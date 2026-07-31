Liten, kompakt og svært plassbesparende: Vår WPD 55 S vanndispenser er ideell selv for de trangeste kontorlokaler, venterom, butikker og hotellobbyer. Den sørger for at kolleger og gjester alltid har tilgang til avkjølt, friskt og hygienisk drikkevann – både stille og med kullsyre. Våre høyeffektive filtre fjerner pålitelig skadelige stoffer som klor og tungmetaller, samt virus og bakterier som kan forringe smaken. Med Hy-Pure-Plus filteret, som kombinerer en aktivt kullfiltreringsmembran med en ultrafiltreringsmembran, er du garantert velsmakende og rent vann.