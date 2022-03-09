Gjøre hagen klar for vinteren – dette må gjøres

Hvordan du skal sette batteridrevne gressklippere bort for vinteren

Gressklippere og robotgressklippere må aldri stå ute i hagen om vinteren. Det kan skade elektronikken. Det samme gjelder batterilagring om vinteren og ladestasjonen. Senest i slutten av oktober bør enhetene tas inn et tørt sted – ideelt når plenen har blitt klippet siste gang for året. Før du setter gressklipperen bort for vinteren, bør batteriet lades til omtrent 75 prosent. Bakgrunn: Fullstendig utlading av litium-ion-batterier reduserer levetiden. Ideelt sett lagres batterier ved temperaturer mellom 10 og 20 °C. Så du bør ideelt sett lagre dem i huset om vinteren, mens robotgressklipperen eller gressklipperen kan lagres i en redskapsbod, kjeller eller garasje uten problemer. Hvis batteriet er fastmontert i robotgressklipperen, bør enheten lagres på et tørt sted om vinteren.

Det samme gjelder for gressklippere som med lagring av små redskaper til hagen. De bør rengjøres – ikke med slange eller høytrykksspyler, men ideelt med en fuktig klut og en børste til undersiden. Ellers kan elektronikken i enheten ta skade. For å demontere ladestasjonen må alle ledninger først fjernes og endene av ledningene beskyttes mot fuktighet og frost med en film. Hvis kontaktene til ladestasjonen er skitne, bør de rengjøres med finkornet sandpapir.