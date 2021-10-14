Vaske bad - Eksperttips for effektiv rengjøring og kalkfjerning
Badet er et av de viktigste rommene i huset når det kommer til renslighet og hygiene. Det finnes mange meninger rundt rengjøring av toaletter, fliser, badekar, dusjer, servanter og så videre. På denne siden vil vi gi deg en omfattende veiledning som hjelper deg med å oppnå et skinnende rent bad. Utforsk våre eksperttips for vask av bad, som tar for seg alt fra rengjøringshyppighet til fjerning av kalk, vask av fuger og fliser og anbefalte produkter.
Rask og enkel rengjøring: de beste rådene for et rent bad
Uansett om du har et enkelt våtrom eller et svært hjemmespa. Et rent bad er en hovedprioritet for mange mennesker. Ikke bare ser det bedre ut, det er også gode hygieniske grunner til å vaske badet. Utilstrekkelig rengjøring gjør at bakterier og sopp lett kan formere seg. Høy luftfuktighet og varme gir bassiluskene de ideelle forholdene, derfor er det viktig med regelmessig rengjøring av overflater i våtrom, toaletter og fliser.
Hvor ofte bør du vaske badet?
Hvor ofte du bør vaske badet avhenger for det meste av hvor ofte det brukes. En enkeltpersonshusholdning skaper mindre smuss enn en familie med flere personer, så rengjøringsfrekvensen bør tilpasses deretter. Hvis mulig bør hele badet få en grundig rengjøring minst én gang i uken. Det er en god idé å fjerne såperester og tannkrem fra servanter så snart som mulig. Tørk over kranene annenhver dag for å fjerne kalk. Det beste er å tørke skinnende kraner med en myk klut hver gang du vasker hendene – da får ikke flekkene mulighet til å oppstå.
Grundig skylling og tørking av overflater etter hver bruk bidrar til å holde dusjkabinettet og badekaret rent så lenge som mulig. Litt støvsuging her og der er ofte alt som trengs for å fjerne hår og støv fra gulvet. I tillegg bør flisene moppes hver 1.–2. uke for å fjerne gjenstridig smuss.
Tips
Vanndamp kan kondensere på baderomsvinduene etter et bad eller en dusj, hvilket gjør at det danner seg mugg over tid. Sørg for å ventilere badet regelmessig for å slippe fuktigheten ut. Vinduene skal rengjøres med noen få måneders mellomrom.
Rengjøringsoppgaver og funksjoner ved rengjøring på badet
Selv om fliser og keramiske overflater generelt er enkle å rengjøre, er det noen få ting man bør huske på på badet. Organiske stoffer som døde hudceller, hår, avføring og såperester samles med mineralsk smuss som kalkavsetninger, urin, misfarging av toalettskål og rust. Det holder ikke alltid å tørke bort slikt smuss med en klut, noe som gjør at man ofte bruker aggressive vaskemidler som toalettrensere eller sure vaskemidler samt mer muskelkraft. Dette kan imidlertid skade delikate overflatematerialer om det gjøres feil.
Med riktig utstyr, husholdningsmidler og ikke minst kunnskap kan du få et rent bad på null komma svisj, uten slitsom skrubbing.
Fjerne kalk på badet
Overalt der gjenstander regelmessig kommer i kontakt med vann, utvikler det seg kalk over tid. Ikke rart at badet er stedet der det oftest bygger seg opp kalk på kraner, fliser og servanter. Imidlertid behøves kun noen enkle materialer og litt kunnskap for å fjerne gjenstridige avsetninger og forhindre ny kalk i å sette seg.
Hvordan dannes kalk?
Kalkholdig vann har spesielt høye nivåer med kalsiumkarbonat, hvilket oppstår når grunnvann siver gjennom kalkstein. Jo høyere konsentrasjon, desto hardere blir vannet og desto mer kalk setter seg på overflater vannet kommer i kontakt med. Gjenstridige kalkavsetninger dannes hovedsakelig når vann varmes opp eller fordamper. Resultatet er hvite flekker, spesielt på armatur, servanter, fliser og kraner på bad.
