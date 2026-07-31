Vannautomat WPD 200 Basic White

WPD 200 Basic White bordmodell - vannautomat med integrert dryppbrett. Forsyner opptil 100 personer med kaldt eller temperert vann.

Vår WPD 200 Basic White vannautomat forsyner opptil 100 personer med kaldt og temperert stille vann. Den kompakte bordmodellen i hvitt leveres med dryppbrett – flere konfigurasjonsmuligheter er tilgjengelige. Med riktig tilbehør kan restvannet fra dryppbrettet for eksempel ledes direkte til en beholder eller avløp. Ved behov kan både pumpe og gulvstativ kjøpes separat. Vannet filtreres med enten Active-Pure- eller Hy-Protect-filter fra Kärcher. Rengjøring av maskinen utføres kjemisk.

Egenskaper og fordeler
Grunnleggende utstyr
  • Enkel og brukervennlig betjeningsmeny
Ekstra høy doseringshøyde
  • Dispenserområde opptil 30 cm høyt for enkel fylling av høyere beholdere.
Mulighet for to filtre for ekstra rent vann.
  • Hy-Protect-filteret eliminerer virus og bakterier, samtidig som verdifulle mineraler bevares.
  • Active-Pure-filteret: fjerner klor og tungmetaller fra vanntilførselen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Inngående trykk (bar) 1,5 - 6
Vannmengde (l/t) 120
Kjøleevne (l/t) 65
Nominell inngangseffekt (W) maks. 300
Kjølevæske R290
Kaldt vann ja
Romtemperert vann ja
Vekt uten tilbehør (kg) 23,6
Vekt (med tilbehør) (kg) 23,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 27,1
Mål (L x B x H) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Dråpebrett med nivåindikator

Utstyr

  • Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse
  • Posisjonshjelp for drikkekopper
  • Dryppskålen drenerer: Uten avløp
  • Versjon: Bordversjon
  • Elektronisk pakke: Basic
  • Hygienisk rengjøring: Kjemisk
Vannautomat WPD 200 Basic White
Vannautomat WPD 200 Basic White
Vannautomat WPD 200 Basic White

Videoer

Bruksområder
  • Installeres direkte til vannuttak
  • Kontorer, butikklokaler, detaljhandelsbutikker, bilforretninger, skoler, universiteter, rådhus, hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, legekontorer.
Tilbehør
Rengjøringsmidler