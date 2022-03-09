Vanne hagen automatisk
En frodig, grønn plen, en praktfull grønnsakshage, et flerfarget teppe med blomster – drømmen til enhver hageelsker om sommeren! En amatørgartner vet at selv om det å ha et grønt hageparadis er en hobby og en lidenskap, innebærer det også mye arbeid. Spesielt krever vanning av plantene og plenen mye tid og energi hver dag i de varme månedene. Ved å bruke et automatisk vanningssystem kan du omgå denne tidkrevende prosessen og samtidig spare verdifullt vann. Nedenfor finner du en oversikt over de ulike systemene samt hvordan automatisk vanning med grunnvann eller regnvann fungerer.
Fordelene med automatisk vanning i hagen
Fordelene med et automatisk vanningssystem i hagen kan oppsummeres slik: Sammenlignet med vanning med vannkanne eller tradisjonelle vanningspistoler, kan du spare enormt mye tid og ressurser med et vanningssystem i hagen. Du kan vanne hagen din spesielt effektivt ved hjelp av individuelt justerbare spredere og vanningstimere eller vanningsklokker. Dette gjør at plener, planter og busker kan vannes enten manuelt eller på en målrettet måte i henhold til en individuelt justerbar vanningsplan – selv mens du er på jobb eller på ferie. En annen fordel er at automatisk vanning med for eksempel regnvann eller grunnvann ikke bruker verdifullt drikkevann. Regnvann kan samles opp via en sisterne eller en vanntønne og kobles deretter til det automatiske vanningssystemet ved hjelp av en vanningspumpe og et slangesystem. Selvfølgelig fungerer det også på samme måte med grunnvann eller vann fra brønner, som kan distribueres effektivt i hagen med en hagepumpe.
Automatisk vanning: Kontrolleres manuelt eller av datamaskinen
Hvis du vurderer å kjøpe et vanningssystem, må noen få spørsmål avklares først. Dette handler ikke bare om å lære hvordan automatisk vanning fungerer og hvilke systemer det er. Det er også relatert til kvaliteten og størrelsen på hagen din. For eksempel er det spørsmål knyttet til hva slags slangesystem som er egnet og hvilken vannkilde du vil bruke, for å gi blomsterbed, hekker og plener vann på en målrettet måte. Det finnes også ulike typer vanningstimere. Det er viktig å vite følgende her: Når du har besvart disse grunnleggende spørsmålene, er størstedelen av «jobben» gjort. Montering av vanningssystemet er ukomplisert og tar bare noen få minutter.
Hvordan fungerer automatisk vanning?
I hovedsak har du tre alternativer med automatisk vanning. Til å begynne med kan et moderne slangesystem som distribuerer vann via automatiske spredere allerede være tilstrekkelig. Denne varianten er billig og krever ingen arbeidskrevende planlegging, da de mobile og individuelt justerbare enhetene kan plasseres i ønsket område av hagen når som helst om nødvendig. Så du sparer allerede mye tid, og kan bruke denne tiden til å ta vare på familien og husstanden eller utføre annet arbeid hjemme. Takket være fleksible slangetilkoblingssystemer kan flere spredere i noen tilfeller også kobles til hverandre.
Men hvis du ikke lenger bare snakker om en stor plen, men heller vil vanne blomsterbed og urter, for eksempel på en målrettet måte, er det nødvendig med et intelligent vanningssystem som forsyner hver plante individuelt og på en behovsorientert måte. Mikrodryppmetoden brukes her. Vannet styres til mange dryppdyser og mikrospraydyser via en slange, slik at plantene blir vannet ikke bare effektivt, men fremfor alt også på en måte som sparer ressurser og regulerer mengder. Gjennom kombinasjonen av dryppdyser og mikrospraydyser kan enten individuelle planter vannes på en målrettet måte, eller hele bedet kan vannes ved hjelp av ulike spraymønstre. Når det gjelder vanning, finnes det dryppslanger spesielt utviklet for dette, som du legger i eller rundt bedet som en vanlig slange. Det går raskt takket være de medfølgende trinnvise instruksjonene. Du trimmer slangene etter behov ved hjelp av slangedistributørene som følger med dem for å forlenge systemet etter behov. Dryppdysene og mikrospraydysene monteres på systemslangen, og festes i bakken på ønsket sted ved hjelp av slangepigger. Ekstremt praktisk: Mikrosprayhodene kan justeres individuelt via en kontroller.
Når hagen skal gjøres klar for vinteren, kan dysene og kranadapterne i vanningssystemet skrues av. Systemet må demonteres fullstendig og lagres over vinteren på et frostsikkert sted.
Hvilken vannkilde brukes til vanning av hagen?
Uansett om du vil vanne planter, blomsterbed og blomster for hånd eller bruke et automatisert system for vanning av hagen, gjenstår spørsmålet om vannkilden. Det mest åpenbare alternativet for dette er å bruke vann fra springen ved å koble hageslangen eller vanningssystemet til utekranen. For noen hageeiere kan det imidlertid være verdt å bruke en alternativ vannkilde. Et vanningssystem med grunnvann eller vann fra en brønn eller automatisk vanning av hagen med regnvann er verdt å vurdere.
Alle som eier en stor hage kan i tillegg vurdere å bygge en brønn for å bruke det oppsamlede grunnvannet eller regnvann til å vanne hagen. Dette medfører noen engangskostnader, men det vil lønne seg etter noen få år. Det å samle regnvann i sisterner og oppsamlingstanker og fordele dette i vanningssystemet og til slutt i hagen ved hjelp av vanningspumper er også hensiktsmessig for dette formålet.
Premium-klasse: Automatisk vanning med vanningstimer
Alle som ønsker å få hagen vannet helt automatisk, kan bruke vanningstimere. Selv når du er på ferie eller på jobb, trenger du ikke lenger å bekymre deg for at blomstene dine får for lite vann. Du kan angi et vanningsintervall på enheten på forhånd, slik at hagen kan vannes i henhold til en tidsplan og helt automatisk.
Slik fungerer det. Vanningstimeren festes til husets vanntilkobling, som du vil ha sett med andre vanningssystemer. Avhengig av modellen kan du koble ett til tre distributørsystemer til den. Hvis du for eksempel bestemmer deg for å bruke en vanningsklokke, kan du bare stille inn vanningsperioden manuelt. Etter maksimalt to timer – eller tidligere om nødvendig – stopper vanningen automatisk.
Du kan få enda mer uavhengighet med en vanningstimer. Denne sikrer ikke bare at hagen vannes automatisk en gang om dagen – eller flere ganger om nødvendig – men måler også jordfuktigheten via en sensor. Signalet sendes til driftsenheten ved vanntilkoblingen trådløst, og starter og avslutter vanningen avhengig av funksjonen som er angitt på forhånd – det er den moderne og effektive måten å vanne hagen på.