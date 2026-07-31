Vannautomat WPD 200 Basic Black

WPD 200 Basic Black bordmodell - vannautomat med dryppbrett. Forsyner opptil 100 personer med kaldt og temperert stille vann.

Vår WPD 200 Basic Black vannautomat leverer kaldt og temperert, stille vann til opptil 100 personer – når som helst. Den plassbesparende bordmodellen i sort er utstyrt med integrert dryppbrett og kan brukes med Kärchers Active-Pure- eller Hy-Protect-filter (bestilles separat). Gulvstativ, pumpe og tilkoblingssett for drenering av restvann til beholder eller direkte til avløp er tilgjengelig ved behov. Maskinen rengjøres kjemisk.

Egenskaper og fordeler
Grunnleggende utstyr
  • Enkel og brukervennlig betjeningsmeny
Ekstra høy doseringshøyde
  • Dispenserområde opptil 30 cm høyt for enkel fylling av høyere beholdere.
Mulighet for to filtre for ekstra rent vann.
  • Hy-Protect-filteret eliminerer virus og bakterier, samtidig som verdifulle mineraler bevares.
  • Active-Pure-filteret: fjerner klor og tungmetaller fra vanntilførselen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Inngående trykk (bar) 1,5 - 6
Vannmengde (l/t) 120
Kjøleevne (l/t) 65
Nominell inngangseffekt (W) maks. 300
Kjølevæske R290
Kaldt vann ja
Romtemperert vann ja
Vekt uten tilbehør (kg) 23,6
Vekt (med tilbehør) (kg) 23,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 27,1
Mål (L x B x H) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Dråpebrett med nivåindikator

Utstyr

  • Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse
  • Posisjonshjelp for drikkekopper
  • Dryppskålen drenerer: Uten avløp
  • Versjon: Bordversjon
  • Elektronisk pakke: Basic
  • Hygienisk rengjøring: Kjemisk
Vannautomat WPD 200 Basic Black
Vannautomat WPD 200 Basic Black
Vannautomat WPD 200 Basic Black

Videoer

Bruksområder
  • Installeres direkte til vannuttak
  • Kontorer, butikklokaler, detaljhandelsbutikker, bilforretninger, skoler, universiteter, rådhus, hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, legekontorer.
Tilbehør
Rengjøringsmidler