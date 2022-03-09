Vanne hagen automatisk

Premium-klasse: Automatisk vanning med vanningstimer

Alle som ønsker å få hagen vannet helt automatisk, kan bruke vanningstimere. Selv når du er på ferie eller på jobb, trenger du ikke lenger å bekymre deg for at blomstene dine får for lite vann. Du kan angi et vanningsintervall på enheten på forhånd, slik at hagen kan vannes i henhold til en tidsplan og helt automatisk.

Slik fungerer det. Vanningstimeren festes til husets vanntilkobling, som du vil ha sett med andre vanningssystemer. Avhengig av modellen kan du koble ett til tre distributørsystemer til den. Hvis du for eksempel bestemmer deg for å bruke en vanningsklokke, kan du bare stille inn vanningsperioden manuelt. Etter maksimalt to timer – eller tidligere om nødvendig – stopper vanningen automatisk.

Du kan få enda mer uavhengighet med en vanningstimer. Denne sikrer ikke bare at hagen vannes automatisk en gang om dagen – eller flere ganger om nødvendig – men måler også jordfuktigheten via en sensor. Signalet sendes til driftsenheten ved vanntilkoblingen trådløst, og starter og avslutter vanningen avhengig av funksjonen som er angitt på forhånd – det er den moderne og effektive måten å vanne hagen på.