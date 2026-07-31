Vår WPD 200 Adv. S Black vanndispenser leveres med en imponerende standardpakke som inkluderer et patentert termisk rengjøringssystem, en integrert pumpe, effektive energisparefunksjoner (energi-redusert modus og timerfunksjon) og et tydelig display. Denne avanserte bordmodellen i svart passer for opptil 100 brukere og gir deg tilgang til temperert, kaldt, kullsyrevann (medium og klassisk), varmt og ekstra varmt vann, når som helst – kun ved et tastetrykk. Restvann fra dryppskålen dreneres enkelt via tilkobling til sluk. På forespørsel kan det også integreres et underskap med mulighet for drenering til beholder. Du kan velge mellom Kärchers Active-Pure eller Hy-Protect filter.