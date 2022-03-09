Hagestell: De beste tipsene og triksene
Uansett om vi snakker om våren, når hagesesongen virkelig kommer i gang igjen, eller høstmånedene, når hagen gradvis klargjøres for vinteren – har alle som ønsker en frodig og fin hage mye arbeid foran seg. Med disse eksperttipsene lykkes du garantert i hagen.
Eksperttips for en velholdt hage
Hagearbeid kan være slitsomt, men fremfor alt kan det også være en lidenskap og en morsom aktivitet, samt en pause fra vår ofte stressende hverdag. Og alle som er forberedt, vet hva som må gjøres i hagen når. Dette sparer mye tid og irritasjon, for eksempel ved at du ved et uhell beskjærer buskene til feil tid. Men hvilken sesong er faktisk best for å beskjære hekker og trær? Hvor ofte bør du klippe plenen? Hva må du tenke på når du vanner hagen? Og hvordan gjør du hagedammen og hagen klar for vinteren?
Med disse hagetipsene og triksene er du forberedt på alle oppgaver:
Hagetips: Vedlikeholde plener, hekker og trær på riktig måte
Hekker som omkranser din egen tomt er ikke bare et visuelt høydepunkt i hagen, men hindrer også innsyn fra nysgjerrige blikk fra forbipasserende eller naboer. Men de krever regelmessig vedlikehold. Du må derfor finne ut hvilke klippeteknikker som kan brukes og hvilke hageredskaper som er best egnet til vedlikehold av hekken.
Så før du klipper hekken, bør du finne ut hva slags type hekk du skal klippe, ettersom dette bestemmer om du bør bruke konisk eller rektangulær forming. Førstnevnte, der hekken blir forynget oppover, er spesielt populær.
Apropos foryngelse ... Foryngende beskjæring bringer oss til stell av trær, da det ikke bare er hekker og busker som skal beskjæres fra tid til annen. Hagetrær krever også regelmessig vedlikehold, for å sikre at disse bærer mange blomster og frukter, og du kan ha glede av dem i lang tid. Men hvordan beskjærer du trær riktig? Alle som tror at du kan skjære av greiner og kvister hvor som helst med et hvilket som helst hageredskap, tar feil. For å beskjære trær på riktig måte, bør hageeiere alltid ha følgende redskaper klare: En grensaks eller motorsag – batteridrevne modeller egner seg meget godt til dette – så vel som passende verneklær og en stige.
Du bør derimot klippe plenen langt oftere. Denne krever mye vedlikehold, spesielt fra vårmånedene og utover. Likevel er det viktig å mestre klipping av plenen, selv om det høres rart ut i begynnelsen. Men hvordan skal amatørgartnere gå frem når de skal gjøre det? For det første er det nyttig å forstå det grunnleggende i det å klippe plenen for å få en frodig, grønn plen. Alle som undersøker litt, vet for eksempel at de ikke bør klippe en våt plen. For høy temperatur skader også de nyklipte gresstråene. Men hvorfor er det slik? Når bør du bruke en gressklipper eller bioklipper, og når er en batteridrevet trimmer eller robotgressklipper mer egnet? Med de riktige tipsene kan passende klippeutstyr velges etter dine egne behov, og man kan unngå feil når man klipper plenen.
Tips og triks for vanning av hagen
Alle som steller og gjødsler grønnsaker, blomster og plen på riktig måte, har allerede gjort mye for at hagen skal trives og se bra ut. Selvfølgelig lykkes det bare hvis du vanner plantene og plenen regelmessig. Fremfor alt bør du vente på den ideelle tiden og kjenne til riktig helle- og vanningsteknikk når du gjør det. For eksempel må du merke deg at planter og jord har forskjellige behov, og du bør vanne dem sjeldnere eller oftere avhengig av typen.
Videre kan hageentusiaster også bruke automatisk vanning. Du kan spare mye tid med et slikt automatisk vanningssystem. Denne vanningsmetoden er også betydelig mer ressursbesparende enn manuell vanning. Datastyrte vanningssystemer der vannet først ledes fra en vannkran eller vanntønne ute med vanningspumpe, sørger for det.
En koselig idyllisk hage: Tips for rengjøring av terrasser og hagemøbler
For mange er hagen et sted de kan trekke seg tilbake for å slappe av. Hvis alt blomstrer og vedlikeholdes regelmessig, kan du kose deg sammen med venner og familie når jobben er gjort. En trend vi ser, er at flere og flere ønsker å gjøre hagen sin vakrere og oppgradere den med hagemøbler og terrasser av høy kvalitet. Dette gjør hagen innbydende og koselig. Selvfølgelig må du også ha i bakhodet at treterrasser må rengjøres og vedlikeholdes regelmessig. Dette forhindrer at terrassebordene blir grå og får uønsket vekst av ugress, mose og skadelig sopp. Selvfølgelig gjelder det samme også for hagemøbler, som du ideelt sett bør rengjøre for overflateskitt med varmt vann og et universalrengjøringsmiddel. Alternativt kan du også bruke en mellomtrykksspyler eller en høytrykksspyler.
Gjøre hagen klar for vinteren
Alle som skal gjøre hagen klar for vinteren, må vurdere noen få ting. Krukkevekster og hagemøbler må settes på et tørt sted, og blomsterbed eller busker beskjæres igjen. Deretter kan du gjødsle dem med plantejord. Vårt tips: Du kan bruke greinene og bladene du har fjernet til å dekke bedene med, for å beskytte dem mot frost. Dette gjør at du samtidig kan løse problemet med hva du skal gjøre med bladene og kvistene som har falt ned – i hvert fall delvis, ettersom de fleste trær og busker feller bladene sine om høsten, slik at du også må tenke på hvordan du blir kvitt løvet.