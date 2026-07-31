Vannautomat WPD 200 Adv. S White
WPD 200 AdvS White leverer seks forskjellige vanntyper. Vannautomat i bordformat for opptil 100 personer. Med patentert termisk rengjøring og skjerm.
Vår WPD 200 Adv S White vannautomat er en avansert bordmodell som leverer kaldt og temperert vann – med eller uten kullsyre (medium eller classic) – samt varmt og ekstra varmt vann, til opptil 100 personer. Maskinen er utstyrt med patentert termisk rengjøringssystem, integrert pumpe, tydelig display og smarte energisparingsfunksjoner som redusert energimodus og tidsur. Restvannet fra dryppbrettet ledes direkte til avløp som standard. For vannfiltrering kan du velge mellom Kärchers Active-Pure- eller Hy-Protect-filter (bestilles separat). Gulvstativ og løsning for drenering til beholder er tilgjengelig.
Egenskaper og fordeler
Multifunksjonell fargeskjerm med sensorknapper
- Enkel å betjene: f.eks. temperaturvalg, kullsyrenivå, filterbytteindikator, individuelt bildegalleri.
Ekstra høy doseringshøyde
- Dispenserområde opptil 30 cm høyt for enkel fylling av høyere beholdere.
Mulighet for to filtre for ekstra rent vann.
- Hy-Protect-filteret eliminerer virus og bakterier, samtidig som verdifulle mineraler bevares.
- Active-Pure-filteret: fjerner klor og tungmetaller fra vanntilførselen.
Flere vanntyper
- Kullsyrevann (medium og klassisk), samt varmt og ekstra varmt vann.
Porsjoneringsfunksjon for mengder.
- Mengden vann som tappes kan tilpasses størrelsen på drikkeglass/-flaske: 0,2 l for kopper/glass, 0,5 l eller 1 l for flasker.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Inngående trykk (bar)
|1,5 - 6
|Vannmengde (l/t)
|120
|Kjøleevne (l/t)
|65
|Vannmengde, varmt (l/t)
|10
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1900
|Kjølevæske
|R290
|Varmt vann
|ja
|Kaldt vann
|ja
|Romtemperert vann
|ja
|Vekt uten tilbehør (kg)
|26,4
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|26,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|29,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Dråpebrett med nivåindikator
Utstyr
- Automatisk termisk desinfeksjon
- Automatisk skylling
- Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse
- Nøyaktig dispensert vannvolum for glass, flasker eller karaffel
- Posisjonshjelp for drikkekopper
- Dryppskålen drenerer: Uten avløp
- Eco-modus
- Tidtakerprogram (Tidsurprogram)
- Versjon: Bordversjon
- Elektronisk pakke: Avansert
- Hygienisk rengjøring: termisk
Videoer
Bruksområder
- Installeres direkte til vannuttak
- Kontorer, butikklokaler, detaljhandelsbutikker, bilforretninger, skoler, universiteter, rådhus, hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, legekontorer.