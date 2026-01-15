Batteridrevet grensag Grensag PSW 18-20 Battery

Med den batteridrevne grensagen PSW 18-20 Battery når du enkelt opp til grener inntil 4 meter over bakken. For enkel og bekvem trepleie

Takket være den praktiske forlengelsen, er den batteridrevne grensagen PSW 18-20 Battery perfekt til stell av høye trær. Den optimerte sverdvinkelen på 30° gjør det mulig å kappe grener uanstrengt i en høyde på inntil 4 meter samtidig som du står trygt på bakken. Den enkle kjedestrammingen og automatiske kjedesmøringen bidrar til at sagen er enkel å bruke. Den medfølgende skulderremmen gjør det lettere å bruke den batteridrevne sagen, også ved arbeider over lengre tid. Sag, sverd, kjede, sverdbeskyttelse, skulderrem, sekskantnøkkel til stramming av kjedet og oljeflaske inngår i pakken.

Egenskaper og fordeler
Batteridrevet grensag Grensag PSW 18-20 Battery: Enkel stramming av kjedet
Enkel stramming av kjedet
Lett tilgjengelig skrue for spenning av kjedet
Batteridrevet grensag Grensag PSW 18-20 Battery: Automatisk smøring av kjedet
Automatisk smøring av kjedet
Batteridrevet grensag Grensag PSW 18-20 Battery: Festeskrue for rask festing
Festeskrue for rask festing
Grensagen kan tas fra hverandre i tre deler for enkel lagring.
Praktisk skulderstropp
  • Optimal vektfordeling for å fjerne belastningen fra armer og skuldre.
Forlengerstang
  • Laget av lett glassfiber - for enkelt å sage grener i høyder opp til 4 meter.
Stabilitetskrok
  • For saging av grener trygt og nøyaktig.
Optimalisert 30° bladvinkel
  • For å jobbe praktisk fra bakken.
Sikkerhetslåsing
  • Hindrer utilsiktet oppstart
Transparent oljetank
  • Brukere kan sjekke oljenivået i et gjennomsiktig inspeksjonsvindu.
18 V Kärcher Battery Power plattform
  • LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
  • Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
  • Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Føringsskinne (cm) 20
Kjedehastighet (m/s) 5,5
Kjedestigning 3/8" LP
Antall drev 33
Kapasitet oljetank (ml) 50
Garantert lydeffektnivå (dB) 95
Vibrasjonsverdi fremre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²) 1,3
Vibrasjonsverdier for bakre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²) 1,2
Spenning (V) 18
Performanceingcharge *g (kutt) maks. 80 (2,5 Ah) / maks. 160 (5,0 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 3,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,3
Mål (L x B x H) (mm) 2980 x 95 x 187

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Føringsskinne
  • Sagkjede
  • Oljeflaske
  • Skulderstropp

Utstyr

  • Kjedebeskyttelse
  • Automatisk smøring av kjedet
  • Oljenivåindikator
Batteridrevet grensag Grensag PSW 18-20 Battery
Batteridrevet grensag Grensag PSW 18-20 Battery

Videoer

Bruksområder
  • Høyere grener
  • Felle småtrær
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.