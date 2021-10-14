Vaske vinduer: Tips for vinduer uten skjolder
Vindusvask er en av de mest upopulære husarbeidene. Det krever manuelt arbeid, tar tid og resultatet er sjelden tilfredsstillende siden det ofte er skjolder igjen på vinduene. Les disse tipsene og rengjør vinduene raskt og uten skjolder.
Hvor ofte bør du vaske vinduene?
Med store vinduer og mange vinduer fylles huset med lys og kjennes innbydende. Det tar dog bare noen få dager før vinduene ser ut som de ikke har blitt rengjort på måneder, særlig i pollensesongen, etter dårlig vær med mye regn eller lengre tørkeperioder med mye støv. Vinduene har også sitt å stri med på innsiden: spesielt barn og kjæledyr etterlater ofte avtrykk og flekker i vindusruten. Avhengig av hvor skitne de er, bør vinduer derfor rengjøres, både inne og ute, omtrent annenhver måned.
Tips 1: Velg riktig tidspunkt
Du bør aldri rengjøre vinduer når solen skinner direkte på dem eller på varme dager. Det er fordi glasset vil tørke for raskt og striper vil vises. En grå, men tørr dag er derfor best for vindusvasken.
Vaske vinduer med vann og husholdningsmidler
Mye smuss på vindusrutene og på vindusrammen kan også fjernes lett ved hjelp av rent vann. Bare tørk glassflatene og rammen med en våt mikrofiberklut eller en lofri bomullsklut og tørk dem etterpå. Hvis smusset har bygget seg opp over flere uker og ikke går bort så lett, bør du også bruke husholdningsmidler eller rengjøringsmidler. Dette er de beste husholdningsmidlene til rengjøring av vinduer:
- Eddik eller eddikessens: Tilsett 2,8 dl eddikessens i 1 liter vann. Bruk deretter dette til å rengjøre vinduene som vanlig. Merk: Du må dekke til vinduskarmer i stein – for eksempel marmor – i forkant, ellers kan eddikessensen skade overflaten.
- Sitronsyre: Tilsett 2 til 3 ss sitronsyrepulver i 1 liter vann og bruk deretter dette til å rengjøre alt med en mikrofiberklut.
- Oppvaskmiddel: Det fungerer også å bruke en blanding av lunkent vann og en sprut med oppvaskmiddel som ikke inneholder balsam. Mengden oppvaskmiddel kan varieres avhengig av hvor skittent glasset er.
- Svart te med sitron: Bland 1 stor kopp sterk svart te med ca. 3 liter vann i bøtte og tilsett saften av en halv sitron. Bruk deretter en mikrofiberklut til å rengjøre vindusrutene. Tanninene i teen løsner fett og sågar nikotin, mens sitronsyren er effektiv mot kalk.
- Alkohol: Tilsett en skvett metylert sprit i det lunkne rengjøringsvannet. Tilsett en skvett metylert sprit i en 5-liters bøtte med varmt vann. Obs: Bruk hansker når du rengjør, slik at hendene ikke tørker ut.
For å tørke vinduene kan du bruke et nal, en ren mikrofiberklut eller en annen lofri klut. Dette gir en stripefri glans. Hvis du ikke har en absorberende klut for hånden, kan du også bruke avis til å tørke glasset: Krøll noen få sider fra en avis og bruk disse til å tørke glassoverflaten.
Vaske vinduer med vaskemidler
Hvis vindusrutene er veldig skitne, bør du bruke vaskemidler til å rengjøre dem. I tillegg til kommersielle vindusrens finnes det spesielle vindusrengjøringskonsentrater som kan blandes med vann før bruk. Disse løsner selv vanskelige flekker fra fett, insekter, hudoljer og utslipp. En ekstra fordel: De etterlater seg en beskyttende film på glasset, noe som betyr at regnet bedre kan løpe av, og det tar lenger tid før glasset blir skittent igjen.
Tips 2: Vær forsiktig med vaskemidler
Hvis det brukes for mye vaskemiddel i løsningen, kan det danne seg en fettfilm på vinduet. Du bør derfor bruke vindusrens eller husholdningsmidler sparsomt og i riktig dosering – dette forhindrer striper og skjolder.
Alt handler om riktig teknikk
Rengjør vinduer som proffene – også hjemme. Fordi når du rengjør vinduer, er riktig teknikk alfa og omega:
- Trinn 1: Påfør en sjenerøs dose rengjøringsløsning laget av vann og vaskemiddel eller husholdningsmiddel på vinduet ved hjelp av en svamp eller sprøyteflaske. Hvis det ikke er nok fuktighet, kan ikke nalet gli over overflaten riktig.
