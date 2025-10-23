Håndholdt spyler

MJ 24 Håndholdt 5-i-1 Multi Jet

MJ 24 Håndholdt 5-i-1 Multi Jet er et fleksibelt 5-i-1 strålerør for KHB 5 Battery. Du kan velge mellom 5 ulike stråler; punktstråle, flatstråle, skylling, tåkestråle og dusjstråle. Det er enkelt å justere ved å vri på dysehodet.