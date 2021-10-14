Vaske kjøkkenet: Gode tips for et rent kjøkken

Flere gode tips for deg som skal vaske kjøkkenet

I dag er ikke kjøkkenet bare et funksjonelt sted for matlaging og spising, men et sted hvor familie og venner møtes. Det er der man tar kaffepausen, baker sammen, slapper av med middagslaging i helga og snakker med de andre familiemedlemmene.

Kjøkkenet blir derfor mye brukt: matlaging etterlater flekker fra fett og matrester. Matrester samler seg i kjøleskapet. Over tid vil det danne seg kalkflekker på vasker, kraner samt i oppvaskmaskiner og kaffemaskiner. Alt dette smusset bør fjernes regelmessig for å sikre at kjøkkenet forblir hygienisk og rent.

En ekstra utfordring er mangfoldet av materialer som finnes på et kjøkken: moderne fasiliteter kombinerer som regel glatte og blanke overflater som rustfritt stål og glass med delikate naturmaterialer som stein og tre. Rengjøringen bør derfor tilpasses etter overflaten samt typen smuss. Det samme gjelder når du bruker vaskemiddel.

Nedenfor finner du tips på hvordan du vasker og rengjør ulike kjøkkenelementer på kjøkkenet: