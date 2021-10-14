Fjerne kalkfilm fra fliser

Kalk er ikke et problem bare på badet: En hvit kalkfilm kan også oppstå fra rengjøring dersom vannet er veldig kalkholdig. Kalkfilmen forekommer spesielt på mørke fliser. Man legger ofte merke til det via fotavtrykk fra når man går på flisene, og at de begynner å få et fettete utseende.

For å fjerne kalkfilmen, bruk et surt sanitærrengjøringsmiddel. Du kan også bruke husholdningsmidler, for eksempel eddik eller sitronsyre. Ved bruk av sure rengjøringsmidler bør fugene alltid skylles med vann på forhånd, slik at de ikke angripes av vaskemiddelet. Det er tilstrekkelig å våttørke overflaten med rent vann. Rengjøringsmiddelet må fortynnes med vann i henhold til instruksjonene og påføres ved hjelp av en svamp eller lignende. I løpet av kontakttiden på ca. fem minutter kan overflaten behandles videre med svampen, men rengjøringsløsningen må ikke få ligge lenge nok til å tørke. Bruk deretter et nal eller mopp og rent vann til å tørke overflaten igjen, til alle vaskemiddelrester er fjernet. Bytt vannet flere ganger når du gjør dette. For ekstremt tynne kalkfilmer er det under visse omstendigheter tilstrekkelig å tørke gulvet en eller to ganger med en sur sanitærrenser og deretter skylle med rent vann.