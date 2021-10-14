Rengjøring av fliser
Fliser er et av de mest populære gulvbeleggene, og det med god grunn. De er slitesterke og i de fleste tilfeller enkle å ta vare på. Det er imidlertid noen få punkter å vurdere når du rengjør dem.
Rengjøre forskjellige typer fliser på riktig måte
Det finnes utallige type fliser. For å rengjøre dem på en mest effektiv måte, er det derfor viktig å først identifisere hvilket materiale flisen er laget i. De vanligste typene er keramiske fliser, for eksempel fine steintøyfliser, glassfliser, steintøyfliser, terrakottafliser og klinkerfliser. Den grunnleggende komponenten alle kommersielt tilgjengelige fliser består av, er leire. Leiren kan være i ulike blandinger og vært brent ved forskjellige temperaturer. Du finner imidlertid også naturlige og kunstige steinfliser i private hjem, og i slike tilfeller må man være spesielt forsiktig under rengjøring.
Glaserte fliser
Med glaserte fliser menes vanligvis steinfliser med et glassaktig belegg øverst. Dette gir en jevn, lukket overflate og et tilnærmet uendelig utvalg av strukturer og farger. En glasert flis er preget av at kanten og topplaget har en annen farge. Takket være deres glatte overflate er glaserte fliser enkle å rengjøre og krever ingen spesiell forsiktighet.
Fine steinfliser
Fine steinfliser er både robuste og visuelle, og egner seg derfor til bruk i alle oppholdsrom. De er tilgjengelige silkematt, polert høyglans, med struktur (f.eks. skifer-finish) eller med trykk (f.eks. trefinish). Fine steinfliser er vanligvis i helfarge og kjennetegnes av det faktum at det ser likt ut fra alle sider. Det eneste unntaket her er trykte fine steinfliser.
Fine steinfliser har en mikroporøs overflate og bør derfor helst rengjøres med mikrofiberkluter som lettere kommer seg inn i små ujevne områder på overflaten. Ellers gjelder samme prosedyre som for glaserte fliser.
For strukturerte fine steinfliser anbefaler vi å tørke på langs og krysse over overflaten en gang – du oppnår derfor gode rengjøringsresultater i dybden av strukturen. Gulvbelegget er motstandsdyktig mot de fleste alkalier og syrer og er motstandsdyktig mot organiske løsningsmidler. Fine steinfliser krever ingen ekstra forsiktighet utover riktig rengjøring.
Naturlige og kunstige steinfliser
Naturstein er for eksempel granitt, marmor, jurastein og skifer. Plaststein inneholder er som regel produsert av for eksempel sand, steinstein, marmor eller andre materialer som er bundet av sement eller harpiks. De vanligste plaststeinene er for eksempel kunstig stein, eksponert aggregert betong eller Agglo-marmor.
Sure vaskemidler (pH-verdi på < 7) eller husholdningsmidler som eddik eller sitronsyre brukes til mineralsmuss, for eksempel rust, kalk eller sementrester. Siden mange natur- og plaststeinstyper er følsomme for syrer, anbefaler vi å utføre en test i et lite synlig område på forhånd. Ta et surt rengjøringsmiddel og påfør noen dråper av syren på overflaten i et lite synlig område. Hvis syren begynner å skumme, er steinen følsom for syrer og må ikke behandles med sure vaskemidler.
Renere fliser på bare to trinn
Den mest populære rengjøringsmetoden er å bruke en kombinasjon av støvsuging og våttørking. I det første arbeidstrinnet plukkes løs smuss, for eksempel støv og hår, opp med en standard støvsuger. Dersom gulvfliser er plassert utenfor eller i ekstremt skitne rom, for eksempel garasjer, er en grovstøvsuger ideell.
Tørk deretter overflaten med en gulvvisker eller mopp. Du bør helst regelmessig presse tørkekluten i en tørkeklutpresse, da dette forhindrer direkte kontakt med smuss så langt som mulig. Rengjør kanten av rommet først, og utfør så det forberedende arbeidet fra det innerste hjørnet til døren, i jevne strøk.
Med litt øvelse kan denne metoden brukes til å rengjøre veldig raskt, men prosessen har også noen ulemper: Gjenstridig smuss krever ytterligere behandling for å løsne. Spesielt inntørkede flekker på kjøkkenet løsnes vanligvis ikke under første gang. De fleste gulvviskere bruker relativt store mengder vann, noe som betyr at overflaten må tørke lengre.
