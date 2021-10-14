Rengjøring av servanter og kraner: Hva du bør huske på

De fleste servanter er laget av keramisk, mineralstøpt eller emaljert stål. Keramikk er spesielt robust og lett å vedlikeholde, mens emaljert stål er støt- og ripebestandig. De mineralstøpte servantene, spesielt de billigere, er veldig utsatt for riper.

Uansett materiale kan for mye vaskemiddel, skuremiddel eller for kraftig skrubbing med harde svamper skade servantens overflate. Vær også forsiktig med kranene – de består som regel av en delikat messingkjerne med et tynt nikkel- eller forkrommet belegg. Hvis det skinnende belegget er skadet, vil kjernen ruste. Vær derfor forsiktig med vaskemiddel, om du vil bruke det i det hele tatt – aller helst bør du unngå det når du rengjør kraner. Tross alt kan det meste smusset, som tannkrem eller kosmetikkrester, fjernes med rent vann. Tørk deretter servanten og kranen med en myk klut.