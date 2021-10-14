Vaske badekar og dusjkabinett
Over tid akkumuleres gjenstridig smuss på keramikk, fliser og dusjkabinett i dusjen og badekaret. Dette såpeskummet, som det kalles, kommer fra vann som inneholder både kalk og såpe, og kan ofte ikke fjernes med vanlige vaskemidler. Ikke fortvil, med de riktige enhetene og noen gode råd er det ingen sak.
Hvordan dannes såpeskum?
Såpeskum dannes når fettsyrer i konvensjonell såpe reagerer med mineralene i hardt vann. Bruk av pleieprodukter som sjampo eller dusjgel i badekaret eller dusjen fører til at avleiringer bygger seg gradvis opp og danner et fettete, litt oljete lag på fliser, keramikk, glass og plastoverflater. Vann alene er ikke nok til å fjerne det, og selv etter rengjøring med vanlige vaskemidler er det fortsatt ofte et litt fettlag igjen på overflaten. Et spesialmiddel er det beste valget her. Hvis du ønsker å unngå det, kan gjenstridig smuss også håndteres med damprenseren eller husholdningsmidler.
Fjerne såpeskum med dampvasker
Såperester og smuss i badekaret og dusjen kan fjernes på en svært skånsom måte med varm damp. En dampvasker kan også brukes på alle overflater, også steinfliser, slik at hele dusjkabinettet eller badekaret, inkludert armatur, kan vaskes i et enkelt trinn.
Og slik fungerer det:
- Bruk håndmunnstykket sammen med en mikrofiberklut til rengjøringen. Et slipetrekk i mikrofiber kan brukes på overflater som ikke er for delikate.
- Samtidig som du slipper ut damp, må du gni håndmunnstykket ut over de skitne områdene på fliser, glassflater og keramikk. Såpeskummet oppløses og absorberes av mikrofiberkluten. For å håndtere større områder kan du også bruke gulvmunnstykket til å arbeide enda raskere.
- Avkalke kraner: Rengjør armaturene med en liten rund børste samtidig som du slipper ut damp for å fjerne kalkavleiringer.
- Rense avløp: Avløpet kan også rengjøres med damp, om nødvendig.
- Når alle flatene er tatt, tørker du med igjen med en mikrofiberklut eller vindusvasker – og vips, så er alt rent og skinnende igjen.
Nyttige husholdningsmidler til å vaske badekar og dusj
Eddik og oppvaskmiddel er også en effektiv blanding for å bekjempe såperester. Bland dem sammen med litt vann i en beholder eller sprayflaske. Påfør en sjenerøs mengde av blandingen på overflatene ved hjelp av en svamp eller sprayflaske, og la den virke i noen minutter. Deretter skrubber du kraftig for å fjerne såperester, og skyller til slutt overflatene med rent vann. Poler glassflatene med en vindusrens eller fjern avleiringer med damprengjøring. Beleggene på armaturene er ofte følsomme for syrer, så ikke la blandingen virke for lenge og skyll med tilstrekkelig friskt vann etterpå. Sitronsyre kan eventuelt også brukes. Tilsett 3–5 ss i 1 liter vann, og bruk deretter dette til å behandle overflatene. Fordelen med sitronsyre er at den er luktfri, i motsetning til eddik.
I stedet for oppvaskmiddel kan du også bruke bakepulver eller natron. Tilsett nok eddik til å danne en pasta. Gni deretter pastaen over de skitne områdene og la den virke i 10 til 15 minutter. Skrubb så med svamp til såpeskummet oppløses, og skyll med rent vann etterpå.
Obs: Steinfliser er følsomme for syrer. Bruk derfor ikke eddik eller sitronsyre på dem.
Fjerne såpeskum med vaskemiddel
Såpeskum kan fjernes effektivt med vaskemiddel. Det er imidlertid et par ting du må tenke på:
- For å forhindre at fugene absorberer rengjøringsmidler, de først fuktes med en klut.
- Overflødig vann fjernes så fra flisene for å forhindre at vaskemiddelkonsentrasjonen fortynnes. En vindusvasker kan for eksempel brukes til dette.
- Påfør et alkalisk vaskemiddel (ufortynnet) på overflaten ved hjelp av en myk svamp som ikke riper, og la det virke i 3–5 minutter. Skrubb deretter overflaten på ny. Alternativt fungerer også et sanitærrensemiddel mot såpeskum.
- Rengjør deretter med friskt vann til alle vaskemiddelrestene er fjernet.
Lett å forhindre. Unngå såperester og kalk
Du bør ikke sette fjerning av kalk helt nederst på todo-listen. Hvis du rengjør regelmessig og iverksetter visse forebyggende tiltak, kan du unngå å måtte skrubbe i timevis på et senere tidspunkt. Disse tipsene vil hjelpe deg med å forhindre at såpeskum bygger seg opp i dusjkabinettet eller badekaret.
- Skyll alle overflater med kaldt vann etter hver dusj eller hvert bad. Dette fjerner såperester med en gang.
- Tørk alltid veggene i dusjkabinettet eller badekaret etter bruk med en klut, et nal med en gummileppe eller en vindusvasker, slik at rester og kalkavsetninger ikke får muligheten til å sette seg i utgangspunktet.
- Hvis du har et dusjgardin, rist den av og tørk den etter en dusj.
- For å sikre at det ikke er kalk på armaturen, bør også disse tørkes med en mikrofiberklut.
Dette forhindrer også mugg i våtrom.