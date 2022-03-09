Klipping av plenen: Alt du trenger å vite pluss tips og triks 

Klipping av gress: Riktig klippehøyde for plenen

Prinsippet for plenens klippehøyde er at den ikke skal være for kort, men heller ikke for lang. Det høres vagt ut, men hvor kort eller lang plenen skal klippes, er faktisk avhengig av noen få faktorer.

Det å klippe den for kort, kan skade plenen og selv røttene – særlig når det er varmt og tørt. Konsekvensen er brune flekker. Eller med andre ord: (For mye) direkte sollys er giftig! Hvis plenen er for kort, blir den hardt rammet av sollys og mister styrke. Dette kan føre til at ugress sprer seg og tar over plenen litt etter litt. Dette kan også skje hvis gresset er for langt. For at plenen skal få optimal klippehøyde, kan gressklippere justeres manuelt til forskjellige klippehøyder.

Regelen om en tredjedel og vekstpunktet er viktig i denne forbindelsen. Vekstpunktet er omtrent midt på et gresstrå. Hvis du klipper ned mer, tar det ganske lang tid før skuddene har kommet seg etter dette. Det blir vanskelig å oppnå sunn gressvekst, spesielt ettersom det økte sollyset også skader den klipte plenen.

Hva betyr det konkret? En plen bør bare klippes til en tredjedel av høyden den for tiden har vokst til. Dette betyr at to tredjedeler gjenstår, noe som er i tråd med anbefalt klippehøyde. La oss si at du drar på ferie og plenen vokser 15 centimeter i denne perioden. Da bør du trimme den med bare omtrent fem centimeter, det vil si ikke kortere enn 10–11 centimeter. Eksperttipset er som følger: For en sunn plen er det bedre å klippe litt mindre per gang, å gjøre det regelmessig og å ta hensyn til været og tilstanden til gresstråene.

Et triks for jevn klipping er å ikke gå på en uklipt plen, ettersom gresstråene legger seg og ikke reiser seg igjen umiddelbart.