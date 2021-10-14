Vaske kjøkkenet: Gode tips for et rent kjøkken
Kjøkkenet er hjertet i mange hjem og blir mye brukt hver dag. Derfor er hyppig rengjøring viktig, siden smuss og bakterier vil akkumulere seg over tid – i kjøleskapet, på arbeidsbenken og på ulike flater. Hold kjøkkenet hygienisk og rent med disse rådene.
Flere gode tips for deg som skal vaske kjøkkenet
I dag er ikke kjøkkenet bare et funksjonelt sted for matlaging og spising, men et sted hvor familie og venner møtes. Det er der man tar kaffepausen, baker sammen, slapper av med middagslaging i helga og snakker med de andre familiemedlemmene.
Kjøkkenet blir derfor mye brukt: matlaging etterlater flekker fra fett og matrester. Matrester samler seg i kjøleskapet. Over tid vil det danne seg kalkflekker på vasker, kraner samt i oppvaskmaskiner og kaffemaskiner. Alt dette smusset bør fjernes regelmessig for å sikre at kjøkkenet forblir hygienisk og rent.
En ekstra utfordring er mangfoldet av materialer som finnes på et kjøkken: moderne fasiliteter kombinerer som regel glatte og blanke overflater som rustfritt stål og glass med delikate naturmaterialer som stein og tre. Rengjøringen bør derfor tilpasses etter overflaten samt typen smuss. Det samme gjelder når du bruker vaskemiddel.
Nedenfor finner du tips på hvordan du vasker og rengjør ulike kjøkkenelementer på kjøkkenet:
Vask av ulike kjøkkenapparater:
Rengjøring av kjøleskap
Kjøleskap kan også være et luksushotell for bakterier om ikke rengjort. God hygiene er spesielt viktig her, siden det er her man oppbevarer en rekke matvarer.
For å rengjøre kjøleskapet må du:
- Trekke ut støpselet eller slå det av og fjerne maten fra innsiden.
- Hyller og skuffer må fjernes og rengjøres grundig i oppvaskmaskinen eller vasken.
- Rengjør deretter innsiden av kjøleskapet og pakningene fra topp til bunn med en klut og universalrens.
- Områder som er vanskelige å nå, kan rengjøres forsiktig med et grillspyd i tre. Bruk for eksempel strips eller tannpirker til å rengjøre dreneringshullet. Dette forhindrer at dugg samler seg inne i kjøleskapet.
- Tørk deretter kjøleskapet, sett alt tilbake igjen og koble det til.
Regelmessig rengjøring av kjøleskapet kan også forhindre ubehagelig lukt. De fleste bakteriene i kjøleskapet finner man i grønnsaksskuffene, siden det er her temperaturen er høyest.
Etter grundig rengjøring av kjøleskapets innside, bør du også rengjøre utsiden – flytt kjøleskapet litt fremover, om mulig, slik at du kan fjerne støv og smuss fra baksiden. En støvsuger eller fjærkost kan være nyttig i den sammenheng. Videre bør gulvet under moppes. Tørk av alle ytterveggene med vann og oppvaskmiddel, og tørk deretter med en myk, lofri klut.
Tips til å holde kjøleskapet rent
Tips 1: Hvis kjøleskapet er fullt, skru ned temperaturen litt slik at kald luft sirkulerer mindre og bakterier ikke kan formere seg like effektivt.
Tips 2: Avis fryseren minst én gang i året, siden fryseren bruker mer strøm jo mer is den inneholder. Dessuten kan for mye is ødelegge mat siden den nødvendige minimumstemperaturen på -15 °C ikke lenger overholdes konsekvent.
Avis fryseren ved å slå den av og sette en beholder med varmt vann inni for å smelte isen raskere. En dampvasker med et kraftmunnstykke gjør at det går enda raskere.
Bakteriebomber på kjøkkenet:
- Skjærefjøl: Skjærefjøl med dype kutt er perfekt for bakterier, siden de liker å bosette seg i sprekkene. Derfor er det ikke nok å skylle fjøler i varmt vann. Det er mer effekt å sette dem i oppvaskmaskinen, eller rengjøre dem med tilstrekkelig oppvaskmiddel og en svamp.
- Kjøkkensvamp: Kjøkkensvamper er svært attraktive for bakterier. I en enkelt kjøkkensvamp kan man finne over 300 typer bakterier. Svamper bør derfor skiftes en gang i uken.
- Knivblokk: Knivblokker med spor er også et ideelt sted for bakterier. Fuktige kniver hjelper på bakterieveksten, så du bør rengjøre knivblokken med en smal børste og såpevann en gang i måneden. Her er det viktig at du alltid lar knivene og blokken tørke helt før du setter dem inn igjen.
- Utallige mikroskopiske forurensninger finnes på gulv, spesielt foran vasken, skap og kjøleskap. Disse områdene bør rengjøres grundig med jevne mellomrom.
Vaske kjøkkenbenken
Benkeplaten er sannsynligvis den mest brukte overflaten på kjøkkenet og spesielt ofte i kontakt med mat. Med all matlagingen som foregår på kjøkkenbenken, betyr det at området blir daglig forurenset med bakterier som ikke er synlige med det blotte øye.
