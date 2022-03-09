Praktiske tips for vanning av hagen
Når temperaturene øker i sommermånedene og det ikke har regnet på flere dager, betyr det at blomster, grønnsaksplanter og plenen må vannes. Men hva må du vurdere når du vanner hagen? Med disse tipsene vil hagen komme godt gjennom den varme årstiden.
Når og hvordan skal jeg vanne hagen?
Regelmessig vanning av plenen, prydplanter, grønnsaksplanter og blomster er nødvendig for å få en grønn hage. Men det er noen få ting du må vurdere når du vanner hagen. Fremfor alt er tidspunktet, utstyret og riktig helle- og vanningsteknikk relevant her. Du bør også vite at planter og jord har forskjellige behov, du bør ta hensyn til disse når det gjelder vanning og vedlikehold.
Fem tips for å vanne hagen på riktig måte
Riktig tidspunkt:
Morgen er den ideelle tiden for vanning av hagen. Spesielt om sommeren, når det er veldig varmt om dagen, kan vannet dermed gradvis sige ned i bakken når temperaturen fortsatt er behagelig. Du bør aldri vanne hagen midt på dagen i sol, da vil vannet fordampe raskt og muligens ikke trenge inn i røttene i det hele tatt. Mange mennesker som jobber vanner derfor vanligvis hagen om kvelden etter jobb. Dette er også et alternativ, men det kan ha den uønskede effekten av å tiltrekke seg snegler, da bladene forblir fuktige i svært lang tid – et paradis for skadedyr.
Vanningsutstyr:
Still deg selv følgende spørsmål på forhånd her: Hvilken vannkilde skal jeg bruke, og hvordan får jeg vannet derfra til plantene? Tre vannkilder er i hovedsak tilgjengelige for vanning av hagen. Enten bruker du oppsamlet regnvann fra en vanntønne eller grunnvann fra en brønn, eller du kobler en vanlig slange eller vanningssystemet til husets vanntilkobling. Når det gjelder utstyr for fordeling av vannet, er det mange alternativer: Spredere, slanger, dyser, pumper og timere (informasjon om disse lenger ned). Det finnes egnede slangevogner eller slangetromler for oppbevaring av slangesystemet.
Regularitet:
Det veiledende prinsippet når du skal vanne hagen er: Regelmessig vanning. Planter og blomsterbed bør derfor vannes rikelig slik at vannet kan sive dypt ned i bakken og dermed komme til røttene. Du bør unngå å vanne hagen hver dag. Dette er ikke bare dyrt og energikrevende, men heller ikke nødvendig. Hvor ofte hagen bør vannes, avhenger også av jordteksturen. Du kan huske på denne tommelfingerregelen: Vann sandjord omtrent hver fjerde dag, leirjord en gang i uken.
Tenk på behovene til planter og jord:
Du bør unngå veldig kaldt vann. Kaldt vann fra springen forårsaker stress for de fleste planter. Det er bedre å bruke vann fra en vanntønne og fordele det ved hjelp av en vanningspumpe. Du kan selvfølgelig også bruke vann fra springen til å vanne hagen, selv om det medfører noen ulemper sammenlignet med vanning av hagen med grunnvann eller regnvann. Vannet er mye kaldere, noe som forårsaker stress for planter og blomster. Du må også vite hvordan den lokale vannkvaliteten er. Hardt vann skader plantene. En fast vanningsplan er vanskelig, da vannbehovet til forskjellige planter varierer. Planter i blomsterbed krever mindre vann enn krukkevekster. For å utvikle en følelse av hvor mye vann en plante trenger, trenger du ofte bare å se på bladene. Mange tynne og myke blader indikerer høyt behov for vann. Planter med tykke, harde eller hårete blader krever mindre vann. Den største vannforbrukeren i hagen er plenen. Spesielt for sandjord, bør du vanne plenen tre til fire ganger i uken. På den annen side lagrer leirejord mer fuktighet, så grundig vanning av hagen en gang i uken er tilstrekkelig.
Når vinteren nærmer seg:
Fjerning av vann fra eget vanningssystem må gjøres hvert år for å gjøre hagen klar for vinteren. Lensepumper er for eksempel egnet for å fjerne vann fra dammer og brønner, mens flatsugende nedsenkbare vannpumper kan brukes til bassenger.
Vanning med vannkanne, slange eller vanningssystem?
For tidligere generasjoner var det ikke engang et spørsmål om hvordan hagen skulle vannes. En vannkanne var det eneste alternativet. I dag er utgangspunktet helt annerledes. Det finnes mange redskaper som mobile spredere og sprøytepistoler, og til og med komplette vanningssystemer (f.eks. regnvannspumper). Så hvilket redskap vil oppfylle dine personlige krav?
