Vår WPD 200 Basic Black vannautomat leverer kaldt og temperert, stille vann til opptil 100 personer – når som helst. Den plassbesparende bordmodellen i sort er utstyrt med integrert dryppbrett og kan brukes med Kärchers Active-Pure- eller Hy-Protect-filter (bestilles separat). Gulvstativ, pumpe og tilkoblingssett for drenering av restvann til beholder eller direkte til avløp er tilgjengelig ved behov. Maskinen rengjøres kjemisk.