Fjerne kalkflekker med dampvasker
Hvis kalkavleiringene ennå ikke er så veldig tykke, kan de enkelt fjernes med dampvasker – uten behov for slitsom manuell skrubbing. For å gjøre dette behøves detaljmunnstykket og en rund børste. Det er bedre å rengjøre delikate overflater utelukkende med detaljmunnstykket for å unngå riper i armatur i krom og rustfritt stål. Hold munnstykket direkte mot områdene som er berørt av kalk og damp til kalkavleiringene forsvinner. Hvis dette ikke fjerner den gjenstridige kalken, eller den er på et sted det er vanskelig å nå, kan du feste en rund børste til munnstykket: Du kan deretter skrubbe området med kraftige dampstøt. Selv de mest gjenstridige kalkflekker kan fjernes med direkte damping og kraftig skrubbing.
Hvis kalklaget er veldig tykt, kan sitronrens påføres området. Vent en halvtime, og gå deretter over området med dampvasker. Det bør nå være lettere å fjerne kalkrestene.
De beste husholdningsmidlene til å fjerne kalk
Fjerne kalk fra aluminium med bakepulver
Bakepulver kan brukes til så mangt, blant annet til å fjerne kalk, for eksempel fra aluminium. Bland vann og bakepulver sammen til en tykk pasta. Gni pastaen på de berørte områdene, la den virke en kort stund og skyll deretter med rent vann eller tørk av med en fuktig klut.
En positiv bivirkning fra bakepulveret er at det også nøytraliserer ubehagelig lukt på badet, og også hjelper mot blokkerte avløp.
Fjerne kalk med eddik
Eddik er også et egnet husholdningsmiddel mot kalkavsetninger. Eddikessens kan brukes ufortynnet til mye kalk eller fortynnet til lettere kalk. Sitronsyre har samme effekt, så det kan brukes på samme måte. Den beste metoden er å suge opp eddiken eller sitronsyren i en bomullsklut eller mikrofiberklut og deretter gni den på overflater som påvirkes av kalk, for eksempel armatur. La det virke en stund eller over natten, og skyll deretter grundig med rent, kaldt vann. Tørk deretter alt med en ren klut. Eddikksyren er også nyttig mot gjenstridige urinavsetninger.
Tips: bruk ballongtrikset til å fjerne gjenstridig kalk fra kraner.
Fjerne kalk med tannkrem
Du kan også bruke tannkrem og en gammel tannbørste til å fjerne kalkrester fra kraner. Dekk avsetningene med tannkrem, la det virke i kort tid, og skrubb deretter av med tannbørsten og skyll med vann. Tannkremen fungerer som et slipemiddel, og gjenoppretter glansen til krom- og aluminiumsoverflater.
Obs: visse materialer er følsomme for syrer, inkludert marmor og naturstein. Bruk derfor ikke eddik eller sitronsyre til å rengjøre disse. Bakepulver er det bedre alternativet her.
Fjerne kalkavleiringer med vaskemiddel
Hvis du vil bruke et rengjøringsmiddel til å fjerne gjenstridige avleiringer, trenger du et surt vaskemiddel med en pH mellom 1 og 4. Hva slags middel som fungerer best, avhenger av overflaten. Det er best å teste vaskemiddelet på et lite synlig sted før du bruker det over hele overflaten. Sterke syrer (med lavere pH) kan angripe ulike overflater som grunnmetaller, sementfuger, anodisering av aluminium og plast. Bruk derfor så milde vaskemidler som mulig, og test først for å se om de oppnår tilstrekkelig effekt. Det finnes også kommersielt tilgjengelige sanitærrensere med miljøsertifikat, for eksempel EU Ecolabel. Disse er ikke bare bedre for miljøet, de er også bedre for materialer enn rengjøringsprodukter uten sertifikat.
Tips for å forhindre at kalkflekkene overhodet får sette seg:
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Tørking hjelper. Derfor bør armatur på servanter, i dusjkabinett eller badekar samt fliser og glassflater alltid tørkes etter bruk, for eksempel med en mikrofiberklut eller en myk svamp.
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Hvis du har det travelt, skyll dusjkabinettet, badekaret og beslagene med kaldt vann. Det hjelper siden kaldt vann danner færre kalkavsetninger enn varmt vann.
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Om du regelmessig damper armaturen, f.eks. med dampvasker, vil det forhindre at kalkavleiringer setter seg siden vanndampen er demineralisert og derfor ikke etterlater kalkrester eller striper selv.