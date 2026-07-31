SurfacePro Overflatevask CA 30 R eco!perform, 0.5l
Bruksklar overflaterens for manuell vedlikeholdsrengjøring. Hurtigtørkende, stripefri og med EU Ecolabel-sertifisering.
Bærekraftig, miljøvennlig og svært kraftig: Vår SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform for grundig vedlikeholdsrengjøring av alle vannbestandige og alkoholbestandige overflater. Det hurtigtørkende, stripefrie rengjøringsmiddelet for fuktig avtørking med spraymetoden fjerner pålitelig matsøl, fettflekker, kaffeflekker, skokrem og til og med avleiringer fra tobakksrøyk. I tillegg er dette rengjøringsmiddelet med den behagelige friske duften fra Kärchers SurfacePro-serie for rengjøringsprofesjonelle også egnet for manuell rengjøring av rustfritt stål. Giftfri og klar til bruk for enkel håndtering, er dette overflaterenset sertifisert i henhold til EU Ecolabel og har også blitt tildelt det østerrikske miljømerket. Det bærekraftige konseptet inkluderer også den etterfyllbare 0,5-liters gjenbrukbare flasken, som i tillegg er egnet for bruk med det høykvalitets 2-i-1-skumsprayhodet fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|0,5
|Forpakning (Stk)
|12
|pH
|9
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|302 x 187 x 244
Produkt
- Overflatevask klar til bruk
- Fjerner effektivt matrester, fett, nikotin, kaffeflekker, skokrem,
- Kraftig rengjøring på alle vann- og alkoholbestandige harde og elastiske flater
- Kraftig rengjøringsprosess
- Også egnet for rengjøring av rustfritt stål
- Lett, ergonomisk 500 ml sprayflaske med profesjonell spraydyse
- Profesjonell sprayer som kan gjenbrukes for mindre avfall
- Behagelig frisk duft
- Bærer EU Ecolabel (EU Ecolabel)
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
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Bruksområder
- Gulv- og overflaterengjøring