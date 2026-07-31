Gressklipper LMO 36-46 Battery Set
Leveres som et sett med batteri og hurtiglader: den kraftige batteridrevne gressklipperen LMO 36-46 Battery Set. Med drift på bakhjulene i tillegg med et knappetrykk – spesielt praktisk i skråninger.
Den batteridrevne gressklipperen LMO 36-46 Battery Set er sterk og kraftig. Siden Push Assist-bakhjulsdrift kan kobles inn, takler den enkelt skråninger i hagen. Takket være den store klippebredden kombinert med den romslige oppsamlerboksen kan du klippe plenen raskere og med færre avbrudd. Gresskammene fanger også opp gress som vokser helt inntil kanter. Takket være 2-i-1-systemet kan det klipte gresset enten samles i gressoppsamlerboksen eller spres utover plenen som naturlig gjødsel med biopluggen. Klippehøyden kan stilles på fem ulike nivåer på klippehuset. Håndtaket er svært enkelt å låse og vinkeljusteringen sikrer riktig arbeidsstilling. I tillegg sørger den sammenleggbare konstruksjonen for plassbesparende oppbevaring. Det komfortable skumhåndtaket og brytere på begge sider gjør enkelt å betjene maskinen. Nivåindikatoren er også svært praktisk: den viser når oppsamlerboksen må tømmes. Sikkerhetsnøkkelen fungerer som barnesikring og hindrer utilsiktet start av maskinen. Ett batteri og hurtiglader inngår i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
Push Assist Bakhjulsdrift
Klipper opp til kanten av plenenGresskammer fanger automatisk opp gress som vokser helt inntil kanten.
2-i-1 klippesystemDet avklipte gresset samles effektivt i oppsamlingsbeholderen Bioklippfunksjon: Ved bruk av bioklipp-sett fordeles det klipte gresset over plenen som naturlig gjødsel Skarpt stålblad for rene kutt uten taggete gresstrå.
Enkel justering av klippehøyde.
- Klippehøyden kan justeres sentralt til en av fire forskjellige stillinger.
Fyllingsindikator
Sammenleggbart håndtak.
- Sammenleggbart håndtak for plassbesparende oppbevaring.
Ergonomisk design
- Hurtigutløsningsfester for enkel låsing. Justerbar vinkel sikrer en oppreist arbeidsstilling.
- Skumhåndtaket gir godt grep og komfort. Brytere på hver side gjør maskinen enkel å bruke
- Integrert bærehåndtak for enkel transportering
Børsteløs motor
- For lengre kjøretid og forbedret levetid for enheten.
36 V Battery Power batteriplattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 36 V Battery Power-plattformenheter fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Klippebredde (cm)
|46
|Klippehøyde (mm)
|20 - 70
|Justering av klippehøyde
|5x
|Volum gressoppsamler (l)
|55
|Drift
|Børsteløs motor
|Hastighet (rpm)
|2800
|Transporthastighet (km/t)
|3
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Kapasitet (Ah)
|5
|Ytelse per batterilading¹⁾ (m²)
|maks. 650 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 30 (5,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|98 / 138
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|18,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Klippehøyde: nivå 5
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 36 V / 5.0 Ah Battery Power batteri (1 stk.)
- Batterilader: 36 V Battery Power hurtiglader (1 stk.)
- Kompostsett
- Gressoppsamler
Utstyr
- Blad
- Bakhjulsdrift
- Integrert bærehåndtak
- Fyllingsindikator
Videoer
Bruksområder
- Plen
Tilbehør
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