Rengjøring av oppvaskmaskinen
Det var en tid da det å ha oppvaskmaskin var en luksus. I dag har det blitt standard i de fleste hjem. For å sikre at oppvaskmaskinen kan utføre sine plikter så lenge som mulig, bør du rengjøre den regelmessig. Her er Kärchers tips og triks.
Hvorfor oppvaskmaskinen skal rengjøres regelmessig
En oppvaskmaskin er en stor hjelp i hverdagen, og er en trofast traver som gjør det den skal i bakgrunnen. Over tid vil imidlertid matrester og kalk begynne å sette sitt preg. Dette kan føre til at mugg og bakterier formerer seg i oppvaskmaskinen, hvilket til og med kan være helseskadelig. Hvis tallerkenene ikke lenger rengjøres ordentlig, er dette et godt tegn på at oppvaskmaskinen trenger en vask. Du bør rengjøre oppvaskmaskinen senest når du merker en ubehagelig lukt og ser avleiringer.
Rengjøre oppvaskmaskinfilteret
Det første du må gjøre er alltid å fjerne filteret fra bunnen av oppvaskmaskinen. Filteret beskytter avløpspumpen, og det er her matrester og andre fremmedlegemer samler seg, noe som med tiden kan hindre vannstrømmen. For å gjøre dette, fjern filteret i henhold til produsentens anvisninger og kast grovt smuss i søpla. Filteret kan vanligvis rengjøres for hånd med en oppvaskbørste og litt oppvaskmiddel eller eddik, og deretter settes tilbake i maskinen. Følg produsentens anvisninger når du fjerner og skifter ut filteret. Noen oppvaskmaskiner har flere filtre.
Rengjøring av oppvaskmaskinens sprøytearmer
Sprøytearmene fordeler vannet i oppvaskmaskinen under syklusen og bør kontrolleres en til to ganger i året. Sprøytearmene kan som regel tas ut på bare noen få trinn, men det anbefales likevel å ta en rask titt i produsentens instruksjoner. Sprøytearmene har små utslippsdyser som kan bli blokkert av matrester eller kalk. Bruk en tannpirker og rennende vann til å rengjøre hullene slik at vann kan strømme uhindret gjennom åpningene. Sett deretter sprøytearmene tilbake i maskinen.
Rengjøring av oppvaskmaskinens tetninger
Gummitetningene i oppvaskmaskinen sørger for at det ikke siver ut vann i løpet av syklusen. Bakterier og mugg trives godt i fordypningene til tetningene, derfor bør de rengjøres regelmessig. Tetningene kan rengjøres med et eddikbasert rengjøringsmiddel. Rengjøring med dampvasker er enda enklere. Den varme dampen fjerner bakterier og fettete smuss effektivt. For å unngå å skade tetningene, må du kun bruke dampen noen få centimeter unna tetningene. Myke matrester kan tørkes opp med en ren, myk klut.
Avkalking av oppvaskmaskinen med husholdningsmidler
I tillegg til å rengjøre disse komponentene, bør du også avkalke oppvaskmaskinen fra tid til annen. Du kan avkalke den ved å kjøre en syklus mens oppvaskmaskinen er tom. Det finnes spesielle vaskemidler, men avkalking fungerer like godt med de rette husholdningsmidlene. Dryss 1–2 ss natron eller bakepulver nederst i oppvaskmaskinen når den er tom. Hell rundt 20 ml eddikessens i pulverluken, og sett deretter oppvaskmaskinen til å kjøre et program ved høyest mulig temperatur uten forvask. Hvis forvasken ikke kan deaktiveres, kan eddikessensen også legges direkte inn i den forvarmede maskinen etter forvasken. Det er viktig at natron og eddik ikke blandes direkte, siden de fungerer mer effektivt hver for seg. Disse ingrediensene avkalker ikke bare oppvaskmaskinen, men har også en antibakteriell effekt. Du kan også bruke en kopp eddik i stedet for eddikessens. Den skal da tilsettes etter at maskinen har varmet seg opp. For best resultat, slå av oppvaskmaskinen i 1 time etter tilsetning av eddik for å øke kontakttiden. Når den er ferdig, vent til oppvaskmaskinen er avkjølt for å forhindre at ubehagelig eddikdamp siver ut.
Bruk eventuelt også sitronsyre
I prinsippet kan en oppvaskmaskin også avkalkes med sitronsyre, men da må man huske på noen få ting. Ved høye temperaturer kan sitronsyre og kalk danne kalsiumsitrat, noe som er svært vanskelig å fjerne. Tilsett ca. 10 ss sitronsyre i 2 liter kaldt vann. Start en tom oppvaskmaskin på så lav temperatur som mulig. Så snart vannet har fordelt seg i oppvaskmaskinen, stopp programmet og hell i vann-sitronsyreblandingen. Lukk oppvaskmaskinen og la den stå i 1 time, og start deretter programmet på nytt. Fordelen sammenlignet med eddik eller eddikessens er den behagelige sitrusduften.
Forhindre kalk
Det er ting du kan gjøre hver dag for å forhindre at kalk skal bli et problem i oppvaskmaskinen i utgangspunktet. Å sette et par utklemte sitronhalvdeler i bestikkrommet under en vanlig vaskesyklus reduserer risikoen for kalk, samtidig som det skaper en behagelig duft når de rene tallerkenene kommer ut av oppvaskmaskinen.