SLIK FJERNER DU UGRESS: PRAKTISKE TIPS
Hageelskere kjenner til utfordringen: du gleder deg over at våren er her og hagesesongen endelig er i gang, med blomster som spirer og gror. Men dessverre følger også den irriterende «fienden» med - ugress som raskt kan skape kaos i blomsterbed, på plenen, steinlagte gangveier og terrasser.
Den gode nyheten er at du kan fjerne ugress effektivt med de riktige verktøyene. Men hva bør du tenke på når du skal fjerne ugress? Vi gir deg de beste tipsene på å bekjempe, fjerne og forebygge ugress.
5 enkle og naturlige måter å fjerne ugress
Det enkle er ofte det beste! Husholdningsprodukter og naturlige metoder kan være svært effektive for å fjerne ugress når de brukes riktig. De er et godt alternativ når profesjonelle hageredskaper ikke er tilgjengelige. Effektiviteten avhenger av hvor mye tid du vil investere.
Hvis du ønsker å fjerne ugress raskt og enkelt, er profesjonelle verktøy ofte det beste valget. Likevel, finnes det flere kjerringråd og tips som kan gjøre jobben enklere for hobbygartnere, botanikere og hageentusiaster.
1. Fjerne ugress med varmt vann
Varmt vann er et tradisjonelt kjerringråd som kan fjerne ugress permanent. Du kan bruke kokende potet- eller pastavann og helle det over ugresset i stedet for å tømme det i vasken. Det kokende vannet ødelegger cellene i ugresset til og med på en temperatur på omtrent 42 °C, men for å øke effektiviteten må du gjenta prosessen flere ganger. Vær oppmerksom på at ugresset ikke forsvinner umiddelbart, det kan ta litt tid.
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2. Bruk dekkbark til å fjerne og forebygge ugress
En annen metode for å fjerne ugress er å "kvele" det ved hjelp av dekkbark. Dekkbark, som kan kjøpes på hagesentre, inneholder tanniner som undertrykker spiring av ugress. Spre et lag dekkbark rundt plantene dine for å hindre ugresset i å vokse.
3. Manuell luking
Manuell luking vil være en av de beste og mest nøye metodene på å fjerne ugress manuelt. Spesielt i blomsterbed og grønnsakshager hvor du vil bevare plantene rundt ugresset. Luk vekk ugresset etter det har regnet, da vil jorden være mykere og det vil være lettere å få opp røttene.
4. Edikk fjerner ugress
Bland edikk og vann i forholdet 1:2 og spray det på ugresset med en sprayflaske. Jo sterkere edikk jo bedre - bare vær forsiktig med plantene rundt da edikk er en syre og kan fjerne planter du ønsker å beholde.
5. Salt
Det siste tipset for å fjerne ugress omhandler salt. Du kan nemmlig strø salt over ugresset for å trekke ut vannet fra plantene. Bare sørg for at du ikke sprer saltet for mye rundt da det også kan ta knekken på andre planter i området og trekke seg ned i jorden.
Ved å bruke disse noen av disse rådene kan du effektivt fjerne ugress og holde hagen din vakker og fri for ugress hele sesongen.
Er det et perfekt tidspunkt å luke hagen på?
Ja, det finnes et ideelt tidspunkt for å luke hagen. Det beste tidspunktet å fjerne ugress på er etter nedbør eller vanning av hagen når jorda er fuktig og løs. Rot og frø er ofte mindre motstandsdyktige når jorda er myk, noe som gjør det lettere å fjerne ugresset helt, inkludert røttene.
Uansett hvilken metode eller hvilke hageredskaper du bruker for å fjerne ugress effektivt, er det bedre å luke flere ganger i året enn å vente for lenge. Hvis du venter for lenge, vil det være mer tidkrevende. I tillegg er det også bedre for blomstene og nytteplantene, fordi de ikke trenger å dele vannet med ugresset. Hvis du klipper hekkene og buskene dine, må du kaste avfallet med en gang. På den måten legger du ikke til rette for vekst av mose og ugress.
Fjerne ugress i sprekker på belegningsstein
Planter som vokser på uønskede steder, i motsetning til nytteplanter og prydplanter, kalles ugress. Ugress spirer tilfeldig og permanent i mange deler av hagen, noe som gjør det utfordrende å fjerne dem. Vanlige typer ugress som løvetann og groblad vokser hovedsakelig i blomsterbed, på plenen og i fugene mellom brostein og belegningsstein.
Mange bruker tradisjonelle verktøy som fugeskrape, hagespade eller liten hakke for å fjerne ugress. Selv om disse metodene kan være effektive, er de svært tidkrevende og blir raskt anstrengende.
For å fjerne ugress fra belegningsstein effektivt samtidig som du beskytter miljøet, kan du bruke flere metoder i kombinasjon. Luking er en av dem, men veldig tidkrevende. Først bør den groveste skitten fjernes fra det steinlagte området. Løv fjernes med kost og deretter rengjøres fugene. Dette fungerer best ved hjelp av en spesiell fugeskrape.
Dette kan være veldig tidkrevende hvis det er mange fuger å skrape. Fjern deretter eventuelt rusk med en kost. Det neste trinnet er å fjerne mose eller sopp. Ved å bruke disse metodene i kombinasjon, kan du effektivt fjerne ugress og holde hagen din fri for uønskede planter.
Fjern ugress effektivt med en ugressfjerner
I dag finnes det spesielle hageverktøy som gjør det enklere å fjerne ugress og reduserer arbeidsmengden. En av disse praktiske enhetene er en trådløs ugressfjerner. Den gjør det lettere å fjerne ugress fra steinterrasser og steinlagte oppkjørsler, samtidig som den minsker belastningen på ryggen:
- For best resultat, fjern ugress på en tørr dag. Ugressfjerneren er mest effektiv under tørre forhold.
- Når du bruker ugressfjerneren, må du alltid bruke passende verneklær. Dette inkluderer hansker, hørselvern, solide sko og vernebriller.
- Juster først teleskophåndtaket til ønsket høyde. Fest deretter børstene og juster det roterende hodet, skyv batteriet inn i holderen til det klikker hørbart på plass.
- Som med en konvensjonell klipper, må utløserknappen nå trykkes og holdes inne før ugressfjerneren kan startes via enhetsbryteren. Slipp deretter opplåsingsknappen.
- Før nå ugressfjerneren over overflaten ved hjelp av langsomme bevegelser og i en liten vinkel, uten å utøve trykk. Dette gjør at den roterende nylonbørsten kan fjerne alt ugress fra overflaten. For svært gjenstridige vekster, kan du gjøre dette flere ganger.
Fjerne ugress ved hjelp av kjemikalier?
Det hender at man leser om kjemiske midler for å fjerne ugress, som blandes med vann og sprayes over ugresset. Dette er imidlertid ikke anbefalt, da kjemikaliene kan skade både planter og jord. I tillegg kan disse stoffene sive ned i grunnvannet og forurense det. På grunn av disse miljøskadelige effektene er det ofte forbudt å bruke kjemiske plantevernmidler.
For å fjerne ugress på en tryggere og mer miljøvennlig måte, anbefales det å bruke mekaniske metoder eller naturlige midler. Disse alternativene beskytter både hagen din og miljøet.
Fjerning av ugress ved brenning?
En annen populær metode for å fjerne ugress er ved å brenne dem bort. Denne metoden for fjerning av ugress anbefales heller ikke, da brennende ugress er en brannfare for omkringliggende planter og bygninger, samt små dyr.