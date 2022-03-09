Beskjære et tre: Tips for riktig beskjæring

Det riktige verktøyet for beskjæring av trær

Du trenger ikke nødvendigvis å overlate beskjæring av trærne til fagfolk. Med det rette verktøyet kan amatørgartnere også gjøre jobben. Hvis du er nøye med vedlikeholdet etter bruk, kan du bruke redskapene i mange år.

En grensaks er ideell til grener og kvister på opptil tre centimeter i diameter. Batteridrevne grensakser gjør arbeidet betydelig enklere her, ettersom de krever mindre kraft fra bruker.

Med tykkere grener vil du ha god nytte av en motorsag. Batteridrevne motorsager er ideelle for beskjæring av trær, fordi de er lettere enn bensindrevne sager, og du utsettes ikke for eksosgasser når du arbeider. Du kan imidlertid bare bruke motorsager og elektriske sager hvis du kan stå trygt på bakken når du gjør det, er en profesjonell arborist eller har en lift tilgjengelig.