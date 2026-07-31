Vår WPD 200 Basic White vannautomat forsyner opptil 100 personer med kaldt og temperert stille vann. Den kompakte bordmodellen i hvitt leveres med dryppbrett – flere konfigurasjonsmuligheter er tilgjengelige. Med riktig tilbehør kan restvannet fra dryppbrettet for eksempel ledes direkte til en beholder eller avløp. Ved behov kan både pumpe og gulvstativ kjøpes separat. Vannet filtreres med enten Active-Pure- eller Hy-Protect-filter fra Kärcher. Rengjøring av maskinen utføres kjemisk.