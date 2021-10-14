Fjerne lett smuss fra speilet

Det meste av smuss på speil er vannløselig og kan fjernes ved å tørke eller ved å gni lett på glassoverflaten. Det er best å rengjøre dem med varmt vann. Slik gjør du:

Fukt speilet litt med vann, for eksempel ved hjelp av en sprayflaske eller en fuktig klut. Overflaten skal alltid bare være fuktig, ikke for våt.

Tørk deretter av hele speilet med en myk klut for å løsne smusset. Obs: Ikke bruk grove fibre til å rengjøre, da dette kan ripe opp glasset.

Tørk så speilet med en annen klut (f.eks. laget av bomull) slik at ingen striper blir igjen. Det beste alternativet er å bruke en mikrofiberklut, da denne er lofri. Når det rengjøres med denne metoden, vil speilet forbli støvfritt i lang tid.

Denne prosessen vil være enda raskere hvis du bruker en vibrerende vindusvasker. Den kan væte og skrubbe speilet i ett enkelt arbeidstrinn. Smuss løsner nesten av seg selv når enheten flyttes over speilet, og etterpå trenger du bare å tørke med en mikrofiberklut.