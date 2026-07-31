Vannautomat WPD 55 S
Den plassbesparende vanndispenseren WPD 55 S passer inn i ethvert miljø. For avkjølt, friskt vann – med eller uten kullsyre.
Liten, kompakt og svært plassbesparende: Vår WPD 55 S vanndispenser er ideell selv for de trangeste kontorlokaler, venterom, butikker og hotellobbyer. Den sørger for at kolleger og gjester alltid har tilgang til avkjølt, friskt og hygienisk drikkevann – både stille og med kullsyre. Våre høyeffektive filtre fjerner pålitelig skadelige stoffer som klor og tungmetaller, samt virus og bakterier som kan forringe smaken. Med Hy-Pure-Plus filteret, som kombinerer en aktivt kullfiltreringsmembran med en ultrafiltreringsmembran, er du garantert velsmakende og rent vann.
Egenskaper og fordeler
Kompakt designPasser perfekt der det er begrenset med plass. Intuitivt driftskonsept med brukervennlige sensorknapper. Tydelig merket dispenseringsområde for optimal posisjonering av drikkebeholderen.
Kraftig Hy-Pure-filter bestående av aktivert karbonfilter og ultrafilterDet aktive rensefilteret sikrer den beste smaken og fjerner klor og tungmetaller fra røret. Ultrafilter beskytter mot bakterier og virus. Kjemisk rensing av alle vannførende ledninger, kjølemodul og vannuttak.
Forfriskning du har råd tilEnkel tilgang til alle komponenter gjør det mulig å utføre servicen selv. Utførelse av servicearbeider selv sparer unødvendig servicearbeid og gir dermed økonomisk besparende Ingen håndtering eller transportkostnader sammenlignet med flaskevann eller vannkanner.
Friskt vann for enhver anledning og enhver smak
- For hygienisk og trygt vann som kan både drikkes og brukes til matlaging.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Inngående trykk (bar)
|1,5 - 6
|Vannmengde (l/t)
|120
|Kjøleevne (l/t)
|25
|Vanntilførsel
|3/4″
|Lengde på tilkobling (m)
|2
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 200
|Inngangstemperatur (°C)
|5 - opptil 30
|Kjølevæske
|R290
|Mengde kjølevæske (kg)
|0,03
|Kaldt vann
|ja
|Antall brukere
|<= 30
|Vannutløpshøyde (mm)
|290
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|18,7
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|19,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|449 x 298 x 399
Scope of supply
- Dråpebrett med nivåindikator
- "Hy-Pure-Plus" kombinasjonsfilter
Utstyr
- Filtrering med aktivert karbon
- Ultrafiltrering
- Posisjonshjelp for drikkekopper
- Dryppskålen drenerer: Uten avløp
- Versjon: Bordversjon
- Hygienisk rengjøring: Kjemisk
Videoer
Bruksområder
- Plassbesparende vanndispenser for små og mellomstore områder
- Mange ulike bruksområder: Egnet f.eks. på kontorer, legekontorer, hos advokatfirmaer, hoteller, butikker m.m.