Rengjøring av toalettet med husholdningsmidler

Toalettet kan også vaskes ved hjelp av ulike husholdningsmidler. Oppvaskpulver er et spesielt populært valg som fungerer veldig bra mot kalk- og urinavleiringer takket være det integrerte vannmyknings- og blekemiddelet. Dryss helt enkelt oppvaskpulver over toalettskålen, la det virke i rundt 15 minutter, og rengjør deretter med toalettbørsten. Skyll til slutt over, så vil toalettet skinne som nytt.

Et annet populært husholdningsmiddel er en kombinasjon av eddik og natron. Hell en halv liter eddik og 2–3 ss natron over toalettet og spre det rundt. Du kan også bruke 100 ml eddikessens eller bakepulver i stedet for natron. La blandingen virke i rundt 15 minutter og skrubb deretter med børsten for å fjerne kalk- og urinavleiringer. Cola eller tannrens kan også brukes. Du må imidlertid la slike husholdningsmidler virke i rundt 30 minutter.