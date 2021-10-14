Rengjøring av oppholdsrom: Tips for å takle støv og smuss
Godt rengjorte soverom og stuer bidrar betydelig til velvære innenfor de egne fire vegger. Ryddighet og noen gode råd kan sørge for at hjemmet alltid er rent, med minimal innsats.
Ryddig hus, ryddig sinn
Renslighet og ryddighet blir ofte sagt i samme åndedrag, men det er på ingen måte det samme. Rengjøring av et rotete hus er unødvendig vanskelig og tar lang tid. Det anbefales derfor en grundig opprydding før du begynner å rengjøre.
Slik rydder du
Den enkleste måten å holde et rom ryddig er ved å regelmessig legge ting bort. Det er lettere å rydde litt hele tiden, slik at det aldri bli helt kaotisk. Du bør rydde ting som raskt kan legges bort med en gang, i stedet for å sette dem på en mental todo-liste eller rengjøringsplanen. Alle gjenstander bør ha sin plass i huset. Beholdere, som for eksempel bokser eller kurver, kan bidra til å holde overflater frie, men må også legges bort fra tid til annen. Ikke fyll opp alle horisontale overflater, som bord, hyller og vinduskarmer, ellers trenger du mye tålmodighet senere når alt skal legges bort.
Minimalisme
Hele bøker har blitt skrevet om minimalisme-trenden, men likevel kan noen få enkle refleksjoner ha stor effekt. Jo færre ting du har, desto mindre må du rydde bort før rengjøring, og desto lettere er det å holde ting ryddig i det lange løp. Det høres nesten for enkelt ut, men problemet er å sette det ut i praksis. Som med rydding bør du sortere ut i små trinn og ikke prøve å gjøre alt i løpet av en enkelt helg.
Det kan hjelpe å stille spørsmål ved hvorfor du trenger å beholde ting: vil vi virkelig ha alle våre feriesuvenirer på hylla? Bør jeg kvitte meg med alle de gamle krimbøkene? Når hadde jeg sist på meg det klesplagget? Du trenger ikke alltid å ha en radikal opprydningsaksjon á la Marie Kondo – bare kvitt deg med noen få gjenstander. Det kan utgjøre en merkbar forskjell på hvor raskt du kommer deg gjennom den ukentlige støvtørkingen. Når du har kvittet deg med noen få ting, blir det merkbart lettere å rydde opp.
Ukompliserte møbler
Når du velger møbler og gulvbelegg, bør du også tenke på hvordan disse rengjøres. Åpne hyller ser veldig elegante ut, men gir mange flere overflater støv kan slå seg ned på. Lukkede skap og skuffer er lettere å holde rene, så lenge du ikke fyller dem for mye. Noen ting trenger tilstrekkelig lagringsplass, for eksempel anbefales en hylle til posten i stedet for at den legges på spisebordet. Gjenstander som brukes spesielt ofte, bør ha sin faste plass i huset og være lett tilgjengelige. Materialet og utformingen av overflater spiller også en viktig rolle. På noen møbler er hver eneste støvflekk godt synlig. Mørke, glatte overflater som alle er i én farge, blir støvete spesielt raskt. Tips: Støv på naturlige treflater eller treeffektflater er generelt mindre synlig.
Rengjøringsoppgaver i oppholdsrom og soverom
Tips for støvtørking
Se for deg følgende: huset er skinnende rent, nylig vasket fra topp til bunn, vinduene og dørene er stengt etter å ha vært vidåpne for å ventilere stedet – og likevel legger det seg et veldig fint lag med støv på møbler, husplanter og gulvet bare en kort stund senere. Dessverre er tørking, feiing eller støvsuging kun et forebyggende tiltak, siden det er uunngåelig at støv vil samle seg der det bor mennesker.
Hvor kommer støv fra?
Dersom man ser nærmere på støv i et mikroskop, vil du se at det er en variert blanding av partikler i ulike størrelser. Der finner man alt. Døde hudceller, teppefibre, pollen, kjæledyrhår og finstøv – et helt selskap av uønskede gjester som insekter, støvmidd, bakterier og muggsporer. Avhengig av partiklenes størrelse og vekt vil støvet enten bli båret inn i hvert hjørne av den sirkulerende luften eller virvle rundt konstant uten å sette seg.
Sammensetningen av husholdningsstøv varierer avhengig av rommet, bygningens plassering, antall personer som bor der og livsstilen deres. Det meste av smusset bærer vi selv inn i hjemmet på skoene. Det er derfor verdt å ha åpne netting-, kokos- eller tekstilmatter eller gummiseksjoner til å samle opp smusset. Når de er plassert foran innganger, fanger de det meste av smusset som ellers ville endt opp i gangen eller andre oppholdsrom. Sot, soppsporer og pollen kommer inn i huset gjennom luften.
Støvsuge eller støvtørke først?
Det er delte meninger om hvorvidt man helst bør tørke støv eller støvsuge først. Hvis du støvsuger først, kan smuss fra møbler og gjenstander havne på det rene gulvet når du så støvtørker. På den annen side rører støvsuging alltid opp støv, som kan ende opp på overflatene du nettopp tørket over. Ting tyder på at man helst bør tørke støv først og så støvsuge gulvet. Tørking fører til at smuss, som krummer og hår, faller til gulvet, noe som deretter kan støvsuges. Hvis du åpner vinduene for å skape gjennomtrekk mens du støvsuger, vil mesteparten av støvet som røres opp bæres ut.
Slik tørker du støv
- Ideelt sett bør støv fjernes med en tørr, myk bomullsklut. Alternativt finnes det spesielle støvkluter som er elektrostatisk ladet og derfor plukker opp smuss mer effektivt.
- Hvis du bretter kluten to ganger, har du åtte like deler av kluten som kan brukes i tur og orden. Da kan kluten brukes lenger før den må vaskes.
- Ikke glem å tørke støv fra små overflater, for eksempel bilde- og dørrammer, radiatorer og husplanter. Du må alltid jobbe systematisk fra topp til bunn.
- Det kan virke logisk å tørke støv med en fuktig klut, men denne metoden smører ofte bare støvet rundt. Hvis du likevel vil tørke støv med en fuktig klut, bør kluten ikke være for våt, ellers vil du legge igjen vann på overflaten.
Hvor ofte skal du tørke støv?
Hvor ofte du tørker støv avhenger først og fremst av hvor renslig du vil ha det. Men levekårene spiller også en viktig rolle. Hvis du bor alene og tilbringer mye tid utenfor huset, må ikke fjærkosten hentes frem like ofte som for en familie på fire. Som hovedregel bør de fleste husholdninger støv en gang i uken. Støvet vil fortsatt være synlig, men mengden smuss er fortsatt akseptabelt for de fleste.