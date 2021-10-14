Vaske servant og kran
Servanten er hjertet på badet. Den brukes mye hver dag, hvilket betyr at regelmessig rengjøring er viktig. Her er en oversikt over hvordan du best kan vaske servanter og armatur.
Rengjøring av servanter og kraner: Hva du bør huske på
De fleste servanter er laget av keramisk, mineralstøpt eller emaljert stål. Keramikk er spesielt robust og lett å vedlikeholde, mens emaljert stål er støt- og ripebestandig. De mineralstøpte servantene, spesielt de billigere, er veldig utsatt for riper.
Uansett materiale kan for mye vaskemiddel, skuremiddel eller for kraftig skrubbing med harde svamper skade servantens overflate. Vær også forsiktig med kranene – de består som regel av en delikat messingkjerne med et tynt nikkel- eller forkrommet belegg. Hvis det skinnende belegget er skadet, vil kjernen ruste. Vær derfor forsiktig med vaskemiddel, om du vil bruke det i det hele tatt – aller helst bør du unngå det når du rengjør kraner. Tross alt kan det meste smusset, som tannkrem eller kosmetikkrester, fjernes med rent vann. Tørk deretter servanten og kranen med en myk klut.
Tips
Oppbevar en mikrofiberklut eller en myk klut i nærheten av servanten, slik at de alltid er for hånden for å raskt tørke servanten og armaturen etter hver bruk. En fin bivirkning av å vaske raskt over overflatene, er at du ikke må rengjøre dem grundig like ofte.
Rengjøring av servanter med husholdningsmidler
Bakepulver er kjekt husholdningsmiddel for å holde servantene rene. Dryss pulveret oppi servanten mens den er våt, la det virke kort, og tørk deretter av med en klut.
Eddik fungerer også utmerket. Bland med vann i forholdet 1:1, påfør det på servanten og armaturene, og bruk det til å rengjøre. Fordelen her er at eddik bidrar til å fjerne kalk. For betydelige kalkavsetninger kan eddikessens også brukes ufortynnet. Bløtlegg en bomullsklut i eddikessensen og plasser over det berørte området. La det virke i 10 til 15 minutter, rengjør deretter overflatene med en myk svamp og rent vann. Tørk alt grundig med en mikrofiberklut til slutt. Sitronsyre kan eventuelt brukes i stedet for eddik.
Obs: eddik eller sitronsyre bør ikke brukes på servanter laget av mineralstøping fordi syren kan angripe overflaten.
Tips
Små riper i keramikk kan poleres ut med tannkrem. Bare spred på ripen og skrubb med en gammel tannbørste. Etterpå kan du polere igjen med en mikrofiberklut – servanten vil snart skinne som ny.
Rengjøring av servanter med vaskemiddel
Hvis du vil bruke vaskemiddel, rengjør du servanten med et surt sanitærrengjøringsmiddel (pH-verdi mellom 0 og 4). Bruk helst vaskemiddelet på en fuktig mikrofiberklut og tørk alt med denne. Tørk med en tørr klut etterpå. Rengjøringsmiddelet kan påføres direkte på servanten og deretter tørkes med en klut. Spray imidlertid aldri rengjøringsmiddel rett på armaturen, siden messingkjernen kan ta skade hvis spraytåken trenger inn.
Damprengjøring av servanten med dampvasker
Servanten kan rengjøres spesielt grundig med en dampvasker. Fordelen her er at dampen når frem til steder som er vanskelige å nå. For eksempel vil servantens overløp samle smuss over tid, noe som er vanskelig å fjerne for hånd. Dampvasker detaljmunnstykke damper overløpet enkelt, og smusset ender automatisk opp i avløpet. En dampvasker kan også brukes til å rengjøre avløpet.
Smuss bygger seg opp i kranenes håndtak, noe som også kan rengjøres med detaljmunnstykket eller en liten rund børste på dampvaskeren. Hold i så fall en klut over området som dampes med litt avstand, for å beskytte mot sprut. Smusset vil løsne og lande i servanten. Hvis springen er betydelig påvirket av kalk, må imidlertid andre metoder brukes.
Resten av servanten kan rengjøres med håndmunnstykket med mikrofiberklut eller den runde børsten. Tørk til slutt alt grundig med en mikrofiberklut.