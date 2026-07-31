Vannautomat WPD 200 Basic White
WPD 200 Basic White bordmodell - vannautomat med integrert dryppbrett. Forsyner opptil 100 personer med kaldt eller temperert vann.
Vår WPD 200 Basic White vannautomat forsyner opptil 100 personer med kaldt og temperert stille vann. Den kompakte bordmodellen i hvitt leveres med dryppbrett – flere konfigurasjonsmuligheter er tilgjengelige. Med riktig tilbehør kan restvannet fra dryppbrettet for eksempel ledes direkte til en beholder eller avløp. Ved behov kan både pumpe og gulvstativ kjøpes separat. Vannet filtreres med enten Active-Pure- eller Hy-Protect-filter fra Kärcher. Rengjøring av maskinen utføres kjemisk.
Egenskaper og fordeler
Grunnleggende utstyr
- Enkel og brukervennlig betjeningsmeny
Ekstra høy doseringshøyde
- Dispenserområde opptil 30 cm høyt for enkel fylling av høyere beholdere.
Mulighet for to filtre for ekstra rent vann.
- Hy-Protect-filteret eliminerer virus og bakterier, samtidig som verdifulle mineraler bevares.
- Active-Pure-filteret: fjerner klor og tungmetaller fra vanntilførselen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Inngående trykk (bar)
|1,5 - 6
|Vannmengde (l/t)
|120
|Kjøleevne (l/t)
|65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 300
|Kjølevæske
|R290
|Kaldt vann
|ja
|Romtemperert vann
|ja
|Vekt uten tilbehør (kg)
|23,6
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|23,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|27,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Dråpebrett med nivåindikator
Utstyr
- Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse
- Posisjonshjelp for drikkekopper
- Dryppskålen drenerer: Uten avløp
- Versjon: Bordversjon
- Elektronisk pakke: Basic
- Hygienisk rengjøring: Kjemisk
Videoer
Bruksområder
- Installeres direkte til vannuttak
- Kontorer, butikklokaler, detaljhandelsbutikker, bilforretninger, skoler, universiteter, rådhus, hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, legekontorer.