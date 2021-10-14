Minimalisme

Hele bøker har blitt skrevet om minimalisme-trenden, men likevel kan noen få enkle refleksjoner ha stor effekt. Jo færre ting du har, desto mindre må du rydde bort før rengjøring, og desto lettere er det å holde ting ryddig i det lange løp. Det høres nesten for enkelt ut, men problemet er å sette det ut i praksis. Som med rydding bør du sortere ut i små trinn og ikke prøve å gjøre alt i løpet av en enkelt helg.

Det kan hjelpe å stille spørsmål ved hvorfor du trenger å beholde ting: vil vi virkelig ha alle våre feriesuvenirer på hylla? Bør jeg kvitte meg med alle de gamle krimbøkene? Når hadde jeg sist på meg det klesplagget? Du trenger ikke alltid å ha en radikal opprydningsaksjon á la Marie Kondo – bare kvitt deg med noen få gjenstander. Det kan utgjøre en merkbar forskjell på hvor raskt du kommer deg gjennom den ukentlige støvtørkingen. Når du har kvittet deg med noen få ting, blir det merkbart lettere å rydde opp.