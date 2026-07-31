Vår WPD 200 Adv S White vannautomat er en avansert bordmodell som leverer kaldt og temperert vann – med eller uten kullsyre (medium eller classic) – samt varmt og ekstra varmt vann, til opptil 100 personer. Maskinen er utstyrt med patentert termisk rengjøringssystem, integrert pumpe, tydelig display og smarte energisparingsfunksjoner som redusert energimodus og tidsur. Restvannet fra dryppbrettet ledes direkte til avløp som standard. For vannfiltrering kan du velge mellom Kärchers Active-Pure- eller Hy-Protect-filter (bestilles separat). Gulvstativ og løsning for drenering til beholder er tilgjengelig.