- Trinn 2: Bruk et nal til å trekke ned væsken i åttetalls-bevegelser fra topp til bunn og tørk det opp med en klut.
- Trinn 3: Bruk semsket skinn, mikrofiberklut eller kjøkkenhåndkle og poler vindusruten og fjern de siste vanndråpene, spesielt ved kantene.
Rengjøre vindusrammer på riktig måte
Når du vasker vinduene, må du ikke glemme rammene. Tross alt blir også de utsatt for elementene på samme måte som vindusrutene. Fjern først grovt smuss med en håndbørste eller en tørr klut. Rengjør deretter rammen grundig med en våt klut eller en myk svamp. Bruk et vaskemiddel på smuss som sitter godt. Du må imidlertid være oppmerksom på materialet i rammen:
- For tre finnes det pleiemidler som beskytter mot forvitring.
- Plastrammer kan rengjøres med antistatiske rengjøringsmidler som er spesielt designet for plast.
Hvis du får sjansen, kan du også samtidig fjerne grovt smuss fra vinduskarmen og rengjøre den grundig.
Raskt og stripefritt med trådløs vindusvasker
Vindusvasker gjør det ekstremt enkelt å rengjøre vinduene:
- Sprøyt på en blanding av vaskemiddel og vann på glasset.
- Fjern smuss ved å gni med en mikrofiberklut eller plastklut.
- Bruk enheten til å suge opp fuktigheten. Det skitne vannet går rett inn på tanken og havner ikke på gulvet.
Resultatet er stripefrie vinduer. Hvis du fortsatt kan se striper på glasset, kan dette skyldes enhetens nal:
- Nalen på vindusvaskeren blir slitt etter en viss tid. Det gjør at overflaten blir ujevn, og dette fører til at det danner seg striper på glassflatene. Et lite triks: Vri nalet en gang slik at du bruker begge sider.
- En annen grunn til at det oppstår striper kan være små partikler av støv og smuss som akkumuleres på nalet og gjør det ujevnt. Før du støvsuger vinduene, kan du trekke nalets leppe over rengjøringsputen på sprøyteflasken for å fjerne disse partiklene og holde leppens overflate så jevn som mulig.
Prosedyren med en trådløs vindusvasker er alltid den samme, uansett hvor du bruker den. Den har ekstremt varierte bruksområder:
- vinduer/gittervinduer
- speil
- dusjkabinett
- glassbord
- fliser
- drivhus
- glassdører
- andre glatte overflater
Tips 3: vibrerende vaskepad
En vibrerende vaskepad er et praktisk supplement til vindusvasker. Med den vibrerende puten kan du enkelt rengjøre alle glatte overflater. Den automatiske fuktingen av tørkekluten gjør at omkringliggende overflater holder seg tørre tross i sprøyten. Hendene og gulvet forblir også tørt. Man sparer også tid, da det ikke er nødvendig med sprøyting. Videre hjelper vibrasjonen også på rengjøringen, noe som betyr at overflatene enkelt kan rengjøres uten å måtte skrubbe.
Rengjøring av vinduer med dampvasker
Hvis du har en dampvasker hjemme, kan du ikke bare bruke den til å vaske speil og glatte flater - du kan også bruke den til å vaske vinduene dine:
- Trinn 1: Damp ruten med hånddysen og mikrofiberkluten, og løsne smusset ved å gni. Alternativt kan du også dampe den skitne vindusruten med bare detaljdysen eller en valgfri vindusdyse. Dampen kan også brukes til å løsne gjenstridige merker.
- Trinn 2: Du kan fjerne vannrester ved hjelp av et nal eller en vindusvasker. Du kan også bruke en myk klut til å tørke kanter og vindusrammer.
Vannet som blir til damp i dampvaskeren demineraliseres og fungerer derfor som destillert vann. Dermed etterlater det ikke noen striper eller slør på glasset. Hvis striper eller slør likevel skulle oppstå ved rengjøring, er dette vanligvis fordi vaskemiddelrester ikke er fjernet. I så fal: vær tålmodig og tørk over ruten noen ganger til alle rester er fjernet.
Den komplette pakken: Gardiner og persienner
Hvis du rengjør vinduene dine grundig, rengjør du ikke bare rammene og vindusrutene, men gir også gardinene en god vask og støvtørker innsiden av persiennene.
- Tørk gardinene i tørketrommelen og heng dem rett tilbake på skinnen – det betyr at du ikke trenger å stryke dem, avhengig av materialet.
- Fjern alt støv fra persiennene med en fuktig klut. Det er også svært effektivt å rengjør dem med en sparkelskrape innpakket i en mikrofiberklut.
- Et annet praktisk måte å rengjøre persienner på er å bruke dampvasker, som enkelt kan fjerne støv og smuss fra slisser og hull.