Vanningen kan fortsatt utføres med det mest grunnleggende utstyret. Til tross for mangfoldet av moderne og effektive redskaper for vanning av hagen, kan du fortsatt alltid finne vannkanner i nesten alle hager. De er perfekt egnet til å sikre at krukkevekster og blomsterbed blir vannet i tide. Du kan også forsiktig vanne prydplanter med dem ved hjelp av et dusjmunnstykke. Men den avgjørende ulempen gjenstår – gjentakende påfylling og bæring av vannkannen kan kreve styrke og kan føre til rygg- og skuldersmerter.
Vanne hagen din selv eller få den vannet? For større områder er vanning med en slange bare fornuftig i begrenset grad. Hvis du bare skal vanne et lite område av plenen, kan du med god samvittighet bruke en slange sammen med en spreder eller spraylanse. Kärcher-slanger er robuste og er designet slik at de ikke knekker, noe som øker holdbarheten enormt.
For større hageområder er det derimot bedre for deg å ty til vanningssystemer. Selv bare en spreder som du har koblet til via en slange enten med vanntilkoblingen eller med en pumpe, bør være tilstrekkelig for mange. Mobile spredere er spesielt godt egnet til dette. Disse er utstyrt med en justerbar bredde på kastet, slik at du manuelt kan justere rekkevidden og vannvolumet – dette muliggjør effektiv vanning av hagen. Det som er viktig her er at sprederen skal velges i henhold til formen og kravene til området som skal vannes.
Vanningssystem: Effektivt og vannbevarende! De som ønsker å være enda mer profesjonelle, kan bruke pumpe- og vanningssystemer perfekt koordinert med hverandre. Slike vanningssystemer muliggjør ikke bare tidsbesparende og samtidig effektiv vanning, men er også ressursbesparende og bærekraftige. Vannet spres dermed på en målrettet måte til de enkelte plante- eller plenområdene.
Hvordan vanning av hagen med regnvann fungerer
Hvordan oppsettet for vanning av hagen til slutt ser naturlig ut, avhenger av personlig smak og tilgjengelig hageområde. Som en lidenskapelig amatørgartner bør du i alle fall vite hvilke fordeler vanning av hagen din med regnvann tilbyr. For det første pådrar denne metoden seg ingen vannkostnader og er veldig miljøvennlig. For det andre har regnvann en avgjørende fordel i forhold til vann fra springen – regnvann er den naturlige formen for destillert vann og fritt for bakterier og urenheter. Det er sant at kranvannet vårt også er veldig rent, men det kan variere i hardhet fra region til region, eller for eksempel inneholde uønskede avleiringer på grunn av eldre rørledninger. Hvis du virkelig ønsker å være på den sikre siden, må du først sjekke vannkvaliteten.
Regnvann er av natur rent og har en nøytral pH-verdi. Hageelskere trenger bare å spørre seg selv hvordan de vil samle det. Sisterner, dype brønner og vanntønner er alle alternativer. Regnvannet de har samlet kan effektivt spres i hagen ved hjelp av tønnepumper eller vanningspumper samt slange- og sprederanlegg.
Vanning av hagen med grunnvann og vann fra brønner
Akkurat som når du vanner hagen med regnvann, trenger du ikke å være bekymret for vannkvaliteten når du vanner med grunnvann eller vann fra brønner. Hvis du vil bruke det til å vanne hagen, må du undersøke grunnvannsnivået på forhånd. Dette kan du spørre kommunen om. Det kan hende at naboen din allerede kan gi deg informasjon om dette gjennom en prat over hagegjerdet. Generelt er spørsmålet om vanning av hagen med grunnvann og vann fra brønner et økonomisk spørsmål. Vanning av hagen med vann fra springen betyr løpende kostnader, mens det å bygge en brønn er en engangsinvestering og spares vanligvis inn i løpet av noen år. Det er i hvert fall verdt å sjekke dette. En annen ting du ikke bør glemme, er at hvis du vil bygge en brønn, må dette registreres hos kommunen. Du må lese deg opp om krav og begrensninger på forhånd.
Det å forsyne hagen din med ditt eget brønnvann er et miljøvennlig alternativ til vanning med vann fra springen. For å garantere at vannet fra brønnen kan spres til planter og blomsterbed, trenger du også en pumpe. Vanning med vanningspumper er spesielt egnet til dette. Med en pumpekapasitet på opptil 7000 liter i timen er de robuste og holdbare pumpene perfekt egnet til å transportere vann fra dammer og brønner.
Automatisk vanning med pumpe
Du kan spare mye tid og vanne hagen din på en behovsorientert og effektiv måte ved å bruke automatisk kontrollert vanning. Ved hjelp av vannsensorer og vanningstimere har du som hageeier full kontroll over når og hvor mye av hageområdet som skal vannes. Systemet kan for eksempel programmeres slik at det slår seg på i de tidlige morgentimene, når alle fortsatt sover. Et automatisk vanningssystem er også den ideelle løsningen hvis du skal reise bort, men ikke kjenner noen som kan ta seg av den tidkrevende vanningen av hagen din. Finn ut her hva automatisk vanning med vanningstimere eller vanningsklokker avhenger av.