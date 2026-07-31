Dampvasker SG 4/2 Classic
Svært kompakt og enkel å bruke: SG 4/2 Classic dampvasker fra Kärcher har et unikt alt-i-ett-design og VapoHydro-funksjon for rengjøring uten kjemikalier.
Takket være det unike alt-i-ett-boksdesignet er SG 4/2 Classic svært kompakt, robust og slitesterk. I tillegg er den omfattende utstyrt og veldig enkel å bruke. Dampvaskeren SG 4/2 Classic imponerer med utmerkede rengjøringsresultater, et suverent pris/ ytelsesforhold og maksimal effektivitet. Den lette maskinen (kun 7,5 kilo) er den mest kompakte profesjonelle dampvaskeren i sin klasse. Den er klar til bruk på kun 3 minutter og har med 4 bars damptrykk mer enn nok reserver for dyp- og sanitærrengjøring uten bruk av kjemikalier. Disker, dispenserutstyr, fliser, kokeplater, ovner og mye mer rengjøres omhyggelig rett inn i den minste sprekken – uavhengig av forurensningsnivået. I spesielt vanskelige tilfeller kobler man til VapoHydro-funksjonen med varmt vann for effektiv fjerning av grovt smuss og fett, vanntanken kan tas ut og fylles når som helst. Tilbehør som dampslange, hånddyse, punktstråledyse, Power-munnstykke, rundbørste, flatbørste, dampskrape og mikrofibertrekk oppbevares direkte i maskinen – et gulvmunnstykke er også tilgjengelig som ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
Kompakt design i én boks.Langvarig, robust og dermed svært økonomisk maskin. Plassbesparende og hensiktsmessig oppbevaring av tilbehør i maskinen. Lav vekt gjør den enkel å frakte (7,5 kg)
Brukervennlig driftskonseptPraktisk trykkbryter for å slå damprenseren av og på. LED-lys indikerer bruksberedskap, vannmangel og serviceintervall.
VapoHydro funksjonKraftig rengjøringskombinasjon av damp og varmt vann. Oppløst smuss skylles lett bort. Øker rengjøringskraften på svært gjenstridig smuss.
Omfattende tilbehør
- Multifunksjonelt tilbehør for rengjøring av ulike overflater.
- Plassbesparende og hensiktsmessig oppbevaring av tilbehør i maskinen.
- Gulvmunnstykke, vindusdyse og tekstilmunnstykke er tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Avtakbar rentvannstank
- Vannstanken kan fylles når som helst.
- Lange rengjøringsøkter med damp- eller VapoHydro-funksjon uten avbrudd.
Er raskt klar for bruk
- Klar innen 3 minutter etter at den er slått på.
- Alt tilbehør er lett tilgjengelig når som helst takket være alt-i-ett-boksens design.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Kjelevolum (l)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|1,5
|Damptrykk (bar)
|maks. 4
|Effekt (W)
|2250
|Kjeletemperatur (°C)
|maks. 145
|Lengde på ledning (m)
|5
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|460 x 298 x 265
Scope of supply
- Håndmunnstykke med børste: 165 mm
- Dampslange med pistol: 2.5 m
- Mikrofiberklut til håndmunnstykke
- Nettpose for tilbehør
Utstyr
- Ergonomisk håndtak
- Kraftdyse
- Punktstråledyse, lang
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- For rengjøring av alle typer sanitærområder i turistanlegg
- For rengjøring av arbeidsflater, vasker, avtrekkshetter, kraner på kjøkken
- Hygienisk rengjøring og sanitær uten kjemikalier
- For rengjøring av mye besøkte områder som buffeer, montrer eller disker
- For rengjøring av vasker, dusjer, badekar, speil og vinduer
- Perfekt på campingplasser, cruiseskip og i feriehus
Tilbehør
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