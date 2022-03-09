Beskjære et tre: Tips for riktig beskjæring
Som nesten alle planter i hagen krever trær og busker også regelmessig vedlikehold for å se fine ut og få mye blomster og frukt. Det høres arbeidskrevende ut å beskjære busker og trær regelmessig, men det er ganske enkelt med riktig verktøy og noen få tips. For å beskjære trærne på riktig måte, trenger du en grensaks og motorsag – helst batteridrevet – verneklær, hansker, muligens en stige og en plan for hvilket tre som skal beskjæres og når.
Det riktige verktøyet for beskjæring av trær
Du trenger ikke nødvendigvis å overlate beskjæring av trærne til fagfolk. Med det rette verktøyet kan amatørgartnere også gjøre jobben. Hvis du er nøye med vedlikeholdet etter bruk, kan du bruke redskapene i mange år.
En grensaks er ideell til grener og kvister på opptil tre centimeter i diameter. Batteridrevne grensakser gjør arbeidet betydelig enklere her, ettersom de krever mindre kraft fra bruker.
Med tykkere grener vil du ha god nytte av en motorsag. Batteridrevne motorsager er ideelle for beskjæring av trær, fordi de er lettere enn bensindrevne sager, og du utsettes ikke for eksosgasser når du arbeider. Du kan imidlertid bare bruke motorsager og elektriske sager hvis du kan stå trygt på bakken når du gjør det, er en profesjonell arborist eller har en lift tilgjengelig.
Enkel beskjæring takket være teleskopforlengelse
Hvis du vil beskjære større busker og eldre trær, betyr det vanligvis at du trenger en forlenger for armene. En batteridrevet grensag på stang når opptil fire meter opp i luften, og takket være skulderremmen er det enkelt å holde på lenge. Du kan stå trygt på bakken og trenger ikke stige.
Når du beskjærer trær, må du alltid sørge for at hodet og hendene er beskyttet. Hansker og vernebriller for å beskytte mot trefliser er minimum standardutstyr. Alle som skal fjerne større grener, bør i tillegg beskytte seg med hjelm eller i det minste aldri stå under den fallende grenen.
Verneutstyr som består av bukser og sko med sagbeskyttelse, øre- og øyebeskyttelse samt hansker er helt nødvendig for trevedlikehold med motorsag. Mulige lokale støyregler og forskrifter for beskyttelse av fugler og andre dyr også må overholdes.
Beskjære et tre: Når bør du utføre hvilke oppgaver?
Dette rette tiden for beskjæring av busker og trær avhenger av treet og typen beskjæring. Prydbusker beskjæres vanligvis hvert år slik at de beholder sin ønskede form. Frukttrær trenger ikke å beskjæres hvert år, men trevedlikehold gjennomføres regelmessig hvert fjerde til sjette år. Du bør imidlertid beskjære unge trær mer målrettet oftere, for å unngå feilvekst, for eksempel stammer som deler seg.
Vekstsyklusen til trær og busker må også vurderes. Fra august trekker mange treslag overskuddsnæring fra bladene ned til røttene, for å samle krefter til neste års blomstring. Du bør derfor unngå å lage større kutt mellom august og desember for mange typer trær.
Anbefalinger: Hvilken tidsperiode passer for hvilken beskjæring?
- Du kan beskjære hele året etter stormskader eller hvis råtne eller ødelagte grener oppdages eller er i ferd med å knekke. Sikkerhet er prioriteten her.
- Senvinteren er den tradisjonelle tiden for beskjæring av trær med steinfrukt, kjernefrukt og bær. Nå passer det også godt å beskjære roser og tynne ut tretopper, ettersom grenene er mest synlige og næringsstoffene er i røttene. Du bør imidlertid unngå å beskjære trær når det er frost. Ideelt sett bør du starte når temperaturen ikke lenger er under -5 °C.
- Noen frukttrær beskjæres om våren, for eksempel ferskentrær. For trær som blomster tidlig, som rosemandel og forsythia, venter du til de har blomstret og kan deretter beskjære dem.
- Du kan også beskjære trær om sommeren for å tynne tretopper. Du kan nå også fjerne vertikale vannskudd fra treet. Du kan beskjære kirsebærtrær under og etter høsting om sommeren, akkurat som for noen typer som ikke bærer frukt, for eksempel piletre. Du kan også gjenkjenne bladsykdommer bedre nå, og sår etter beskjæring helbredes raskere. Sommeren er også ideell for beskjæring av valnøttre.
- Høsten er tiden for løvtrær og nåletrær. Noen typer frukttrær kan også beskjæres nå hvis de trenger å vokse seg sterkere. For utvikling av fruktskudd, bør du helst begynne å beskjære i februar.
Men det er ingen generelle anbefalinger for alle typer treslag. Ideelt sett bør du finne spesifikk informasjon selv om når og hvordan du kan beskjære bestemte busker eller trær.
Hva fjernes når du beskjærer et tre?
