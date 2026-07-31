Vannautomat WPD 55
En kompakt enhet for forfriskning: Den plassbesparende vanndispenseren WPD 55 leverer ferskt, filtrert vann av høy kvalitet – både kjølig og romtemperert.
Liten, kompakt og plassbesparende: vår WPD 55 vanndispenser er ideell for bruk på steder med begrenset plass, som for eksempel i møterom, kontorkjøkken, venterom eller butikker. Koble den enkelt til drikkevannsnettet, og den forsyner kolleger, pasienter eller gjester med ubegrenset tilgang til avkjølt eller temperert stille vann – selvsagt med perfekt hygienisk drikkevannskvalitet. Vårt høyeffektive og forbedrede Hy-Pure-Plus filter fjerner pålitelig stoffer som klor eller tungmetaller, som er skadelige eller påvirker smaken negativt, samt virus og bakterier. Filteret, som består av en aktivt kullfiltreringsmembran kombinert med en ultrafiltreringsmembran, sikrer pålitelig velsmakende og friskt vann. WPD 55 gir også betydelige tids- og kostnadsbesparelser sammenlignet med tradisjonelle drikkesystemer. I tillegg bidrar vanndispensere til å beskytte miljøet ved å eliminere behovet for kjøp, avhending, transport eller lagring av vannflasker.
Egenskaper og fordeler
Kompakt designPasser perfekt der det er begrenset med plass. Intuitivt driftskonsept med brukervennlige sensorknapper. Tydelig merket dispenseringsområde for optimal posisjonering av drikkebeholderen.
Kraftig Hy-Pure-filter bestående av aktivert karbonfilter og ultrafilterDet aktive rensefilteret sikrer den beste smaken og fjerner klor og tungmetaller fra røret. Ultrafilter beskytter mot bakterier og virus. Kjemisk rensing av alle vannførende ledninger, kjølemodul og vannuttak.
Forfriskning du har råd tilEnkel tilgang til alle komponenter gjør det mulig å utføre servicen selv. Utførelse av servicearbeider selv sparer unødvendig servicearbeid og gir dermed økonomisk besparende Ingen håndtering eller transportkostnader sammenlignet med flaskevann eller vannkanner.
Friskt vann for enhver anledning og enhver smak
- For hygienisk og trygt vann som kan både drikkes og brukes til matlaging.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Inngående trykk (bar)
|1,5 - 6
|Vannmengde (l/t)
|120
|Kjøleevne (l/t)
|25
|Vanntilførsel
|3/4″
|Lengde på tilkobling (m)
|2
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 200
|Inngangstemperatur (°C)
|5 - opptil 30
|Kjølevæske
|R290
|Mengde kjølevæske (kg)
|0,03
|Kaldt vann
|ja
|Romtemperert vann
|ja
|Antall brukere
|<= 30
|Vannutløpshøyde (mm)
|290
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|16,7
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|17,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|20,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|449 x 298 x 399
Scope of supply
- Dråpebrett med nivåindikator
- "Hy-Pure-Plus" kombinasjonsfilter
Utstyr
- Filtrering med aktivert karbon
- Ultrafiltrering
- Posisjonshjelp for drikkekopper
- Dryppskålen drenerer: Uten avløp
- Versjon: Bordversjon
- Hygienisk rengjøring: Kjemisk
Videoer
Bruksområder
- Plassbesparende vanndispenser for små og mellomstore områder
- Mange ulike bruksområder: Egnet f.eks. på kontorer, legekontorer, hos advokatfirmaer, hoteller, butikker m.m.