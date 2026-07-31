Liten, kompakt og plassbesparende: vår WPD 55 vanndispenser er ideell for bruk på steder med begrenset plass, som for eksempel i møterom, kontorkjøkken, venterom eller butikker. Koble den enkelt til drikkevannsnettet, og den forsyner kolleger, pasienter eller gjester med ubegrenset tilgang til avkjølt eller temperert stille vann – selvsagt med perfekt hygienisk drikkevannskvalitet. Vårt høyeffektive og forbedrede Hy-Pure-Plus filter fjerner pålitelig stoffer som klor eller tungmetaller, som er skadelige eller påvirker smaken negativt, samt virus og bakterier. Filteret, som består av en aktivt kullfiltreringsmembran kombinert med en ultrafiltreringsmembran, sikrer pålitelig velsmakende og friskt vann. WPD 55 gir også betydelige tids- og kostnadsbesparelser sammenlignet med tradisjonelle drikkesystemer. I tillegg bidrar vanndispensere til å beskytte miljøet ved å eliminere behovet for kjøp, avhending, transport eller lagring av vannflasker.