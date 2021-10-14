Nyttige husholdningsmidler til å vaske badekar og dusj

Eddik og oppvaskmiddel er også en effektiv blanding for å bekjempe såperester. Bland dem sammen med litt vann i en beholder eller sprayflaske. Påfør en sjenerøs mengde av blandingen på overflatene ved hjelp av en svamp eller sprayflaske, og la den virke i noen minutter. Deretter skrubber du kraftig for å fjerne såperester, og skyller til slutt overflatene med rent vann. Poler glassflatene med en vindusrens eller fjern avleiringer med damprengjøring. Beleggene på armaturene er ofte følsomme for syrer, så ikke la blandingen virke for lenge og skyll med tilstrekkelig friskt vann etterpå. Sitronsyre kan eventuelt også brukes. Tilsett 3–5 ss i 1 liter vann, og bruk deretter dette til å behandle overflatene. Fordelen med sitronsyre er at den er luktfri, i motsetning til eddik.

I stedet for oppvaskmiddel kan du også bruke bakepulver eller natron. Tilsett nok eddik til å danne en pasta. Gni deretter pastaen over de skitne områdene og la den virke i 10 til 15 minutter. Skrubb så med svamp til såpeskummet oppløses, og skyll med rent vann etterpå.

Obs: Steinfliser er følsomme for syrer. Bruk derfor ikke eddik eller sitronsyre på dem.