Å rense avløp: Hva fungerer egentlig?

Fett og matrester på kjøkkenet, såpe, pleieprodukter og hår på badet. Hver dag flyter lignende materialer gjennom avløpene. Over tid vil det danne seg avleiringer i rørene. Hvis du ikke regelmessig fjerner disse avleiringene, danner de til slutt en blokkering som hindrer vannet i å renne gjennom.

Butikkene er fulle av granulater, gelér og kraftskum som påstår at de kan rense avløpene på kort tid. Til syvende og sist fører disse kjemiske rengjøringsmidlene imidlertid bare til at avløpet blir permanent tilstoppet. Dersom avløpet i servanten eller vasken er tilstoppet, trenger du ikke umiddelbart å finne frem avløpsrenseren. – mange husholdningsmidler kan også brukes til å rengjøre blokkerte avløp og rør.