til høytrykkspyleren for grundig, skånsom rengjøring.
Hjelper husholdningsprodukter når du rengjør belegningsstein?
For å bli kvitt mose og ugress, er det flere husholdningsprodukter du kan bruke i stedet for rengjøringskonsentrater. For eksempel, hvis du ikke bruker en spesiell steinrens for rengjøring av belegningsstein, kan du bruke oppvaskmiddel eller natron. De som velger å bruke husholdningsprodukter, bør alltid sørge for at de er biologisk nedbrytbare. I tillegg bør verneklær og vernebriller brukes når du bruker dem, spesielt for å beskytte øynene og hendene.