Rengjøre avløp uten kjemikalier
Tar det lang tid før vannet renner ut av dusjen eller badekaret? Kommer det en ubehagelig lukt fra kjøkkenvasken? Da må du handle raskt. Dersom et avløp i hjemmet ditt er blokkert, må du ikke umiddelbart ty til avløpsrenseren. Disse tipsene og husholdningsmidlene vil hjelpe deg med å rengjøre det blokkerte avløpet uten å skade miljøet, og samtidig forhindre nye blokkeringer.
Å rense avløp: Hva fungerer egentlig?
Fett og matrester på kjøkkenet, såpe, pleieprodukter og hår på badet. Hver dag flyter lignende materialer gjennom avløpene. Over tid vil det danne seg avleiringer i rørene. Hvis du ikke regelmessig fjerner disse avleiringene, danner de til slutt en blokkering som hindrer vannet i å renne gjennom.
Butikkene er fulle av granulater, gelér og kraftskum som påstår at de kan rense avløpene på kort tid. Til syvende og sist fører disse kjemiske rengjøringsmidlene imidlertid bare til at avløpet blir permanent tilstoppet. Dersom avløpet i servanten eller vasken er tilstoppet, trenger du ikke umiddelbart å finne frem avløpsrenseren. – mange husholdningsmidler kan også brukes til å rengjøre blokkerte avløp og rør.
Å rense avløp med husholdningsmidler
Avløpsrenserne du får kjøpt i butikken, er ofte aggressive og skadelige både for miljøet og helsen. Hvis avløpsrøret ikke er helt blokkert og vannet fortsatt renner sakte ned, er naturlige husholdningsmidler også et miljøsikkert alternativ for å fjerne avleiringer – i tillegg til dampvasker. Dette er de mest effektive husholdningsmidlene:
- Eddik og bakepulver: Hell 4 ss bakepulver i det blokkerte avløpsrøret og skyll dette umiddelbart med en halv kopp (ca. 100 ml) eddikessens. De to midlene utløser en kjemisk reaksjon og vil begynne å bruse. Så snart du ikke lenger kan høre brusing, skyll røret med kokende vann for å rengjøre avløpet helt.
- Eddik kombinert med natron eller krystallsoda. Natron eller krystallsoda kan brukes som et alternativ til bakepulver. Hell fire spiseskjeer soda eller natron i avløpet, hell deretter i en halv kopp eddikessens og, etter kort tid (når du ikke lenger kan høre brusing), skyll med varmt vann.
Rense avløp med dampvasker
En dampvasker er også godt egnet for rengjøring av avløp. Kombinasjonen av en dampstråle og temperaturen oppløser og fjerner gjenstridig smuss løpet av sekunder. Dampen trenger også inn i hjørner som er vanskelige å nå. Dette løsner lette blokader og fjerner også ubehagelig lukt.
Slik gjør du:
- Hold detaljmunnstykket (kraftmunnstykket) mot avløpet og slipp ut damp. Hold samtidig en mikrofiberklut over avløpet for å beskytte deg mot smuss som eventuelt måtte sprute opp.
- Pass på at du ikke damper plastdelene under servantsilen, da disse kan bli skadet ved for høye temperaturer.
Tips
Avløp i kjøkken og bad bør regelmessig renses ved hjelp av damp. Dette forhindrer at det danner seg avleiringer og ubehagelig lukt. Du kan også bruke detaljmunnstykket til enkelt å rengjøre overløpet på servanten eller vasken.
Hvis ingenting annet fungerer: Klosettpumpe og en fjær
Blokkeringen er ofte plassert i sifonen, altså røret med U-form under avløpet. Ved spesielt vanskelige blokkeringer i avløpet anbefaler vi derfor at du bruker en klosettpumpe som hjelp. Det kontinuerlig skiftende trykket som skapes av klosettpumpen, løsner smuss forårsaket av hår, fett eller matrester. Hold klosettpumpen i midten over avløpet og skyv det godt nedover mot servanten eller vasken. Hell vann ned i vasken til klosettpumpen er helt dekket, og flytt pumpen frem og tilbake uten å løfte den helt opp av vannet. Etter å ha gjort dette noen ganger, test om vann igjen renner gjennom avløpet. Hvis ikke, gjenta prosessen til avløpet er ryddet.
En annen manuell metode for å rydde blokkeringer, er rengjøringskabler eller avløpsbørster og/eller fleksible fjær. I mange tilfeller er det også relativt enkelt å fjerne sifonen og rengjøre den separat.
Forhindre blokkert avløp
Noen få daglige rutiner kan gjøre at du kan forhindre vanskelige blokkeringer på badet og kjøkkenet. Disse tipsene hjelper deg med å forhindre blokkerte avløp i hjemmet ditt:
- Regelmessig spyling med kokende vann: Små avleiringer i avløpsrøret skylles bort og avløpet holdes åpent.
- Unngå matrester i kjøkkenavløpet.
- Beskytt avløpene i servanten, dusjen og badekaret med en hårfelle.
- Inkluder avløpene i rengjøringsrutinen: Hvis du allerede bruker dampvaskeren på kjøkkenet og badet, kan du også raskt åpne avløpene ved hjelp av damp. Da slipper du å måtte utføre tidkrevende rengjøring på et senere tidspunkt.