Beskjæring av busker og trær betyr fremfor alt å fjerne syke og overflødige kvister og grener. Mens prydbusker må formes, er målene for frukttrær et godt fruktutbytte og den generelle trehelsen. Det skilles ofte mellom disse to typene beskjæring:
Plantebeskjæring: For å oppmuntre til vekst og dannelse av tretoppen, kan du klippe ned nyplantede trær til omtrent ett primært og maksimalt tre sekundære skudd.
Forme: Brukes vanligvis til klippe busker og hekker i en form, men også til å redusere tretoppen, rette ut veksten og fjerne irriterende grener som vokser på tvers av hverandre. Du kan også bruke forming for å skape plass, for eksempel ved å fjerne grenene på selve stammen. For nye sideskudd kan du forkorte grener til ønsket lengde opp til skuddene som er i dvale.
Beskjæring for mer frukt: For bedre avling bør du beskjære frukttrær regelmessig. Når du tynner tretoppen, fjerner du alltid overflødige skudd helt, slik at de ikke spirer igjen gjentatte ganger og blir enda tykkere. Med epletrær kutter du av de forgrenede skuddene som henger ned bak et yngre sideskudd.
Beskjæring etter skade: Skadde grener og kvister, for eksempel etter storm eller snø, eller på grunn av skadedyrsangrep, fjernes. Grener som forårsaker ubalanse fjernes også. Etter slik beskjæring bør sårene forsegles med podevoks eller en annen egnet metode.
Beskjæring av busker og trær betyr at man forstyrrer balansen mellom massen i røttene og tretoppen. Jo mer du fjerner, desto kraftigere kan planten reagere med nye skudd. I hovedsak bør alle syke og overflødige kvister og grener fjernes i en beskjæringsprosess. Men det er bare svært sjelden tilrådelig å klippe ned en busk eller et tre helt.
Beskjære trær på riktig måte: Klippeknikker
Du kan klippe av små grener opp til hodehøyde med hagesaks. En batteridrevet grensaks anbefales for tykkere grener og små kvister på opptil maksimalt tre centimeter i diameter. Prinsippet er det samme – hagesaksen eller grensaksen plasseres nær trestammen slik at det ideelt ikke står noen utstikkende deler igjen. Denne teknikken er viktig for å unngå døende grenstubber, som kan være inngangsporter for skadedyr og råte.
Du kan kutte tykke grener på busker og trær med motorsag. Dette krever en grundig skjæreteknikk slik at barken ikke blir unødig skadet.
Greinkragen, utbulingen på stammen, er utgangspunktet her. Først gjør du et snitt omtrent to håndbredder fra greinkragen på undersiden.
Deretter starter du tre håndbredder fra greinkragen og kutter gjennom grenen ovenfra til den faller ned.
Den gjenværende stumpen blir deretter skåret vekk fra greinkragen. For å gjøre dette, bør du ideelt sett plassere sagen litt diagonalt, vekk fra trestammen. Delingsvevet i greinkragen sikrer at ny bark vokser over den kuttede overflaten. Du bør ideelt sett skjære av lengre, store grener bit for bit fra utsiden til innsiden. Det tar mer tid, men er tryggere, og har fordelen at du senere har mindre arbeid å gjøre når du skal skjære opp grenen som er skåret av.
Vedlikehold av verktøy etter beskjæring
For å være sikkert på at beskjæringen går bra neste gang, bør du vedlikeholde utstyret rett etter bruk.
Rengjøring av skjærebladet med en børste er nok til å vedlikeholde grensaksen. Kvaliteten på skjærebladene bevares hvis disse gnis eller sprøytes med tynn maskinolje eller sprøyteolje etter bruk. Dette sikrer nødvendig smøring og beskyttelse mot rust. Det bør også kontrolleres regelmessig at skruene og mutterne på grensaksen sitter godt fast. Desinfisering av hageredskapene som er brukt til beskjæring anbefales også for å forhindre at visse tresykdommer overføres.
Vedlikehold av motorsagen omfatter rengjøring av kjedet etter bruk. Harpiks og urenheter fjernes med et spesielt rengjøringsmiddel. Enheten kan rengjøres når den er tørr med en hard børste, men det er viktig å ta ut batteriet først. Oljenivået og riktig smøring må også kontrolleres. Du bør alltid fylle på med tilstrekkelig kjedeolje for å forlenge levetiden til kjedet og enheten. Hvis det er nok kjedeolje i tanken, bør du fortsatt overvåke fordelingen av smøremiddelet. Se etter oljedråper under ett minutts tørrkjøring med sverdet pekende ned over en lys bakgrunn, eller løft kjedet forsiktig etter tørrkjøring (Forsiktig: Fare for personskade) og test føringsskinnen på en tynn oljefilm.
Du må også kontrollere og om nødvendig justere kjedespenningen regelmessig, ideelt før hver bruk – kjedet må ikke være slapt. Tennene i sagkjedet skal slipes om nødvendig, da et skarpt kjede sikrer bedre kutt og større sikkerhet. En rund fil som passer til kjedetypen, brukes til dette. Alternativt kan du få motorsagen skjerpet av en profesjonell. Etter noen timers bruk må kanskje bladet på motorsagen kontrolleres for skader og skarpe kanter må fjernes. Det kan også være nødvendig med utskifting. Du kan også få dette gjort av fagfolk.