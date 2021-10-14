Rengjøring av speil
Flekker av tannkrem, fingeravtrykk, hårspray, støv – det tar ikke lang tid fra du har rengjort baderomsspeilet til det er skittent igjen. Speil i gangen eller i soverommet blir også stygt over tid. Med disse tipsene og husholdningsmidlene kan du rengjøre raskt, forsiktig og uten striper – helt uten å bruke dyre rengjøringsmidler.
Speil er delikate
Et speil krever spesiell oppmerksomhet. Dette skyldes sammensetningen: Den består av en glassplate, et sølv- eller aluminiumbelegg og flere lag lakk. Sølvbelegget, som skaper refleksjonen og har åpne kanter, samt det tilhørende flerlagsbelegget gjør at speil er skjøre. Et speil uten ramme kan derfor endres over tid hvis det for eksempel brukes uegnet vaskemiddel, vanndråper ikke kan fjernes fra kanten eller damper fra løsemidler, for eksempel neglelakkfjerner, påvirker det. Kantområdet er derfor den mest skjøre delen av speilet. For å sikre at den ikke ruster på sidene, er det best å ikke bruke vaskemidler når du rengjør den. Vann og enkle husholdningsmidler er vanligvis tilstrekkelig til å rengjøre speil.
Fjerne lett smuss fra speilet
Det meste av smuss på speil er vannløselig og kan fjernes ved å tørke eller ved å gni lett på glassoverflaten. Det er best å rengjøre dem med varmt vann. Slik gjør du:
- Fukt speilet litt med vann, for eksempel ved hjelp av en sprayflaske eller en fuktig klut. Overflaten skal alltid bare være fuktig, ikke for våt.
- Tørk deretter av hele speilet med en myk klut for å løsne smusset. Obs: Ikke bruk grove fibre til å rengjøre, da dette kan ripe opp glasset.
- Tørk så speilet med en annen klut (f.eks. laget av bomull) slik at ingen striper blir igjen. Det beste alternativet er å bruke en mikrofiberklut, da denne er lofri. Når det rengjøres med denne metoden, vil speilet forbli støvfritt i lang tid.
Denne prosessen vil være enda raskere hvis du bruker en vibrerende vindusvasker. Den kan væte og skrubbe speilet i ett enkelt arbeidstrinn. Smuss løsner nesten av seg selv når enheten flyttes over speilet, og etterpå trenger du bare å tørke med en mikrofiberklut.
Obs: Delikate gjenstander og overflater
Før du rengjør speilet bør du fjerne toalettsaker, for eksempel såpedispensere eller tannbørster, fra hyller eller servanter under speilet slik at rengjøringsvannet ikke drypper ned på dem. I andre rom skal vannfølsomme overflater eller gulv under speilet tas med en klut som et forsiktighetstiltak.
Fjerne tungt smuss
Over tid vil det ikke bare være vannløselige stoffer som legger seg på speilet, spesielt ikke på badet. Hårspray og geler, leppestift og mascara eller fingeravtrykk kan vanligvis ikke fjernes med bare vann. En myk, fuktig klut med en sprut oppvaskmiddel er da en god hjelp. Bare påfør det på speilet, smør det og skyll med rent vann.
Som et alternativ til oppvaskmiddelet egner også vindusvaskemidler seg. Forsiktighet er nødvendig her: Siden dette vaskemiddelet kan angripe og misfarge speilfilmen på kanten av speilet, bør du alltid unngå kantene såfremt mulig, eller være nøye med å tørke dem godt etter rengjøring. Det beste er å ikke bruke noe vaskemiddel ved rengjøring av speil.
Rengjøring av speil med dampvasker
Speil kan rengjøres uten behov for vaskemidler eller husholdningsmidler når du bruker dampvasker. Den varme dampen løsner også gjenstridig smuss uten problemer.
- Damp først jevnt over glassoverflaten med håndmunnstykket og mikrofiberdekselet, og løsne smusset ved å gni. Alternativt kan overflaten dampes ved hjelp av detaljmunnstykket hvis du holder en avstand på noen få centimeter.
- Fjern deretter «dampvannet» ved hjelp av et nal, trådløse Window Vac eller en mikrofiberklut, og tørk kantene nøye.
Tips for å vaske speilet på badet
Vi kjenner alle følelsen. Etter dusjing er speilene ofte helt tildugget. Fuktigheten kan raskt suges bort ved hjelp av en vindusvasker. Et annet triks: Hold en hårføner mot speilet i kort tid til det ikke lenger er vannkondens på speilet.