Vannautomat WPD 200 Adv. S Black
Vannautomat i bordmodell, WPD 200 Adv S Black, for opptil 100 personer. Leverer seks vanntyper (romtemperert, kaldt, medium og klassisk kullsyrenivå, varmt og ekstra varmt). Med integrert pumpe.
Vår WPD 200 Adv. S Black vanndispenser leveres med en imponerende standardpakke som inkluderer et patentert termisk rengjøringssystem, en integrert pumpe, effektive energisparefunksjoner (energi-redusert modus og timerfunksjon) og et tydelig display. Denne avanserte bordmodellen i svart passer for opptil 100 brukere og gir deg tilgang til temperert, kaldt, kullsyrevann (medium og klassisk), varmt og ekstra varmt vann, når som helst – kun ved et tastetrykk. Restvann fra dryppskålen dreneres enkelt via tilkobling til sluk. På forespørsel kan det også integreres et underskap med mulighet for drenering til beholder. Du kan velge mellom Kärchers Active-Pure eller Hy-Protect filter.
Egenskaper og fordeler
Multifunksjonell fargeskjerm med sensorknapper
- Enkel å betjene: f.eks. temperaturvalg, kullsyrenivå, filterbytteindikator, individuelt bildegalleri.
Ekstra høy doseringshøyde
- Dispenserområde opptil 30 cm høyt for enkel fylling av høyere beholdere.
Mulighet for to filtre for ekstra rent vann.
- Hy-Protect-filteret eliminerer virus og bakterier, samtidig som verdifulle mineraler bevares.
- Active-Pure-filteret: fjerner klor og tungmetaller fra vanntilførselen.
Flere vanntyper
- Kullsyrevann (medium og klassisk), samt varmt og ekstra varmt vann.
Porsjoneringsfunksjon for mengder.
- Mengden vann som tappes kan tilpasses størrelsen på drikkeglass/-flaske: 0,2 l for kopper/glass, 0,5 l eller 1 l for flasker.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Inngående trykk (bar)
|1,5 - 6
|Vannmengde (l/t)
|120
|Kjøleevne (l/t)
|65
|Vannmengde, varmt (l/t)
|10
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1900
|Kjølevæske
|R290
|Varmt vann
|ja
|Kaldt vann
|ja
|Romtemperert vann
|ja
|Vekt uten tilbehør (kg)
|26,4
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|26,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|29,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Dråpebrett med nivåindikator
Utstyr
- Automatisk termisk desinfeksjon
- Automatisk skylling
- Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse
- Nøyaktig dispensert vannvolum for glass, flasker eller karaffel
- Posisjonshjelp for drikkekopper
- Dryppskålen drenerer: Uten avløp
- Eco-modus
- Tidtakerprogram (Tidsurprogram)
- Versjon: Bordversjon
- Elektronisk pakke: Avansert
- Hygienisk rengjøring: termisk
Videoer
Bruksområder
- Installeres direkte til vannuttak
- Kontorer, butikklokaler, detaljhandelsbutikker, bilforretninger, skoler, universiteter, rådhus, hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, legekontorer.