Av hensyn til hygiene bør kjøkkenbenken tørkes med en fuktig klut etter hver bruk. Videre burde overflaten også ryddes og rengjøres grundig en gang i uken. For større ansamlinger av smuss kan en alkalisk overflaterenser også brukes på vann- og alkoholresistente benkeplater for å fjerne f.eks. matflekker og fett.
Rengjøring av kjøkkenbenk i naturstein
Det er viktig å være forsiktig med naturstein, for eksempel arbeidsbenker som er laget av granitt eller marmor, siden sure rengjøringsmidler eller stoffer med løsningsmidler kan angripe materialet. Her kan du bruke et spesielt rengjøringsmiddel for steinoverflater fra spesialforhandlere, aller helst et nøytralt rengjøringsmiddel.
Videre anbefales overflateaktive rengjøringsmidler. Smuss på benkeplater av naturstein bør fjernes så raskt som mulig. Bruk en myk, fuktig klut til tørking. En tørr klut kan forårsake små riper i kombinasjon med smuss. Skyll alltid med rent vann etter bruk av vaskemidler, og tørk deretter området med en ren klut for å forhindre at det danner seg flekker.
Et kjemikaliefritt og skånsomt alternativ for rengjøring av benkeplater er en dampvasker. Trykk og varm damp fjerner 99,99 % av alle typiske husholdningsbakterier, mens fett og gjenstridig smuss, som størknede matrester, også lett kan fjernes. Dampvaskeren er også ideell for rengjøring av avtrekkshetten, komfyren og ovnen.
Vaske kjøkkenskap og kjøkkenskuffer
Med daglig bruk av kjøkkenet og matlaging fører det med at kjøkkenskap og kjøkkenskuffer blir også urent over tid. Etter hvert vil man begynne å se fettflekker og fingeravtrykk på både skapene og skuffene, spesielt de med høyglansfinish. Generelt burde sprut av sauser eller andre væsker fjernes raskt.
Du kan bruke et vanlig, vannløselig vaskemiddel eller bare vann og mildt oppvaskmiddel for å rengjøre alle typer kjøkkenskap og kjøkkenskuffer. Skyll alltid med rent vann og tørk forsiktig etter rengjøringen – særlig rundt profiler, hjørner og kanter. Bruk bare en lett, fuktig klut når du tørker, avhengig av materialet. Aggressive eller slipende vaskemidler bør unngås på kjøkkenskap og kjøkkenskuffer, siden de kan forårsake riper eller angripe overflaten. Det samme gjelder for slipekluter eller -svamper.
Fingeravtrykk og kalk blir raskt synlig på kjøkkenskap og skapfronter laget av glass. Kalk kan fjernes med eddik eller sitronsyre. Vanlig glassrenser eller vann med en dæsj oppvaskmiddel fungerer fint mot fingeravtrykk.
Skap og fronter i tre kan rengjøres med et vannløselig vaskemiddel og en lett fuktet klut eller myk børste. For fronter med trefinér kan du bruke en spesiell møbelrenser som også bevarer overflaten. Som en generell regel bør ikke skap og fronter i tre vætes. Arbeid alltid langs trefibrene og tørk godt etterpå.
Overflater i rustfritt stål kan rengjøres med en vaskemiddel for rustfritt stål hvis de har betydelig smuss på seg. Imidlertid er tørking med en fuktig mikrofiberklut ofte tilstrekkelig, siden overflater i rustfritt stål generelt er vedlikeholdsvennlige. Pleieprodukter som danner lag, anbefales ikke.
Vaske kjøkkenet med husholdningsprodukter
Hvis du vil rengjøre kjøkkenet ditt med enkle husholdningsprodukter du har liggende, trenger du bare noen få ingredienser.
En paste laget av bakepulver og vann kan fjerne gjenstridig smuss fra ovnen eller stekeplatene: smør pasten på de berørte områdene, og la den ideelt sett virke over natten. Neste dag fjerner du bare smusset, for eksempel med en plastskraper, og tørker rent med en fuktig klut.
For å fjerne fett fra overflater og skap funker det godt med lunkent vann og litt oppvaskmiddel.
Overflater i rustfritt stål kan enkelt rengjøres med en fuktig mikrofiberklut. Kremortartari er nyttig for å bekjempe rustflekker og grovt smuss: bland med litt vann til det blir en paste dannes, påfør midlet på det berørte området og skrubb forsiktig med en myk svamp. Tørk deretter av og poler med en fuktig klut.
Eddik eller sitronsyre kan brukes til å fjerne kalkavsetninger. Begge disse husholdningsmidlene er også egnet for rengjøring av avløp og bekjempelse av ubehagelig lukt. Syrer bør imidlertid ikke brukes til å rengjøre anodiserte eller forkrommede overflater.
Tre kan rengjøres med natrium. For betydelig smuss, tilsett en spiseskje natrium i en liter vann, og bruk dette til å rengjøre skap, fronter eller skjærefjøl i tre med en myk børste.