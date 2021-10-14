Avkalking av kraner
Gjenstridig kalk kan raskt danne seg på kraner på bad. For å sikre at de skinnende rørene forblir vakre og vannet kan strømme fritt fra springen, bør det hele avkalkes med jevne mellomrom. Med disse tipsene kan du gjøre dette uten skrubbing.
Fjerne kalk i god tid
Kalk på polert krom er ikke bare stygt – jo lenger det får være der, desto vanskeligere er det å fjerne. Hvis springen er forkalket, strømmer vannet også sakte ut og sprøyter i forskjellige retninger. For ikke å glemme at bakterier trives godt i kalk. Hvis du drikker vann fra en forkalket kran, drikker du også bakterier. Du bør derfor regelmessig rengjøre springen og fjerne kalklaget så godt du kan, før det danner et tykt belegg.
Fjerne kalk fra springen: De beste husholdningsmidlene
For spesielt kalkholdig vann i hjemmet anbefaler vi regelmessig avkalking av springen. Da bør du ikke bare rengjøre hele armaturen, men også forsiktig fjerne avleiringer fra springen, især dyseblanderen.
Slik gjør du:
- For rengjøring: Skru av tappefilteret eller dyseblanderen for hånd, eller bruk en rørnøkkel. Det er best å vikle en klut rundt springen for å forhindre riper i det edle metallet når du skrur av.
- Demonter deretter dysen i tre deler: Et filter, en koblingsmutter og en pakning.
- Legg alle tre delene i eddik eller eddikessens i ca. 15 minutter til kalkavleiringene løser seg opp. Sitronsyre har samme effekt. Oppløs helt enkelt en halv spiseskje sitronsyrepulver i 100 ml varmt vann og legg i delene.
- Skyll alt i rent vann etter avkalkningen og sett det sammen igjen.
Avkalking av kranen uten verktøy
Hvis du må være litt raskere, kan du også avkalke springen uten å demontere den. Trikset er å dyppe en bomullsklut, for eksempel en oppvaskklut, i eddik eller sitronsaft og vann, og vikle dette rundt kranen. La eddikvannblandingen virke en stund – eller, for ekstremt gjenstridig belegg, la den stå over natten. Hvis du har en ballong hjemme, kan du fylle denne med eddikvann og legge denne over kranen for å løse opp kalken. Dette fungerer også med en liten plastpose. Skyll deretter armaturen med rent vann og poler det tørt med en mikrofiberklut – vips, så er kranen ren og skinnende igjen. Hvis det fortsatt er smuss eller rustpartikler i springen, anbefaler vi å demontere den og rengjøre den skikkelig.
Hvis armaturen er fri for kalk, kan resten av servanten rengjøres grundig. Da vil baderommets hjerte se ut som nytt igjen.
Avkalkning av kraner med vaskemiddel
Hvis du vil bruke et vaskemiddel mot tung forkalkning, bør du bruke et surt sanitært rengjøringsmiddel med pH-verdi mellom 0 og 4 og rengjøre armaturen forsiktig med en myk svamp eller en mikrofiberklut. Du bør bruke skuremidler forsiktig, siden de fine slipepartiklene de inneholder kan ripe opp delikate aluminiums- og kromflater.