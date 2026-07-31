Dampvasker SG 4/2 Classic

Svært kompakt og enkel å bruke: SG 4/2 Classic dampvasker fra Kärcher har et unikt alt-i-ett-design og VapoHydro-funksjon for rengjøring uten kjemikalier.

Takket være det unike alt-i-ett-boksdesignet er SG 4/2 Classic svært kompakt, robust og slitesterk. I tillegg er den omfattende utstyrt og veldig enkel å bruke. Dampvaskeren SG 4/2 Classic imponerer med utmerkede rengjøringsresultater, et suverent pris/ ytelsesforhold og maksimal effektivitet. Den lette maskinen (kun 7,5 kilo) er den mest kompakte profesjonelle dampvaskeren i sin klasse. Den er klar til bruk på kun 3 minutter og har med 4 bars damptrykk mer enn nok reserver for dyp- og sanitærrengjøring uten bruk av kjemikalier. Disker, dispenserutstyr, fliser, kokeplater, ovner og mye mer rengjøres omhyggelig rett inn i den minste sprekken – uavhengig av forurensningsnivået. I spesielt vanskelige tilfeller kobler man til VapoHydro-funksjonen med varmt vann for effektiv fjerning av grovt smuss og fett, vanntanken kan tas ut og fylles når som helst. Tilbehør som dampslange, hånddyse, punktstråledyse, Power-munnstykke, rundbørste, flatbørste, dampskrape og mikrofibertrekk oppbevares direkte i maskinen – et gulvmunnstykke er også tilgjengelig som ekstrautstyr.

Egenskaper og fordeler
Dampvasker SG 4/2 Classic: Kompakt design i én boks.
Kompakt design i én boks.
Langvarig, robust og dermed svært økonomisk maskin. Plassbesparende og hensiktsmessig oppbevaring av tilbehør i maskinen. Lav vekt gjør den enkel å frakte (7,5 kg)
Dampvasker SG 4/2 Classic: Brukervennlig driftskonsept
Brukervennlig driftskonsept
Praktisk trykkbryter for å slå damprenseren av og på. LED-lys indikerer bruksberedskap, vannmangel og serviceintervall.
Dampvasker SG 4/2 Classic: VapoHydro funksjon
VapoHydro funksjon
Kraftig rengjøringskombinasjon av damp og varmt vann. Oppløst smuss skylles lett bort. Øker rengjøringskraften på svært gjenstridig smuss.
Omfattende tilbehør
  • Multifunksjonelt tilbehør for rengjøring av ulike overflater.
  • Plassbesparende og hensiktsmessig oppbevaring av tilbehør i maskinen.
  • Gulvmunnstykke, vindusdyse og tekstilmunnstykke er tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Avtakbar rentvannstank
  • Vannstanken kan fylles når som helst.
  • Lange rengjøringsøkter med damp- eller VapoHydro-funksjon uten avbrudd.
Er raskt klar for bruk
  • Klar innen 3 minutter etter at den er slått på.
  • Alt tilbehør er lett tilgjengelig når som helst takket være alt-i-ett-boksens design.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Kjelevolum (l) 0,5
Beholderkapasitet (l) 1,5
Damptrykk (bar) maks. 4
Effekt (W) 2250
Kjeletemperatur (°C) maks. 145
Lengde på ledning (m) 5
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 7
Vekt inkludert emballasje (kg) 9,4
Mål (L x B x H) (mm) 460 x 298 x 265

Scope of supply

  • Håndmunnstykke med børste: 165 mm
  • Dampslange med pistol: 2.5 m
  • Mikrofiberklut til håndmunnstykke
  • Nettpose for tilbehør

Utstyr

  • Ergonomisk håndtak
  • Kraftdyse
  • Punktstråledyse, lang

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
  • For rengjøring av alle typer sanitærområder i turistanlegg
  • For rengjøring av arbeidsflater, vasker, avtrekkshetter, kraner på kjøkken
  • Hygienisk rengjøring og sanitær uten kjemikalier
  • For rengjøring av mye besøkte områder som buffeer, montrer eller disker
  • For rengjøring av vasker, dusjer, badekar, speil og vinduer
  • Perfekt på campingplasser, cruiseskip og i feriehus
Tilbehør
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