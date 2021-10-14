Vaske toalett
Et rent toalett blir av mange sett på som en grunnleggende nødvendighet. Likevel er det å vaske toalettet en av de minst populære husarbeidsoppgavene. Med riktig prosedyre og noen tips vil toalettet ditt være rent og hygienisk igjen på kort tid.
Typisk smuss: kalk- og urinavleiringer
Som ellers på badet vil kalkavsetninger bygges opp over tid, også i toalettet. Det mest utfordrende aspektet er det som kalles urinavleiringer, som dannes av kalk og urin. Urinavleiringer dannes hovedsakelig rundt kanten av toalettet og der hvor toalettoverflaten bøyer seg. Andre smusspartikler og bakterier kan lett samle seg på den teksturerte overflaten til avsetningen, noe som resulterer i gulbrune flekker. Små avleiringer kan fjernes fysisk med en børste. Hvis du bruker toalettbørsten regelmessig, ideelt hver gang toalettet brukes, vil gjenstridig urinstein vanligvis ikke danne seg. Dette er spesielt viktig for deg med kalkholdig vann.
Hvilket vaskemiddel hjelper mot kalk- og urinavleiringer?
Hvis det fortsatt oppstår avleiringer jevnlig til tross for regelmessig fysisk rengjøring, må disse fjernes med riktig vaskemiddel. Kalk- og urinavleiringer bidrar til mineralforurensning og kan håndteres ved hjelp av sure vaskemidler (med pH-< 7). Toalettrensere fra butikken har en særlig lav pH-verdi, altså er spesielt sur. Påfør først vaskemiddelet og la det virke i henhold til produsentens instruksjoner. Skrubb deretter godt med en børste – den fysiske bevegelsen av børstehårene bidrar til å fjerne vanskelige avleiringer. Skyll til slutt flere ganger til vaskemiddelet og smusset er fjernet helt.
Tips
Sørg for å sette lokket og setet til toalettet opp under rengjøring for å unngå uønsket sprut.
Rengjøring av toalettet med husholdningsmidler
Toalettet kan også vaskes ved hjelp av ulike husholdningsmidler. Oppvaskpulver er et spesielt populært valg som fungerer veldig bra mot kalk- og urinavleiringer takket være det integrerte vannmyknings- og blekemiddelet. Dryss helt enkelt oppvaskpulver over toalettskålen, la det virke i rundt 15 minutter, og rengjør deretter med toalettbørsten. Skyll til slutt over, så vil toalettet skinne som nytt.
Et annet populært husholdningsmiddel er en kombinasjon av eddik og natron. Hell en halv liter eddik og 2–3 ss natron over toalettet og spre det rundt. Du kan også bruke 100 ml eddikessens eller bakepulver i stedet for natron. La blandingen virke i rundt 15 minutter og skrubb deretter med børsten for å fjerne kalk- og urinavleiringer. Cola eller tannrens kan også brukes. Du må imidlertid la slike husholdningsmidler virke i rundt 30 minutter.
Milde rengjøringsmidler er tilstrekkelig for utsiden av toalettet
Tørk den ytre overflaten med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Det er nok for å rengjøre utsiden av toalettskålen, og det samme gjelder toalettsetet og lokket. Når du gjør dette, bør du unngå skrubbing samt rengjøringsmidler som inneholder klor eller syrer – disse forårsaker ofte gul misfarging eller fester seg til lakken på setet. Misfarging oppstår også fra kalk- og urinavsetninger. Kun regelmessig rengjøring fungerer for å holde setet rent på lang sikt.
Forhindre blokkert toalett
Matrester, hår og tørkepapir skal ikke legges ned i toalettet, da de lett kan blokkere avløpet. Tørkepapir og kjøkkenhåndkle skal ikke kastes i toalettet, fordi de i motsetning til toalettpapir ikke oppløses i vann. Hvis avløpet blir blokkert, trenger du en vakuumsuger eller rørrengjører. I verste fall må du tilkalle en rørlegger.