Hvor ofte bør du vaske badet?

Hvor ofte du bør vaske badet avhenger for det meste av hvor ofte det brukes. En enkeltpersonshusholdning skaper mindre smuss enn en familie med flere personer, så rengjøringsfrekvensen bør tilpasses deretter. Hvis mulig bør hele badet få en grundig rengjøring minst én gang i uken. Det er en god idé å fjerne såperester og tannkrem fra servanter så snart som mulig. Tørk over kranene annenhver dag for å fjerne kalk. Det beste er å tørke skinnende kraner med en myk klut hver gang du vasker hendene – da får ikke flekkene mulighet til å oppstå.

Grundig skylling og tørking av overflater etter hver bruk bidrar til å holde dusjkabinettet og badekaret rent så lenge som mulig. Litt støvsuging her og der er ofte alt som trengs for å fjerne hår og støv fra gulvet. I tillegg bør flisene moppes hver 1.–2. uke for å fjerne gjenstridig smuss.