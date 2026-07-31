Bærekraftig, miljøvennlig og svært kraftig: Vår SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform for grundig vedlikeholdsrengjøring av alle vannbestandige og alkoholbestandige overflater. Det hurtigtørkende, stripefrie rengjøringsmiddelet for fuktig avtørking med spraymetoden fjerner pålitelig matsøl, fettflekker, kaffeflekker, skokrem og til og med avleiringer fra tobakksrøyk. I tillegg er dette rengjøringsmiddelet med den behagelige friske duften fra Kärchers SurfacePro-serie for rengjøringsprofesjonelle også egnet for manuell rengjøring av rustfritt stål. Giftfri og klar til bruk for enkel håndtering, er dette overflaterenset sertifisert i henhold til EU Ecolabel og har også blitt tildelt det østerrikske miljømerket. Det bærekraftige konseptet inkluderer også den etterfyllbare 0,5-liters gjenbrukbare flasken, som i tillegg er egnet for bruk med det høykvalitets 2-i-1-skumsprayhodet fra Kärcher.