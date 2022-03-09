Rengjøring av hagedammen: De beste tipsene for klart vann

Tømming av hagedammen og flytting av planter

Før du begynner å rengjøre dammen, må planter og dyr som fisk, frosker og salamandere flyttes midlertidig og dammen må tømmes. Tømming gjøres raskest med en nedsenkbar lensepumpe. Den plasseres på det dypeste punktet i hagedammen der det samler seg mest skitt. Når dammen er tom, fjernes den løse gjørmen først. Innerduken, grusen og større steiner kan deretter rengjøres ved hjelp av en høytrykksspyler, slik at fastgrodd skitt frigjøres. Arbeidet bør gjøres med en flat vannstråle for ikke å skade dammen. Du bør være spesielt nøye med å rengjøre kantene på dammen, da mye skitt legger seg her. Du kan deretter bare pumpe det skitne vannet ut av dammen med den nedsenkbare pumpen.

Deretter undersøkes den rene innerduken for sprekker og lekkasjer og repareres om nødvendig, for eksempel med rester av duken og vanntett PVC-lim. Hvis alt er i orden, settes plantene tilbake på plass og dammen fylles opp med rent vann.

Du må være svært forsiktig når du rengjør dammen hvis det bor fisk i den. De må flyttes forsiktig før rengjøring. Vanntanker fungerer som et midlertidig hjem. For å skape omtrent de samme levekårene for fisken, bør tankene derfor fylles slik at omtrent en tredjedel av vannet i hver tank er dammens eget vann. Damplanter beskyttes også mot å tørke ut på denne måten. For å gi dem ekstra beskyttelse, må du ikke helle ferskvannet i dammen for raskt etter rengjøring. Temperaturen justeres deretter jevnt, og oppvirvlet materie legger seg lettere på bunnen av dammen.