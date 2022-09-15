SLIK FJERNER DU UGRESS: PRAKTISKE TIPS

1. Fjerne ugress med varmt vann

Varmt vann er et tradisjonelt kjerringråd som kan fjerne ugress permanent. Du kan bruke kokende potet- eller pastavann og helle det over ugresset i stedet for å tømme det i vasken. Det kokende vannet ødelegger cellene i ugresset til og med på en temperatur på omtrent 42 °C, men for å øke effektiviteten må du gjenta prosessen flere ganger. Vær oppmerksom på at ugresset ikke forsvinner umiddelbart, det kan ta litt tid.

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2. Bruk dekkbark til å fjerne og forebygge ugress

En annen metode for å fjerne ugress er å "kvele" det ved hjelp av dekkbark. Dekkbark, som kan kjøpes på hagesentre, inneholder tanniner som undertrykker spiring av ugress. Spre et lag dekkbark rundt plantene dine for å hindre ugresset i å vokse.

3. Manuell luking

Manuell luking vil være en av de beste og mest nøye metodene på å fjerne ugress manuelt. Spesielt i blomsterbed og grønnsakshager hvor du vil bevare plantene rundt ugresset. Luk vekk ugresset etter det har regnet, da vil jorden være mykere og det vil være lettere å få opp røttene.

4. Edikk fjerner ugress

Bland edikk og vann i forholdet 1:2 og spray det på ugresset med en sprayflaske. Jo sterkere edikk jo bedre - bare vær forsiktig med plantene rundt da edikk er en syre og kan fjerne planter du ønsker å beholde.

5. Salt

Det siste tipset for å fjerne ugress omhandler salt. Du kan nemmlig strø salt over ugresset for å trekke ut vannet fra plantene. Bare sørg for at du ikke sprer saltet for mye rundt da det også kan ta knekken på andre planter i området og trekke seg ned i jorden.

Ved å bruke disse noen av disse rådene kan du effektivt fjerne ugress og holde hagen din vakker og fri for ugress hele sesongen.