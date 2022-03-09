Klipping av plenen: Alt du trenger å vite pluss tips og triks
Når hagesesongen starter, er det tid for vårrengjøring i hagen – og det er mye som skal gjøres! Busker og hekker trenger støtte, trær må beskjæres, og plenen krever ekstra omsorg om våren og de påfølgende månedene for å holde seg grønn og frisk hele sesongen.
Hva bør du tenke på når du klipper plenen, og hvilke vanlige utfordringer møter du? Her får du vår guide til den perfekte plenen.
Fem vanlige spørsmål om klipping av plenen
Enhver amatørgartner vet at du knapt rekker å forlate hagen i noen dager før plenen vokser som ugress. Å bare begynne å klippe uten å ta hensyn til tips og lovverk, vil ikke være smart. Det er mange halvsannheter som sirkulerer blant folk og på nettet, men hva er egentlig sant?
1. Klipping av plenen om sommeren: Skal du klippe plenen når det er varmt?
Det er ikke tilrådelig. Plenen bør ikke klippes for ofte i varme og tørre perioder om sommeren. Årsaken er at lengre gress beskytter bakken og gressrøttene fra å tørke ut for mye og dermed sikrer sunn plantevekst.
2. Klipping av plenen og årstidene: Fra når og hvor ofte skal plenen klippes?
Plenen bør klippes første gang når hagesesongen starter om våren. Fra da av kan du ideelt sett klippe plenen en eller to ganger i uken frem til høsten. Gresset vokser særlig raskt mellom mai og juni; i denne perioden bør du definitivt klippe plenen en gang i uken. Om vinteren vokser ikke plenen på grunn av de lave temperaturene, så det er heller ikke behov for å klippe den.
3. Er det tilrådelig å klippe en våt plen?
Nei, du bør ikke klippe når gresset er vått. Dette er fordi gressstråene ikke kuttes av rent når de er fuktige og dermed klistrer seg sammen. Dette fører til et ujevnt klipperesultat. Mer innsats kreves ettersom gresset klumper seg i stedet for å spres eller kastes inn i oppsamleren.
4. Hvordan klipper du plenen riktig?
For et jevnt klippemønster, bør gressklipperen overlappe bredden av omtrent ett hjul over det klippede området. Du bør også alltid klippe skråninger horisontalt over skråningen. Da er det ingen fare for skade fra gressklipperen hvis du sklir. Kantene på plenen kan bli igjen og deretter trimmes til perfeksjon med trimmesaks eller med en batteridrevet kantklipper.
5. Skal det klipte gresset bli liggende?
En mye omdiskutert sak. Det er fordeler og ulemper både når du bruker bioklipp (med Kärcher er bioklipp inkludert ved levering av batteridrevne gressklippere) og når du klipper plenen med oppsamler. Fordelene med bioklipping er mindre gressansamlinger, du trenger ikke kaste plenklippet og mindre bruk av gjødsel. Men du må klippe oftere, og kan også bare gjøre det hvis det er tørt. Fordelene ved å klippe plenen med oppsamler er et rent plenområde, sjeldnere klipping og at plenklippet kan brukes som gjødsel for blomster. Ulempene med denne metoden er at flere næringsstoffer går tapt, en klippet plen må gjødsles og at det er ekstra arbeid med å kvitte seg med plenklippet.
Klippe plenen på søndag og andre helligdager:
Søndager og andre helligdager fra klokken 00 til klokken 24 skal det være helligdagsfred, samt etter klokken 16 påske, pinse og julaften, ifølge loven. Det vil si ingen høytrykksspyling, gressklipping eller bruk av motorsag. Man skal ikke forstyrre med «utilbørlig larm», ifølge loven.
Kilde: Aftenposten
En batteridrevet gressklipper kan være stille nok til å omgå dette, men dette må vurderes ut fra omgivelsene.
Klipping av gress: Riktig klippehøyde for plenen
Prinsippet for plenens klippehøyde er at den ikke skal være for kort, men heller ikke for lang. Det høres vagt ut, men hvor kort eller lang plenen skal klippes, er faktisk avhengig av noen få faktorer.
Det å klippe den for kort, kan skade plenen og selv røttene – særlig når det er varmt og tørt. Konsekvensen er brune flekker. Eller med andre ord: (For mye) direkte sollys er giftig! Hvis plenen er for kort, blir den hardt rammet av sollys og mister styrke. Dette kan føre til at ugress sprer seg og tar over plenen litt etter litt. Dette kan også skje hvis gresset er for langt. For at plenen skal få optimal klippehøyde, kan gressklippere justeres manuelt til forskjellige klippehøyder.
