Praktiske tips for vanning av hagen

Vanningsutstyr:

Still deg selv følgende spørsmål på forhånd her: Hvilken vannkilde skal jeg bruke, og hvordan får jeg vannet derfra til plantene? Tre vannkilder er i hovedsak tilgjengelige for vanning av hagen. Enten bruker du oppsamlet regnvann fra en vanntønne eller grunnvann fra en brønn, eller du kobler en vanlig slange eller vanningssystemet til husets vanntilkobling. Når det gjelder utstyr for fordeling av vannet, er det mange alternativer: Spredere, slanger, dyser, pumper og timere (informasjon om disse lenger ned). Det finnes egnede slangevogner eller slangetromler for oppbevaring av slangesystemet.

Regularitet:

Det veiledende prinsippet når du skal vanne hagen er: Regelmessig vanning. Planter og blomsterbed bør derfor vannes rikelig slik at vannet kan sive dypt ned i bakken og dermed komme til røttene. Du bør unngå å vanne hagen hver dag. Dette er ikke bare dyrt og energikrevende, men heller ikke nødvendig. Hvor ofte hagen bør vannes, avhenger også av jordteksturen. Du kan huske på denne tommelfingerregelen: Vann sandjord omtrent hver fjerde dag, leirjord en gang i uken.