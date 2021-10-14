Vaske vinduer med vaskemidler

Hvis vindusrutene er veldig skitne, bør du bruke vaskemidler til å rengjøre dem. I tillegg til kommersielle vindusrens finnes det spesielle vindusrengjøringskonsentrater som kan blandes med vann før bruk. Disse løsner selv vanskelige flekker fra fett, insekter, hudoljer og utslipp. En ekstra fordel: De etterlater seg en beskyttende film på glasset, noe som betyr at regnet bedre kan løpe av, og det tar lenger tid før glasset blir skittent igjen.

Tips 2: Vær forsiktig med vaskemidler

Hvis det brukes for mye vaskemiddel i løsningen, kan det danne seg en fettfilm på vinduet. Du bør derfor bruke vindusrens eller husholdningsmidler sparsomt og i riktig dosering – dette forhindrer striper og skjolder.