Regelen om en tredjedel og vekstpunktet er viktig i denne forbindelsen. Vekstpunktet er omtrent midt på et gresstrå. Hvis du klipper ned mer, tar det ganske lang tid før skuddene har kommet seg etter dette. Det blir vanskelig å oppnå sunn gressvekst, spesielt ettersom det økte sollyset også skader den klipte plenen.
Hva betyr det konkret? En plen bør bare klippes til en tredjedel av høyden den for tiden har vokst til. Dette betyr at to tredjedeler gjenstår, noe som er i tråd med anbefalt klippehøyde. La oss si at du drar på ferie og plenen vokser 15 centimeter i denne perioden. Da bør du trimme den med bare omtrent fem centimeter, det vil si ikke kortere enn 10–11 centimeter. Eksperttipset er som følger: For en sunn plen er det bedre å klippe litt mindre per gang, å gjøre det regelmessig og å ta hensyn til været og tilstanden til gresstråene.
Et triks for jevn klipping er å ikke gå på en uklipt plen, ettersom gresstråene legger seg og ikke reiser seg igjen umiddelbart.
Gressklipping av plenen er avhengig av forholdene
Mange amatørgartnere spør seg selv hvilket hageredskap som vil gjøre plenen perfekt. Bruker du en klassisk gressklipper med oppsamler, en gressklipper med bioklipp eller en 2-i-1-løsning med bioklipp? Eller en kantklipper – og hvis ja, bør denne være batteridrevet eller ikke? Videre finnes det robotgressklippere som overtar klippearbeidet helt, mens du kan lene deg tilbake i hagestolen. Det kan hende at den gamle gressklipperen med strømledning fortsatt ligger i boden, men å klippe plenen med den er egentlig ikke så morsomt – den er for stor, for tung og har for lite kraft!
Valg av enhet avhenger av noen få kvalitetsfunksjoner i tillegg til kravene du har til din egen hage og personlig smak. Først og fremst bør den nye maskinen for klipping av plenen være pålitelig. Hvis du bestemmer deg for batteridrevne enheter, bør du kunne jobbe med batteriet så lenge som mulig. Så det som er kjent som områdeytelsen (m² per batterilading for gressklippere, m per batterilading for kantklippere samt busk- og gresstrimmer) spesifiserer driftstiden til enheten. Områdeytelsen kan variere avhengig av plenens kvalitet og profil. Du bør også ha klippebredden og -høyden i tankene. Spesielt når det gjelder klippehøyden, avhenger det av hvordan forholdene i hagen er. Er plenen flat eller er det ujevnheter?
Derfor bør du klippe gresset med en batteridrevet gressklipper
Du har i hovedsak valget mellom gressklippere med ledning, bensindrevet eller med batteri. Hva er best?
Moderne batteridrevne gressklippere er på ingen måte dårligere enn bensindrevne gressklippere. Tvert imot! Med hensyn til volum, miljø, forberedelsestid og vedlikehold, velger flere og flere batteridrevne gressklippere. Du slipper eksos, bensinsøl og vedlikehold av motoren, samtidig som den ofte veier mindre og er enklere å starte – bare trykk på en knapp. I tillegg gir den større fleksibilitet enn en elektrisk med ledning, uten å miste mobiliteten du får med bensin.
Når det gjelder spørsmålet om bruk, bør du tenke nøye gjennom hva du ønsker. Skal gressklipperen være så lett som mulig, slik at den er lett å skyve og lett å oppbevare? Skal den også være sammenleggbar, samt ha et bærehåndtak og håndtak for praktisk justering av klippehøyden?
Kompakte 18-volts gressklippere med klippebredder på opptil 36 centimeter er egnet for små plener. Hvis det er større plener som skal klippes, kan 36-volts enheter med klippebredder på opptil 46 centimeter være til fordel for å spare tid.
Isolerte og ujevne flekker på plenen? Bruk en batteridrevet kantklipper
Hemmeligheten bak perfekte plenkanter: For utilgjengelige områder på plenen kan du bruke en batteridrevet kantklipper. Utstyrt med en raskt roterende plasttråd eller plastblad, trimmer den gress og ugress.
Siden trimmerne drives av batteri, er de svært stillegående – og driftsstøyen kan reduseres ytterligere ved å bruke plastblader. Arbeidet blir også mye enklere takket være den medfølgende skulderstroppen, roterbare trimmerknapper og høydejusterbare håndtak.
Når trimmertrådene roterer i høy hastighet kan deler av plenen eller dekorstein kastes ut, derfor er det viktig å bruke vernebriller og solid fottøy. Du bør også holde avstand til trær og prydplanter samt treterrasser for å unngå å skade dem.
Veldig praktisk: Du kan kjøpe pakker med trimmertråd på ditt lokale hagesenter og byggevareforretninger hvis den blir slitt, og enkelt vikle den inn på trimmertrådspolen selv.