Batteridrevet grensag Grensag PSW 18-20 Battery
Med den batteridrevne grensagen PSW 18-20 Battery når du enkelt opp til grener inntil 4 meter over bakken. For enkel og bekvem trepleie
Takket være den praktiske forlengelsen, er den batteridrevne grensagen PSW 18-20 Battery perfekt til stell av høye trær. Den optimerte sverdvinkelen på 30° gjør det mulig å kappe grener uanstrengt i en høyde på inntil 4 meter samtidig som du står trygt på bakken. Den enkle kjedestrammingen og automatiske kjedesmøringen bidrar til at sagen er enkel å bruke. Den medfølgende skulderremmen gjør det lettere å bruke den batteridrevne sagen, også ved arbeider over lengre tid. Sag, sverd, kjede, sverdbeskyttelse, skulderrem, sekskantnøkkel til stramming av kjedet og oljeflaske inngår i pakken.
Egenskaper og fordeler
Enkel stramming av kjedetLett tilgjengelig skrue for spenning av kjedet
Automatisk smøring av kjedet
Festeskrue for rask festingGrensagen kan tas fra hverandre i tre deler for enkel lagring.
Praktisk skulderstropp
- Optimal vektfordeling for å fjerne belastningen fra armer og skuldre.
Forlengerstang
- Laget av lett glassfiber - for enkelt å sage grener i høyder opp til 4 meter.
Stabilitetskrok
- For saging av grener trygt og nøyaktig.
Optimalisert 30° bladvinkel
- For å jobbe praktisk fra bakken.
Sikkerhetslåsing
- Hindrer utilsiktet oppstart
Transparent oljetank
- Brukere kan sjekke oljenivået i et gjennomsiktig inspeksjonsvindu.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Føringsskinne (cm)
|20
|Kjedehastighet (m/s)
|5,5
|Kjedestigning
|3/8" LP
|Antall drev
|33
|Kapasitet oljetank (ml)
|50
|Garantert lydeffektnivå (dB)
|95
|Vibrasjonsverdi fremre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Vibrasjonsverdier for bakre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Spenning (V)
|18
|Performanceingcharge *g (kutt)
|maks. 80 (2,5 Ah) / maks. 160 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|2980 x 95 x 187
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Føringsskinne
- Sagkjede
- Oljeflaske
- Skulderstropp
Utstyr
- Kjedebeskyttelse
- Automatisk smøring av kjedet
- Oljenivåindikator
Videoer
Bruksområder
- Høyere grener
- Felle småtrær
