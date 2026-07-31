Sett med kraftdyser til dampvasker

Perfekt for uanstrengt og miljøvennlig rengjøring i vanskelig tilgjengelige områder, f.eks. hjørner og sprekker.

Perfekt for uanstrengt og miljøvennlig rengjøring i vanskelig tilgjengelige områder, f.eks. hjørner og sprekker. Settet inneholder kraftdyser og forlengelsesstykke.

Egenskaper og fordeler
Smal åpning for dampen
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Mål (L x B x H) (mm) 107 x 21 x 21
Bruksområder
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.