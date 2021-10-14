Avkalking av oppvaskmaskinen med husholdningsmidler

I tillegg til å rengjøre disse komponentene, bør du også avkalke oppvaskmaskinen fra tid til annen. Du kan avkalke den ved å kjøre en syklus mens oppvaskmaskinen er tom. Det finnes spesielle vaskemidler, men avkalking fungerer like godt med de rette husholdningsmidlene. Dryss 1–2 ss natron eller bakepulver nederst i oppvaskmaskinen når den er tom. Hell rundt 20 ml eddikessens i pulverluken, og sett deretter oppvaskmaskinen til å kjøre et program ved høyest mulig temperatur uten forvask. Hvis forvasken ikke kan deaktiveres, kan eddikessensen også legges direkte inn i den forvarmede maskinen etter forvasken. Det er viktig at natron og eddik ikke blandes direkte, siden de fungerer mer effektivt hver for seg. Disse ingrediensene avkalker ikke bare oppvaskmaskinen, men har også en antibakteriell effekt. Du kan også bruke en kopp eddik i stedet for eddikessens. Den skal da tilsettes etter at maskinen har varmet seg opp. For best resultat, slå av oppvaskmaskinen i 1 time etter tilsetning av eddik for å øke kontakttiden. Når den er ferdig, vent til oppvaskmaskinen er avkjølt for å forhindre at ubehagelig eddikdamp siver ut.