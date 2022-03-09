Hagestell: De beste tipsene og triksene

Eksperttips for en velholdt hage

Hagearbeid kan være slitsomt, men fremfor alt kan det også være en lidenskap og en morsom aktivitet, samt en pause fra vår ofte stressende hverdag. Og alle som er forberedt, vet hva som må gjøres i hagen når. Dette sparer mye tid og irritasjon, for eksempel ved at du ved et uhell beskjærer buskene til feil tid. Men hvilken sesong er faktisk best for å beskjære hekker og trær? Hvor ofte bør du klippe plenen? Hva må du tenke på når du vanner hagen? Og hvordan gjør du hagedammen og hagen klar for vinteren?

Med disse hagetipsene og triksene er du forberedt på alle oppgaver: