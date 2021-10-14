Avkalking av kranen uten verktøy

Hvis du må være litt raskere, kan du også avkalke springen uten å demontere den. Trikset er å dyppe en bomullsklut, for eksempel en oppvaskklut, i eddik eller sitronsaft og vann, og vikle dette rundt kranen. La eddikvannblandingen virke en stund – eller, for ekstremt gjenstridig belegg, la den stå over natten. Hvis du har en ballong hjemme, kan du fylle denne med eddikvann og legge denne over kranen for å løse opp kalken. Dette fungerer også med en liten plastpose. Skyll deretter armaturen med rent vann og poler det tørt med en mikrofiberklut – vips, så er kranen ren og skinnende igjen. Hvis det fortsatt er smuss eller rustpartikler i springen, anbefaler vi å demontere den og rengjøre den skikkelig.

Hvis armaturen er fri for kalk, kan resten av servanten rengjøres grundig. Da vil baderommets hjerte se ut som nytt igjen.