Fjerne gråtoner fra fliser
Hvis et flislagt gulv har blitt håndtert feil over en lengre periode, for eksempel fordi det brukes for mye vaskemiddel eller tørkepleie, kan dette føre til gråtoner. Dette gjør at det danner seg lag med smuss og vaskemiddel over tid, noe som ikke ser særlig bra ut. For å fjerne denne misfargingen, bør de første rengjøringssyklusene kun utføres med varmt vann. Hvis det danner seg et skumhode på det skitne vannet under rengjøringsprosessen, er dette en god indikasjon på at gamle vaskemiddelrester er fjernet. I så fall gjentar du prosessen til det ikke langer danner seg skum. Ellers er melaminsvamper, også kjent som magiske svamper, et godt alternativ for å fjerne gråtoner.
Eksperttips
Uansett om det er gråtoning eller ikke, anbefaler vi først å behandle et lite synlig område av overflaten. Etter at det tørker, kan man legge merke til overflaten som ikke har blitt vasket. Hvis merket på gulvbelegget er kjent, er det også verdt å ta en titt på rengjørings- og pleieinstruksjonene fra produsenten av gulvbelegget.
Fjerne kalkfilm fra fliser
Kalk er ikke et problem bare på badet: En hvit kalkfilm kan også oppstå fra rengjøring dersom vannet er veldig kalkholdig. Kalkfilmen forekommer spesielt på mørke fliser. Man legger ofte merke til det via fotavtrykk fra når man går på flisene, og at de begynner å få et fettete utseende.
For å fjerne kalkfilmen, bruk et surt sanitærrengjøringsmiddel. Du kan også bruke husholdningsmidler, for eksempel eddik eller sitronsyre. Ved bruk av sure rengjøringsmidler bør fugene alltid skylles med vann på forhånd, slik at de ikke angripes av vaskemiddelet. Det er tilstrekkelig å våttørke overflaten med rent vann. Rengjøringsmiddelet må fortynnes med vann i henhold til instruksjonene og påføres ved hjelp av en svamp eller lignende. I løpet av kontakttiden på ca. fem minutter kan overflaten behandles videre med svampen, men rengjøringsløsningen må ikke få ligge lenge nok til å tørke. Bruk deretter et nal eller mopp og rent vann til å tørke overflaten igjen, til alle vaskemiddelrester er fjernet. Bytt vannet flere ganger når du gjør dette. For ekstremt tynne kalkfilmer er det under visse omstendigheter tilstrekkelig å tørke gulvet en eller to ganger med en sur sanitærrenser og deretter skylle med rent vann.
Hygienisk rengjøring med dampvasker
Et godt alternativ til manuelle naler er dampvasker. De produserer varm damp og fungerer derfor spesielt hygienisk. De høye temperaturene fjerner opptil 99,99 % av bakterier og virus, uten å bruke kjemiske vaskemidler. Den varme dampen løsner også gjenstridig smuss og fjerner fett, så dampvaskeren er spesielt hendig på kjøkkenet. Dampvaskeren egner seg for allergikere og familier med små barn som ikke bør komme i kontakt med aggressive rengjøringsmidler på gulvet. Dampproduksjon demineraliserer vannet, etterlater dampen ingen kalkrester eller rengjøringsstriper. Varmen gjør at gulvet tørker raskt og kan tas fortere i bruk igjen.
Tørkeklutdeksler til gulv- eller hånddysen brukes til å rengjøre flisene. Som med ettertørkingen bør mikrofiberdeksler brukes på fine steinfliser. Beveg gulv- eller hånddysen raskt fra side til side i overlappende strøk når damp slippes ut. Slik frigjøres kun den mengden damp som kreves for å løsne smusset. Smusset som løsner, absorberes av kluten. De skitne dekslene bør derfor skiftes ut regelmessig. Når du rengjør fugene, bør du bevege gulvmunnstykket opp og ned og fra side til side (som et kors) over området som skal rengjøres. For dyprengjøring kan fugene også rengjøres separat.
Under den første rengjøringssyklusen med dampvaskeren kan det danne seg striper. Disse dannes av vaskemiddelrester og fjernes ved å vaske flere ganger med dampvaskeren.
Raskt og enkelt: Elektrisk gulvvasker
Gulvfliser rengjøres spesielt raskt og grundig med en elektrisk gulvvasker. Rengjøringsrullene på enhetene roterer ved 500 omdreininger per minutt og løsner gjenstridig smuss uten problemer. Det skitne vannet samles i en separat tank slik at du alltid bruker nytt vann når du tørker. FC 7 Trådløs fjerner løst smuss. Området må altså ikke støvsuges på forhånd. Det spesialtilpassede vaskemiddelet RM 537 egner seg for fliser, stein og naturstein.